1. ТРАВМЫ РОССИЯН

Вот так разом сборная России потеряла сразу двух игроков НХЛ, которых реально хотели пригласить на чемпионат мира. Голкипер «Колорадо» Семен Варламов был очень хорош, проводил все матчи нон-стоп, пока его клуб рвался в плей-офф. Но тут в игре с «Чикаго», в которой Варли буквально стоял на ушах (5:0 к концу третьего периода), в него въехал словак Томаш Юрко. В итоге Варламов покинул лед, а теперь выяснилось, что у него травма нижней части тела, и Семен выбыл до конца сезона.

Да, такое смелое заявление врачей. И даже без разницы, попадет ли «Колорадо» в плей-офф. А пока «Эвеланш» не попадают, находясь вне зоны «уайлд-кард». Вообще Варламову жутко не везет, его и так замучили хронические травмы паха, коленей, а тут – еще одна напасть. Хорошо, что есть контракт и на следующий сезон 2018-19, а то все было бы совсем плохо.

Ну и жесть дня – травма защитника «Баффало» Виктора Антипина, которого тоже хотели вызывать на чемпионат мира. Антипин очень неудачно сыграл с шайбой у борта, не просто откинув ее в сторону, но и крутанувшись на месте как фигурист. А в него уже шел форвард «Нэшвилла» Скотт Хартнелл, который завершил силовой прием – да так ужасно, что Витя со всей силы ударился головой об заградительное стекло.

Шокирующая ситуация, и об этом можно было прочитать по ошарашенным лицам хоккеистов. Там, на льду, без сознания лежал Антипин, а вокруг него собралась целая толпа врачей и сервисменов. В итоге россиянина положили на носилки, унесли со льда и доставили в ближайшую больницу. Сезон для Антипина тоже завершен, а контракт в НХЛ ($0,925 млн) подошел к концу. На его месте я бы вернулся в «Магнитку», но сейчас нужно думать в первую очередь о здоровье. Это невероятное и драматическое стечение обстоятельств.

2. МАТЧ ПАНАРИНА

Однажды Артемий Панарин сказал мне в интервью, что передачи для него имеют не меньшую, а даже большую ценность, чем голы. Причем это было уже после того, как он в матче с «Нью-Джерси» сделал пять первых пасов, что в истории НХЛ удавалось только избранным.

И вот – еще один гениальный матч Панарина. Теперь он сделал четыре передачи в игре с «Ванкувером» (4:5 ОТ), то есть организовал все голы своей команды.

Что еще важно, Панарин повторил своей бомбардирский рекорд в НХЛ за сезон. Два года назад в «Чикаго» у него тоже было 77 очков. Но теперь Артемий может это достижение перекрыть, и он ведь теперь играет не в «Чикаго», не в тройке с Патриком Кейном. А где сейчас «Блэкхокс» и сам Кейн – лишний раз напоминать не нужно. Кстати, еще три очка, и Панарин обгонит Рика Нэша (79) и установит клубный рекорд «Коламбуса» для игрока в одном сезоне. Это будет мега-круто.

3. ДЕБЮТ ТОЛВАНЕНА

Наш пострел везде поспел. 18-летний Эли Толванен начал сезон в «Йокерите», с которым в итоге дошел до второго раунда Кубка Гагарина. Набрал 36 (19+17) очков в регулярном чемпионате, еще 7 (6+1) – в плей-офф. 25 голов в нашей лиге в таком возрасте – это космическая цифра.

Кроме этого, Толванен выступал на этапах Евротура (2+1), играл на молодежном чемпионате мира (1+5), блистал на Олимпиаде (3+6), а теперь вот уехал играть за «Нэшвилл», с которым может дойти до финала Кубка Стэнли. А если не дойдет, то приедет уже на взрослый чемпионат мира в Данию. Может, у финнов существует три близнеца Толванена, и они их меняют как в цирке, отправляя на разные соревнования?

Я бы мог воскликнуть: «Вау, откуда у этого парня столько энергии?» Но тут нечему удивляться. Вспоминаю, как Малкин в сезоне 2005-06 тоже играл во всех соревнованиях подряд – от Олимпиады до молодежного чемпионата мира. Это говорит о том, что Толванен тоже вырастет в большого звездного игрока. Ну а в дебютной игре за «Нэшвилл» он отметился только одним силовым приемом, хотя получил 13:34 минуты на льду и 1:17 в большинстве. Эли выходил в первом звене с Джохансеном и Арвидссоном, что тоже говорит о большом доверии со стороны тренера. Этот игрок должен вырасти в большую звезду «Предаторз».

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Артемий ПАНАРИН (Коламбус)

Набрал 4 (0+4) очка в матче с «Ванкувером» (4:5 ОТ)

2** – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Монреалем» (5:2)

3*** – Антон СЛЕПЫШЕВ (Эдмонтон)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Калгари» (2:3)

Общий зачет по сезону*:

83 – Малкин

76 – Кучеров

72 – Овечкин

60 – Панарин

55 – Радулов

53 – Кузнецов

51 – Бобровский

45 – Дадонов

44 – Тарасенко

38 – Василевский

33 – Варламов

32 – Бучневич

28 – Проворов

22 – Худобин

21 – Анисимов

20 – Сергачев

19 – Задоров

16 – Наместников, Орлов, Зайцев

14 – Куликов

12 – Якупов

10 – Слепышев

8 – Антипин, Барбашев, Голдобин, Щербак

6 – Емелин

4 – Бурмистров, Сошников, Георгиев

3 – Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Каролина – Рейнджерс – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Скиннер – Спроул (НАМЕСТНИКОВ), Хэйз

К: Зыков (0+0; -1, 0, 1, 11.38)

Р: Бучневич (0+0; -1, 0, 0, 14.40)

Наместников (0+1; +1, 0, 2, 10.41)

Ванкувер – Коламбус – 5:4 ОТ (0:1, 2:0, 2:3, 1:0)

Арчибальд, ГОЛДОБИН, Йокинен, Хорват, Эдлер – Джонс (ПАНАРИН), Дюбуа (ПАНАРИН), Веренски (ПАНАРИН), Аткинсон (ПАНАРИН)

В: Голдобин (1+0; +2, 0, 1, 13.40)

К: Панарин (0+4; 0, 0, 2, 21.38)

Бостон – Флорида – 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Холден, Дебраск, Донато, Бержерон, Дебраск – Макгинн

Ф: Дадонов (0+0; -1, 0, 3, 18.56)

Мамин (0+0; -1, 0, 0, 11.44)

Питтсбург – Монреаль – 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

Шири, Хорнквист, Хагелин (МАЛКИН), Кессел (МАЛКИН), Шихан – Петри, Друэн

П: Малкин (0+2; 0, 0, 3, 20.10)

М: Щербак (0+0; -1, 0, 0, 12.40)

Аризона – Сент-Луис – 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Шенн, Паник, Экман-Ларссон, Чикран, Голигоски, Риналдо

СЛ: Тарасенко (0+0; -2, 0, 6, 15.43)

Барбашев (0+0; 0, 0, 1, 16.28)

Нэшвилл – Баффало – 4:7 (2:1, 2:5, 0:1)

Суббан, Уотсон, Террис, Бонино – Поминвилль, О’Райли, Окпосо, Райнхарт, Райнхарт, Окпосо, Райнхарт

Н: Емелин (0+0; -1, 0, 0, 14.39)

Б: Антипин (0+0; 0, 0, 0, 9.05)

Детройт – Оттава – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Ларкин, Атанасиу (СВЕЧНИКОВ)

Д: Свечников (0+1; +2, 2, 1, 11.08)

Торонто – Виннипег – 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

Марло – Моррисси, Бафлин, Копп

Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 2, 19.39)

Даллас – Миннесота – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Спецца (РАДУЛОВ), Клингберг, Факса, Сегин – Паризе

Д: Радулов (0+1; +3, 2, 5, 20.37)

Калгари – Эдмонтон – 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Хэмилтон, Хэтавэй, Бэклунд – СЛЕПЫШЕВ, Каммаллери

Э: Слепышев (1+0; +2, 0, 5, 11.32)

Нью-Джерси – Айлендерс – 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Нейсен, Холл, Холл, Коулман – Фриц, Бовилье, Вагнер

Вегас – Сан-Хосе – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Теодор, Линдберг, Карлссон – Павелски, Власик

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : Макдэвид Эдмонтон – 103 (41+62) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 97 (38+59), МАЛКИН Питтсбург – 95 (42+53), Маккиннон Колорадо – 93 (38+55), ЖируФиладельфия – 93 (27+66), Копитар Лос-Анджелес – 90 (35+55)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 83 (45+38), ПАНАРИН Коламбус – 77 (26+51), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 77 (25+52), РАДУЛОВ Даллас – 68 (27+41), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 63 (31+32), ДАДОНОВ Флорида – 60 (26+34).