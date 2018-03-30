- Как мы и предполагали, было непросто, - начал Зинэтула Билялетдинов свой спич после победы своей команды в первом матче Восточного финала. – Очень здорово, что в третьем периоде ребята прибавили и завершили игру положительно. Готовимся к следующей.

- Галиев забросил седьмую шайбу и возглавил список лучших снайперов плей-офф. Ожидали от него такой результативности в первой половине сезона?

- Я уже отвечал на этот вопрос. Это человек, который умеет забивать. Он всегда много забивал. И сейчас продолжает это делать.

- Иржи Секач появится во второй игре с «Трактором»?

- Нет, во второй точно не появится.

- Насколько с его ролью справился Клинкхаммер, заменивший Секача в ударном звене?

- Секача заменить сложновато. Правильно? Вы как думаете? Наверное? Ну а раз «наверное», чего вопрос такой задаете, - начал накаляться Билялетдинов. Но впереди его ждало более жесткое испытание.

- В середине матча было много неточных передач, особенно в большинстве, - прессинговали тренера журналисты. – С чем это связано?

- Сложно сказать, - философски пожал плечами Билялетдинов. – Будем разбираться.

- Насколько вы довольны игрой своей команды до середины третьего периода?

- Я же сказал – не все получалось. По разным причинам.

- Зинэтула Хайдярович, объясните ошибку своей команды на вбрасывании, которая привела к голу в ваши ворота. Проиграли вбрасывание и пропустили, - зачастил еще один из казанских коллег.

- А вы видели, что произошло? – Сразу перешел от обороны к атаке тренер. – Ну а чего спрашиваете? Что я должен сказать вам? Чего вы хотите услышать от меня?!

- Кто виноват и что делать?

- Виновного искать? – Больше Билялетдинов ничего на эту тему говорить не стал.

А, между тем, момент-то был далеко не однозначным! Потому что никакого чисто выигранного вбрасывания у «Трактора» в том эпизоде и в помине не было. Шайба ушла в угол площадки. И первым ей завладел защитник «Ак Барса» Андрей Марков. И вот его уже сбил с ног челябинец Линус Виделль, который затем и сделал точный пас на пятачок. Кстати, свалили Маркова толчком в спину. С нарушением правил или нет? «Ак Барс вправе сделать в лигу запрос по этому моменту. А судьи матча решили, что все в порядке. Хотя Андрей, поднимаясь, посмотрел и на них, и на Виделля очень недобро.

Ну а в завершении отмечу, что вопросы главному тренеру «Трактора» Анвару Гатиятулину, чья команда уступила в этой встрече, звучали куда более мягко и дружелюбно. Его короткое сообщение о том, что ребята «старались, но немного не дотерпели» всех вполне удовлетворило.

И это несколько странно, поскольку матч все же проходил в Казани.