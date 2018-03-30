Еще утром служащий Скотт Фостер не представлял, что вечером он будет защищать ворота «Чикаго» в реальном матче с «Виннипегом».

«Чикаго» безнадежно пролетает мимо плей-офф, но не думайте, что там вообще поставили крест на сезоне. Матчи еще продолжаются, народ в UnitedCenterсобирается. Тем более сейчас туда приезжал «Виннипег» - одна из сильнейших команд Западной конференции, где выступает бородатый финн Патрик Лайне, который ведет охоту за Александром Овечкиным в списке лучших снайперов лиги.

Но кого «Чикаго» должен ставить в ворота? Давайте подумаем. Основной голкипер Кори Кроуфорд травмирован, у него сотрясение мозга. Есть резервист Антон Форсберг. Но он внезапно получает травму на разминке.

Есть такой парень как Жан-Франсуа Берубе, однако он был в АХЛ, не успел бы прилететь. Там же окопался наш старый знакомый Джефф Гласс.

О’кей, гугл. У нас вот есть 23-летний Коллин Делиа, и ему пора дебютировать в НХЛ. Что ж, парень справлялся неплохо, отразив 25 бросков из 27-ми. Но в третьем периоде и его сломали.

Так, и что мы дальше будем делать? Тут все повернулись к Скотту Фостеру. Вообще он приезжал на матчи «Чикаго», где имел роль вратаря для самой экстренной замены. Вот если в Землю врежется метеорит, все погибнут, будет некому играть – и тогда Фостер выйдет.

Это ведь вообще не профессиональный вратарь. Так, немножко поиграл за студенческую команду Западного Мичигана с 2002 по 2006 годы. А вообще эта его роль – чтобы было можно бесплатно ходить на матчи «Чикаго», сидеть в ложе прессы, смотреть хороший хоккей и жевать попкорн.

Но тут поступил приказ: где этот Скотт Фостер? Живо на лед! И вот мужик побежал в раздевалку, натянул на себя амуницию. И выскочил на площадку, где провел 14 минут, отразил все семь бросков – и принес победу «Чикаго» над «Виннипегом» со счетом 6:2. Хотя пока он был на площадке, никто вообще ничего не забил. Все просто смотрели на это диво дивное, когда у человека сбылась мечта и он вдруг в 36 лет дебютировал в НХЛ.

«Так-то я – бухгалтер, еще пару часов назад сидел в офисе за компьютером, - объяснил счастливый Скотти в раздевалке. – Но тут ко мне прибежали. «Натягивай вратарскую экипировку, - говорят. – У нас играть некому». А потом я просто отключился… Спасибо большое всем, сбылась моя мечта! Это у меня уже никто не заберет. Вот оно, счастье. Совсем рядом!»

В итоге НХЛ признала Фостера первой звездой дня во всей лиге. И его статистику в этом сезоне никто не побьет. У него же 100 процентов отраженных бросков!

Это ж с ума сойти, какие истории иногда происходят в Национальной хоккейной лиге.