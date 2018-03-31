Стэмкос дерется с Бучневичем из-за Кучерова, а Овечкин не может забить (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях мирового хоккея.
1. ДРАКА В НЬЮ-ЙОРКЕ
Вот смотрите, с чего все началось. Сначала ведь защитник «Тампы» Райан Макдона подловил форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича на силовой прием. Да так, что Пашу даже перевернуло в воздухе.
А ведь еще в этом сезоне они были одноклубниками, пока Макдону не обменяли. За что он так обошелся с Бучем? Может, ему не нравилось, что Павел ходил по раздевалке всегда с серьезным видом? Или что он, может, включал на всю комнату русский рэп?
Бучневич обиделся и решил выключить кого-то из «Тампы». Тут как раз на него бежал Никита Кучеров. И если силовой прием Макдоны был еще чистым, то теперь Павел решил вырубить потенциального товарища по сборной России на чемпионате мира прицельным ударом в колено. И это уже было грязно.
Рядом как раз проезжал Стивен Стэмкос, который моментально все оценил и бросился в драку. А как иначе? Тут без вариантов. Бой двух играющих форвардов получился веселым, но без кровопролития. Позабавил Хенрик Лундквист на скамейке запасных, который прикрывал лицо ловушкой: «Эй, молодежь! Вы только меня, старичка, не заденьте!»
В целом «Тампа» прервала серию их трех поражений. Такие крупные победы со счетом 7:3 помогают игрокам вернуть уверенность в свои силы. Ну а «Рейнджерс»… Этой команде уже ничего не нужно. Там с апреля пойдет серьезная перестройка, и я жду, что главный тренер Ален Виньо будет отправлен в отставку.
2. МАТЧ ВАРЛАМОВА
Интересную игру провел Семен Варламов, которого мы признаем первой звездой дня. Он ведь отразил все 30 сэйвов, а «Колорадо» разгромил «Чикаго» со счетом 5:0. Такое впечатление, что в воротах «Блэкхокс» играл какой-то бухгалтер. Но нет, их защищал малоопытный Коллин Делиа, для кого этот матч стал лишь вторым за карьеру в НХЛ.
Казалось бы, Варламов сделает третий сухарь в сезоне. Но нет, в конце третьего периода, уже при счете 4:0, в нашего вратаря въехал словак из «Чикаго» Томаш Юрко. В итоге Семен не смог продолжить матч, и его заменил Джонатан Бернье.
Болельщики «Колорадо» верят, что с их основным голкипером ничего серьезного не произошло. Когда Варламов в воротах, то он реально тащит «Эвеланш». Сейчас клуб из Денвера идет вровень с «Сент-Луисом», но провел на один матч больше. Нужно сделать еще рывок, чтобы попасть в зону «уайлд-кард». Впереди – тяжелейший выезд в Калифорнию, на матчи с «Анахаймом», «Лос-Анжелесом», «Сан-Хосе», а также домашняя игра… барабанная дробь… с «Сент-Луисом». На кону в этом поединке может стоять путевка в плей-офф. Запасаемся попкорном.
3. ЗАСУХА ОВЕЧКИНА
В последних пяти матчах Александр Овечкин забил только один гол. Пока у него 45 шайб, и еще четыре игры до финиша – против «Питтсбурга», «Сент-Луиса», «Нэшвилла» и «Нью-Джерси».
Что-то теперь я сильно сомневаюсь, что Овечкин сможет забить 50 голов за сезон. Ему бы удержать «Морис Ришар Трофи», потому что Патрик Лайне (43) от него на расстоянии одного хет-трика. Хотя молодой финн тоже заглох, но он может взорваться в любой момент.
Игра с «Каролиной» у «Вашингтона» вообще не получилась. Овечкин и Евгений Кузнецов схватили по «-3» за полезность. «Ураганам» было нечего терять, и они сыграли легко на победу. Конкретно против Овечкина действовал Джеккоб Славин (не путать с обозревателем Виталием Славиным), и он вчистую закрыл Ови.
Jaccob Slavin talks with @JohnForslund and Tripp Tracy about the challenges the coaching staff has made to the D-corps, the play of Darling, working on his strength and power, and matching up against Ovechkin.— FOX Sports Carolinas (@CanesOnFSCR) 31 марта 2018 г.
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Тем не менее, «Вашингтон» вышел в плей-офф в десятый раз за последние 11 сезонов, с чем мы команду Овечкина и его самого поздравляем категорически.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо)
Сделал 30 сэйвов в матче с «Чикаго» (5:0)
2** – Никита ЗАЙЦЕВ (Торонто)
Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Айлендерс» (5:4)
3*** – Михаил СЕРГАЧЕВ (Тампа-Бэй)
Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Рейнджерс» (7:3)
Общий зачет по сезону*:
81 – Малкин
76 – Кучеров
72 – Овечкин
57 – Панарин
55 – Радулов
53 – Кузнецов
51 – Бобровский
45 – Дадонов
44 – Тарасенко
38 – Василевский
33 – Варламов
32 – Бучневич
28 – Проворов
22 – Худобин
21 – Анисимов
20 – Сергачев
19 – Задоров
16 – Наместников, Орлов, Зайцев
14 – Куликов
12 – Якупов
9 – Слепышев
8 – Антипин, Барбашев, Голдобин, Щербак
6 – Емелин
4 – Бурмистров, Сошников, Георгиев
3 – Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников
2 – Кулемин
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Рейнджерс – Тампа-Бэй – 3:7 (1:0, 0:2, 2:5)
Шей (БУЧНЕВИЧ), Читил, Крайдер – Пакетт (СЕРГАЧЕВ), Киллорн, Миллер, Пакетт, Пойнт, Пойнт, Джирарди
Р: Бучневич (0+1; +1, 7, 2, 14.40)
Наместников (0+0; 0, 4, 3, 14.58)
ТБ: Кучеров (0+0; 0, 0, 2, 18.17)
Сергачев (0+1; +1, 0, 5, 13.46)
Колорадо – Чикаго – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Андригетто, Бэрри, Рантанен, Джост, Андригетто
К: Якупов (0+0; 0, 0, 1, 13.41)
Задоров (0+0; +1, 0, 2, 22.06)
в Варламов (30-30; 100,0%, 53.31)
Ч: Анисимов (0+0; -1, 0, 4, 14.32)
Вашингтон – Каролина – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Кемпни – Райан, Фолк, Ахо (ЗЫКОВ), Макгинн
В: Овечкин (0+0; -3, 0, 2, 21.16)
Кузнецов (0+0; -3, 0, 2, 20.01)
Орлов (0+0; -2, 0, 1, 25.27)
К: Зыков (0+1; +1, 0, 1, 16.05)
Вегас – Сент-Луис – 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)
Карлссон, Маршессо, Нил, Маршессо – Берглунд, Шенн (ТАРАСЕНКО), Торберн
СЛ: Тарасенко (0+1; -1, 0, 1, 18.45)
Барбашев (0+0; 0, 0, 2, 14.52)
Айлендерс – Торонто – 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
Бовилье, Бойчук, Нельсон, Таварес – Кадри, ЗАЙЦЕВ, Марнер, Ван Римсдайк, Мэттьюз
Т: Зайцев (1+0; +2, 0, 2, 23.45)
Анахайм – Лос-Анджелес – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Ричи, Ракелл – Даути
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: Макдэвид Эдмонтон – 103 (41+62) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 97 (38+59), МАЛКИН Питтсбург – 93 (42+51), Маккиннон Колорадо – 93 (38+55), Жиру Филадельфия – 93 (27+66), Копитар Лос-Анджелес – 90 (35+55)…
ОВЕЧКИН Вашингтон – 83 (45+38), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 77 (25+52), ПАНАРИН Коламбус – 73 (26+47), РАДУЛОВ Даллас – 67 (27+40), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 63 (31+32), ДАДОНОВ Флорида – 60 (26+34).