1. ДРАКА В НЬЮ-ЙОРКЕ

Вот смотрите, с чего все началось. Сначала ведь защитник «Тампы» Райан Макдона подловил форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича на силовой прием. Да так, что Пашу даже перевернуло в воздухе.

А ведь еще в этом сезоне они были одноклубниками, пока Макдону не обменяли. За что он так обошелся с Бучем? Может, ему не нравилось, что Павел ходил по раздевалке всегда с серьезным видом? Или что он, может, включал на всю комнату русский рэп?

Бучневич обиделся и решил выключить кого-то из «Тампы». Тут как раз на него бежал Никита Кучеров. И если силовой прием Макдоны был еще чистым, то теперь Павел решил вырубить потенциального товарища по сборной России на чемпионате мира прицельным ударом в колено. И это уже было грязно.

Рядом как раз проезжал Стивен Стэмкос, который моментально все оценил и бросился в драку. А как иначе? Тут без вариантов. Бой двух играющих форвардов получился веселым, но без кровопролития. Позабавил Хенрик Лундквист на скамейке запасных, который прикрывал лицо ловушкой: «Эй, молодежь! Вы только меня, старичка, не заденьте!»

В целом «Тампа» прервала серию их трех поражений. Такие крупные победы со счетом 7:3 помогают игрокам вернуть уверенность в свои силы. Ну а «Рейнджерс»… Этой команде уже ничего не нужно. Там с апреля пойдет серьезная перестройка, и я жду, что главный тренер Ален Виньо будет отправлен в отставку.

2. МАТЧ ВАРЛАМОВА

Интересную игру провел Семен Варламов, которого мы признаем первой звездой дня. Он ведь отразил все 30 сэйвов, а «Колорадо» разгромил «Чикаго» со счетом 5:0. Такое впечатление, что в воротах «Блэкхокс» играл какой-то бухгалтер. Но нет, их защищал малоопытный Коллин Делиа, для кого этот матч стал лишь вторым за карьеру в НХЛ.

Казалось бы, Варламов сделает третий сухарь в сезоне. Но нет, в конце третьего периода, уже при счете 4:0, в нашего вратаря въехал словак из «Чикаго» Томаш Юрко. В итоге Семен не смог продолжить матч, и его заменил Джонатан Бернье.

Болельщики «Колорадо» верят, что с их основным голкипером ничего серьезного не произошло. Когда Варламов в воротах, то он реально тащит «Эвеланш». Сейчас клуб из Денвера идет вровень с «Сент-Луисом», но провел на один матч больше. Нужно сделать еще рывок, чтобы попасть в зону «уайлд-кард». Впереди – тяжелейший выезд в Калифорнию, на матчи с «Анахаймом», «Лос-Анжелесом», «Сан-Хосе», а также домашняя игра… барабанная дробь… с «Сент-Луисом». На кону в этом поединке может стоять путевка в плей-офф. Запасаемся попкорном.

3. ЗАСУХА ОВЕЧКИНА

В последних пяти матчах Александр Овечкин забил только один гол. Пока у него 45 шайб, и еще четыре игры до финиша – против «Питтсбурга», «Сент-Луиса», «Нэшвилла» и «Нью-Джерси».

Что-то теперь я сильно сомневаюсь, что Овечкин сможет забить 50 голов за сезон. Ему бы удержать «Морис Ришар Трофи», потому что Патрик Лайне (43) от него на расстоянии одного хет-трика. Хотя молодой финн тоже заглох, но он может взорваться в любой момент.

Игра с «Каролиной» у «Вашингтона» вообще не получилась. Овечкин и Евгений Кузнецов схватили по «-3» за полезность. «Ураганам» было нечего терять, и они сыграли легко на победу. Конкретно против Овечкина действовал Джеккоб Славин (не путать с обозревателем Виталием Славиным), и он вчистую закрыл Ови.

Jaccob Slavin talks with @JohnForslund and Tripp Tracy about the challenges the coaching staff has made to the D-corps, the play of Darling, working on his strength and power, and matching up against Ovechkin.



WATCH | #Redvolution pic.twitter.com/45tW33Rc5w — FOX Sports Carolinas (@CanesOnFSCR) 31 марта 2018 г.

Тем не менее, «Вашингтон» вышел в плей-офф в десятый раз за последние 11 сезонов, с чем мы команду Овечкина и его самого поздравляем категорически.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо)

Сделал 30 сэйвов в матче с «Чикаго» (5:0)

2** – Никита ЗАЙЦЕВ (Торонто)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Айлендерс» (5:4)

3*** – Михаил СЕРГАЧЕВ (Тампа-Бэй)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Рейнджерс» (7:3)

Общий зачет по сезону*:

81 – Малкин

76 – Кучеров

72 – Овечкин

57 – Панарин

55 – Радулов

53 – Кузнецов

51 – Бобровский

45 – Дадонов

44 – Тарасенко

38 – Василевский

33 – Варламов

32 – Бучневич

28 – Проворов

22 – Худобин

21 – Анисимов

20 – Сергачев

19 – Задоров

16 – Наместников, Орлов, Зайцев

14 – Куликов

12 – Якупов

9 – Слепышев

8 – Антипин, Барбашев, Голдобин, Щербак

6 – Емелин

4 – Бурмистров, Сошников, Георгиев

3 – Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Рейнджерс – Тампа-Бэй – 3:7 (1:0, 0:2, 2:5)

Шей (БУЧНЕВИЧ), Читил, Крайдер – Пакетт (СЕРГАЧЕВ), Киллорн, Миллер, Пакетт, Пойнт, Пойнт, Джирарди

Р: Бучневич (0+1; +1, 7, 2, 14.40)

Наместников (0+0; 0, 4, 3, 14.58)

ТБ: Кучеров (0+0; 0, 0, 2, 18.17)

Сергачев (0+1; +1, 0, 5, 13.46)

Колорадо – Чикаго – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Андригетто, Бэрри, Рантанен, Джост, Андригетто

К: Якупов (0+0; 0, 0, 1, 13.41)

Задоров (0+0; +1, 0, 2, 22.06)

в Варламов (30-30; 100,0%, 53.31)

Ч: Анисимов (0+0; -1, 0, 4, 14.32)

Вашингтон – Каролина – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Кемпни – Райан, Фолк, Ахо (ЗЫКОВ), Макгинн

В: Овечкин (0+0; -3, 0, 2, 21.16)

Кузнецов (0+0; -3, 0, 2, 20.01)

Орлов (0+0; -2, 0, 1, 25.27)

К: Зыков (0+1; +1, 0, 1, 16.05)

Вегас – Сент-Луис – 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)

Карлссон, Маршессо, Нил, Маршессо – Берглунд, Шенн (ТАРАСЕНКО), Торберн

СЛ: Тарасенко (0+1; -1, 0, 1, 18.45)

Барбашев (0+0; 0, 0, 2, 14.52)

Айлендерс – Торонто – 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Бовилье, Бойчук, Нельсон, Таварес – Кадри, ЗАЙЦЕВ, Марнер, Ван Римсдайк, Мэттьюз

Т: Зайцев (1+0; +2, 0, 2, 23.45)

Анахайм – Лос-Анджелес – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Ричи, Ракелл – Даути

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : Макдэвид Эдмонтон – 103 (41+62) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 97 (38+59), МАЛКИН Питтсбург – 93 (42+51), Маккиннон Колорадо – 93 (38+55), Жиру Филадельфия – 93 (27+66), Копитар Лос-Анджелес – 90 (35+55)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 83 (45+38), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 77 (25+52), ПАНАРИН Коламбус – 73 (26+47), РАДУЛОВ Даллас – 67 (27+40), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 63 (31+32), ДАДОНОВ Флорида – 60 (26+34).