Совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы активно участвовали в спортивных проектах, но сейчас против них возбуждено уголовное дело.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Зиявудин и Магомед Магомедовы стали фигурантами расследования, которое проводит следственный департамент МВД России. Утверждается, что во время строительства стадиона в Калининграде произошли хищения на сумму 752 миллиона рублей. Следователи подозревают братьев Магомедовых в организации преступного сообщества и мошенничестве. Всего в рамках уголовного дела рассматриваются семь преступных эпизодов, срок следствия по делу продлен до 5 апреля.

КАК ОНИ СВЯЗАНЫ СО СПОРТОМ?

Председатель совета директоров группы компаний Зиявудин Магомедов в 2015 году стал президентом хоккейного клуба «Адмирал». Его компания «Сумма» выступает генеральным партнером, а транспортная группа FESCO – дочерняя компания «Суммы» – генеральный спонсор клуба из Владивостока.

Напомним, что «Адмирал» был создан накануне сезона-2013/14 по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и сенатора от Приморья, легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

Кроме того, Магомед Магомедов занимает пост президента Ночной лиги. Любительский чемпионат России по хоккею был основан в декабре 2011 года. Он поддерживается Министерством спорта РФ и ФХР. Официальным спонсором турнира выступает принадлежащая «Сумме» и партнерам компания «Новороссийский морской торговый порт».

Также у братьев есть одна из самых крупных промоутерских компаний Европы, проводящая турниры по смешанным единоборствам – Fight Nights Global. За проектирование и строительство «Казань-Арены» отвечала компания «ИНТЭКС», входящая в группу «Сумма».

Одна из дочерних компаний «Суммы» – ОАО «Глобалэлектросервис» – была подрядчиком на начальных этапах строительства стадиона в Калининграде. К ее работе и возникли вопросы у следственного департамента МВД.

Но мы сейчас изучим ситуацию в хоккейном «Адмирале», который давно уже на слуху.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В «АДМИРАЛЕ»?

В декабре в приморском клубе сменилось руководство. Новым президентом «Адмирала» стал Заирбек Юсупов, генеральный директор порта Владивостока. К тому времени финансы моряков пели романсы. Долги составляли около 400 миллионов рублей. Летом команду выселили из кампуса Дальневосточного государственного университета, где она базировалась. Игрокам пришлось квартироваться в гостинице «Артем».

В конце октября в отставку подал главный тренер Александр Андриевский, выводивший «моряков» в плей-офф-2017. Он и раньше писал заявление об уходе, но тогда за него вступились игроки. Андиревского в статусе и.о. заменил швед Фредрик Стиллман, отвечавший в штабе за работу с защитниками. Олимпийский и мировой чемпион, между прочим.

К ноябрю обстановка в команде накалилась. Назревал конфликт между легионерами и россиянами. Последние считали, что иностранцы отбывают номер.

Самому высокооплачиваемому игроку клуба Роберту Саболичу, получавшему 40 миллионов рублей, урезали зарплату. При этом лучший нападающий Владимир Ткачев имел не больше 30 миллионов. Стиллману удалось погасить страсти.

Новый президент Юсупов начал с собрания, детали которого стали достоянием общественности. Аудиозапись его пламенного спича прослушали в интернете более семи миллионов человек. Юсупов с ходу заявил, что собирается превратить «Адмирал» в лучший хоккейный клуб в мире, а сиюминутная задача – пробиться в плей-офф – его не интересует:

«Прибежать в плей-офф и убежать оттуда, как битые собачки – это не мой почерк. Я люблю фундаментальный подход… Мы пришли сюда надолго, нас не вышибешь. Если надо, на раз-два голову оторвем».

Попутно Юсупов назвал работников клуба хоккейными импотентами и похвалил нового генерального директора Сергея Сошникова, который, по его же словам, до прихода во Владивосток развалил три клуба.

…И закипела работа. Точнее, вакханалия. Каждое утро начиналось с обширной переписки сотрудников с президентом. Вскоре многим из них урезали зарплату, удержав с ноября премиальную часть (это примерно три четверти гонорара).

«Зачем нам водитель заливочной машины? – недоумевали новые руководители. – Есть же права у кого-то из пресс-службы или маркетинга, пусть садятся и заливают лед».

Было предложено перевести медицинский штаб на оклады врачей в обычных городских диспансерах. А травмированным игрокам – являться на «Фетисов Арену» к 9 часам утра и покидать ее в 18.00.

«Так будет легче следить за их состоянием», - пояснил гендир.

Экономить на околохоккее – странная затея, ведь это составляло не более 15 процентов клубного бюджета. При этом «Адмирал» отказал «Салавату Юлаеву» в приобретении Ткачева. Уфимцы готовы были заплатить за него 80 миллионов рублей отступных. А получили же игрока совершенно бесплатно. После того, как группа игроков подала иски в арбитражный суд на расторжение контрактов.

«Адмирал» также покинули форварды Дмитрий Саюстов, Саболич, защитники Джонатон Блум, Оскар Бартулис, вратарь Иван Налимов… Ушел и тренер Стиллман. Его сменил Андрей Разин, сделавший себе имя успешной работой в «Автомобилисте».

Когда новый наставник вошел в раздевалку команды, то увидел там Стиллмана с помощниками.

- Что вы тут делаете? Вас же уволили, - удивился Разин.

- Разве? Нам об этом никто не объявил, - пожал плечами швед.

Вскоре Разин покинул Владивосток.

- Этот человек не переносил долгих перелетов, - пояснил Сошников.

Сам же тренер указал другую причину – вместо стандартного контракта, регламентированного КХЛ, клуб предложил ему срочный трудовой договор, который надо было продлевать ежемесячно.

Концовку регулярного чемпионата командой руководил белорусский специалист Олег Леонтьев, приехавший во Владивосток с Разиным.

В клубе до сих пор не назначен главный тренер. Однако селекционная кампания идет. На просмотр приглашены в основном игроки из Высшей лиги. Они занимаются на льду под руководством… директора хоккейной школы Сергея Филина. А Леонтьев следит-наблюдает за процессом с трибуны.

Почему? Все очень просто: чтобы не платить потенциальным кандидатам на место в команде. Ведь по регламенту КХЛ с ними надо подписывать просмотровые контракты. Сейчас же Сошников может, не моргнув глазом, заявить – эти парни катаются для здоровья, не имеют никакого отношения к клубу.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ ОБ «АДМИРАЛЕ»?

По мнению специалистов и тренеров КХЛ дальневосточный клуб из-за своих финансовых проблем больше достоин ссылки в ВХЛ, чем та же «Лада».

«Я еще, когда «Адмирал» создавали в 2013-м году, бы не в восторге от этой идеи, - прямо заявляет двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. – Объясню почему – клуб возник на пустом месте! Ведь никаких предпосылок к этому не было. Даже молодежной команды не существовало. А я считаю, прежде чем заявлять клуб в КХЛ, надо позаботиться о его инфраструктуре. Ну куда без нее в современном хоккее?! Те печальные события, которые происходят с «Адмиралом» в этом сезоне, как раз эхо той поспешности при его создании.

Я не коим образом не против нашей социальной политики по освоению Сибири и Дальнего востока. Но спорт высших достижений – не та сфера деятельности, где нужно что-то искусственно создавать. К ней надо относиться более вдумчиво и осторожно. А теперь лиге предстоит разобраться в весьма болезненной проблеме. И, возможно, принять очередное жесткое решение.

Для сравнения, мне, например, трудно судить – на основании каких факторов из КХЛ исключена «Лада»? Но тольяттинский клуб в любом случае долго рос, прежде чем войти в элиту. И имеет за спиной богатую историю. Его поднимали и возглавляли очень известные в хоккейном мире люди, которые всем сердцем были за развитие хоккея в Тольятти. Вот судьба «Югры» похожа «Адмирал». А «Лада» - совсем другая история!

Надо ли дальневосточный клуб тоже исключать из лиги? На этот вопрос должен ответить Совет директоров КХЛ. Но еще раз повторю: не с элитного клуба надо развитие хоккея в регионе начинать. Это мое мнение».

«А я думаю, надо поменять «Ладу» с «Адмиралом», да и все дела, - сразу предлагает простое и понятное решение проблемы заслуженный тренер России Владимир Крикунов. – Пусть тольяттинский клуб останется в КХЛ, а дальневосточный пока перейдет в ВХЛ, чтобы решить свои проблемы. Ему же там будет проще по финансам свести концы с концами. А у «Лады» ведь сейчас никаких финансовых проблем нет. Она в этом плане – абсолютно благополучная команда. Там как раз можно спокойно заниматься повышением спортивных результатов на высшем уровне. А не ломать голову - чем долги перед игроками закрывать, отпуская их из клуба по ходу сезона, как это в «Адмирале» происходит.

Во Владивостоке ведь даже тренера не могут нормально на работу пригласить, потому что предлагают совсем смешные деньги. Кто с ними говорить-то будет? Уничтожать клуб, конечно, не надо. Но пусть спустятся на ступеньку пониже. Ведь это, как я понимаю, и прописано у нас в регламенте.

Пусть «моряки» там бьются с Новокузнецком. Опять же две китайские команды рядом – будет удобный тур по Дальнему Востоку. А то получается наоборот – проблемный клуб оставляем, а благополучные исключаем.

С «Ладой», на мой взгляд, сильно поторопились. Убрали из КХЛ клуб с историей, а новоделы, которые еще не устоялись и мало кому интересны, оставляем. Ладно бы это в Тольятти были проблемы с финансами, как в 2010-м году. А то ведь все наоборот!»

«Я за то, чтобы хоккей во Владивостоке остался, - говорит экс-тренер «Адмирала» Андрей Разин, который так и не достиг зимой соглашения с клубом, потому что руководство дальневосточников предложило ему подписать вместо стандартного в КХЛ контракта трудовой договор. – Поработал я там совсем недолго, всего пять матчей командой руководил. Но скажу, что дворец – хороший. И болельщики команду любят, переживают за нее, постоянно полные трибуны. Детская школа уже неплохая. Но вот кто на это деньги найдет – это уже не ко мне вопрос. Хотя очень грустно будет, если это все зачахнет.

Почему я сам не задержался в клубе? Не хочу сейчас критиковать его руководителей. Потому что я расстался с ними нормально, без обид. Считаю, что в тот момент они попросту не разобрались – куда пришли. Не понимали, что все надо делать в соответствии с регламентом КХЛ. Конечно, если там и дальше будет все также продолжаться – это плохо.

Должен ли «Адмирал» покинуть КХЛ вслед за «Ладой» и «Югрой»? Для меня «Лада» вообще – очень больная тема. Я же родился в Тольятти. Меня игроком сделала местная школа. А теперь хоккей там просто умрет. Все разговоры о том, что деньги будут выделяться вместо клуба КХЛ на детский хоккей – просто слова. В Тольятти уже был провал, как только «Лада» покинула КХЛ в 2010 году. Многие талантливые парни тогда разъехались по другим регионам – где есть клуб КХЛ и, соответственно, перспектива. Детей сразу расхватали! Та же Казань, и даже Альметьевск.

И потом надо понимать, что да, ВХЛ тоже разыгрывает свой кубок. И те фанаты, кто к этому привык, будут и там поддерживать команду. Но Тольятти – другое дело. Здесь люди привыкли к совсем другому уровню хоккея. Более высококлассному! Они помнят, как «Лада» становилась чемпионом России, завоевывала различные международные Кубки… Не пойдут они на матчи ВХЛ. Болельщики ведь не дураки, прекрасно видят разницу.

У дальневосточников не так остро эта проблема стоит. Но и их жалко! Ведь родилось уже принципиальнейшее для региона дерби с «Амуром». Как без него? По возможности, я бы и «Ладу», и «Адмирал» в элите оставил».

То есть мнения экспертов разделились. Многие поддерживают «Ладу», но Тольятти официально уже убрали из КХЛ. А вот «Адмирал» там официально остался. Но надолго ли?

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЛИГА С «АДМИРАЛОМ»?

На пресс-конференции в «Газпром-медиа», на которой было объявлено, что из КХЛ убираются «Югра» и «Лада», состоялся интересный диалог между президентом лиги Дмитрием Чернышенко и журналистами.

- Сейчас известно, что как минимум у трех клубов есть серьезные долги по зарплатам, - напомнили президенту. – «Адмирал» в их числе, он не выплатил долги по старым контрактам. А вы исключили из лиги два клуба, у которых формально нет долгов. Так что же делать с «Адмиралом»?

- Мы оштрафовали «Адмирал», - Чернышенко напомнил, что теперь на клуб выписывается штраф в 20 процентов от просроченной задолженности. – У нас по регламенту если два месяца задержка, то мы штрафуем. Это очень хорошо действует. Из 11 клубов погасили задолженности сразу 10 команд. «Адмирал» же решил, что хотя дал финансовые гарантии на следующий сезон, показал контракты от спонсоров, что у них есть деньги. Но не погасил долги перед игроками. Мы наказали клуб.

- А дальше что?

- Будем еще наказывать.

- Нам вот известно, что они не собираются платить. И что, они будут играть в следующем сезоне как московское «Динамо», где тоже забыли о старых долгах, просто сменили форму собственности, и все обнулили?

- Наверное, вы очень хорошо осведомлены, – иронично заметил Чернышенко. – Но давайте дождемся фактов.

…Через два дня произошел факт – генерального спонсора посадили. И что КХЛ будет делать теперь?

Надо напомнить, что Совет директоров КХЛ проходит в разных формах. Очная встреча – четыре раза в год. А между ними есть и заочные, то есть решение может быть принято оперативно. Календарь чемпионата на сезон-2018/19 будет сверстан и показан публике в июне. До этого срока «Адмирал» вполне могут убрать из КХЛ.

Да, сейчас «Адмирал» прислал все финансовые документы на следующий год. Причем это бумаги не только от «Суммы», но и от региона.

Да, в рейтинге КХЛ этот клуб оказался на четвертом месте с низу. Почему-то ниже оказалась благополучная, но маленькая «Северсталь», которая вышла в плей-офф (о чем «Адмирал» даже не мечтал) и не имеет долгов по зарплатам.

Но все это было в среду. А в пятницу братьев Магомедовых посадили.

Дождемся официального решения КХЛ. По нашей информации, сценарий может быть таким – если в «Адмирале» все будет совсем грустно по деньгам, а финансовые гарантии окажутся бумажками, которые ничем не подтверждены, клуб из Владивостока могут убрать из КХЛ. Лига ведь хотела сократиться до 24 команд. Пожалуйста, вот этот момент. Причем о возвращении «Лады» идти речь не будет, это утопия.

Три сокращенных команды из Восточной конференции. Из Запада на Восток переведут, допустим, «Торпедо». Получатся две конференции по 12 клубов. То, о чем и мечтала лига, взяв курс на оптимизацию.