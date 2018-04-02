Никитин взял вину на себя. Что говорили после матча ЦСКА – СКА
После третьего матча серии игроки и тренеры ответили на вопросы журналистов.
Героев матча журналистам пришлось ждать примерно столько же, сколько длились два «киносеанса». Тем временем победители вовсю крутили велосипед. Под наблюдением тренера СКА по физо Жданова.
– Не надо нас фотографировать, – попросил форвард Евгений Кетов. – Там снимайте, – чемпион мира показал рукой в сторону льда.
– Тяжело было въезжать в серию после долгого перерыва, – признался нападающий ЦСКА Константин Окулов. – Был у меня в первом периоде момент для броска, когда выгрыз шайбу у защитника Зуба, но промахнулся. Шайба прошла выше ворот.
– СКА хорошая команда, а мы опять дали им фору, – посетовал форвард москвичей Михаил Григоренко. – Вратарь у Питера классный. Трудно ему забить.
– Но вы же дважды его уязвили. И оба раза с передач Капризова.
– У нас с Капризовым сложилась хорошая связка. Надеюсь, мы продолжим забивать. Не надо только давать сопернику фору.
– Признаете свою ошибку? – я поинтересовался у защитника хозяев Артема Сергеева.
– Когда шайба подскочила, и Гусев вышел один на один с Сорокиным? Это несчастный случай.
– ЦСКА – хороший соперник, – считает форвард СКА Александр Барабанов. – Но мы грамотно сыграли.
– Вы стали автором голевой передачи Коскиранте и поразили пустые ворота. Чего не удалось во втором матче самому Ковальчуку…
– В первом моменте здорово сыграли все в нашей тройке – Серега Широков и Ярно Коскиранта. А пустые ворота… Это везение.
– Не скажите, ведь тренеры именно вам доверили в столь ответственный момент. Какой ЦСКА сильнее – тот, что играл в финале конференции в 2015-м или этот?
– Я ведь три года назад стал выходить только в третьем матче…
– …И внесли перелом в ход серии.
– Вам виднее, а этот ЦСКА очень силен, вратарь хороший…
– Вы ведь знаете его слабые места? Подглядели в Пхенчхане?
– Да у него мало слабых мест. Но все-таки они есть, и мы их знаем.
– Повезло, что забили быстрые голы, потом сыграли по счету, готовимся дальше, – заявил на пресс-конференции наставник СКА Олег Знарок.
– Когда расчехлит клюшку Ковальчук? В третьем периоде он мало появлялся на льду…
– Он делает свою работу. Мы им довольны.
– Провалили первый период, это моя вина, – признался главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
– В чем вина? Стали играть против СКА первым номером?
– Нет. Был плохой настрой, потом исправили, но поезд уже ушел.
– А в третьем периоде вы перехватили инициативу, но не забили…
– Так мы же не с пионерами играли…
– Шалунов и Шумаков готовы выйти в среду?
– Не готов ответить на ваш вопрос. Все может случиться.