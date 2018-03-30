Зинэтула Билялетдинов: Вы видели, что произошло? Я виновного должен искать?!
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов продолжает враждовать с казанскими корреспондентами на послематчевых пресс-конференциях.
- Как мы и предполагали, было непросто, - начал Зинэтула Билялетдинов свой спич после победы своей команды в первом матче Восточного финала. – Очень здорово, что в третьем периоде ребята прибавили и завершили игру положительно. Готовимся к следующей.
- Галиев забросил седьмую шайбу и возглавил список лучших снайперов плей-офф. Ожидали от него такой результативности в первой половине сезона?
- Я уже отвечал на этот вопрос. Это человек, который умеет забивать. Он всегда много забивал. И сейчас продолжает это делать.
- Иржи Секач появится во второй игре с «Трактором»?
- Нет, во второй точно не появится.
- Насколько с его ролью справился Клинкхаммер, заменивший Секача в ударном звене?
- Секача заменить сложновато. Правильно? Вы как думаете? Наверное? Ну а раз «наверное», чего вопрос такой задаете, - начал накаляться Билялетдинов. Но впереди его ждало более жесткое испытание.
- В середине матча было много неточных передач, особенно в большинстве, - прессинговали тренера журналисты. – С чем это связано?
- Сложно сказать, - философски пожал плечами Билялетдинов. – Будем разбираться.
- Насколько вы довольны игрой своей команды до середины третьего периода?
- Я же сказал – не все получалось. По разным причинам.
- Зинэтула Хайдярович, объясните ошибку своей команды на вбрасывании, которая привела к голу в ваши ворота. Проиграли вбрасывание и пропустили, - зачастил еще один из казанских коллег.
- А вы видели, что произошло? – Сразу перешел от обороны к атаке тренер. – Ну а чего спрашиваете? Что я должен сказать вам? Чего вы хотите услышать от меня?!
- Кто виноват и что делать?
- Виновного искать? – Больше Билялетдинов ничего на эту тему говорить не стал.
А, между тем, момент-то был далеко не однозначным! Потому что никакого чисто выигранного вбрасывания у «Трактора» в том эпизоде и в помине не было. Шайба ушла в угол площадки. И первым ей завладел защитник «Ак Барса» Андрей Марков. И вот его уже сбил с ног челябинец Линус Виделль, который затем и сделал точный пас на пятачок. Кстати, свалили Маркова толчком в спину. С нарушением правил или нет? «Ак Барс вправе сделать в лигу запрос по этому моменту. А судьи матча решили, что все в порядке. Хотя Андрей, поднимаясь, посмотрел и на них, и на Виделля очень недобро.
Ну а в завершении отмечу, что вопросы главному тренеру «Трактора» Анвару Гатиятулину, чья команда уступила в этой встрече, звучали куда более мягко и дружелюбно. Его короткое сообщение о том, что ребята «старались, но немного не дотерпели» всех вполне удовлетворило.
И это несколько странно, поскольку матч все же проходил в Казани.