После третьего матча серии игроки и тренеры ответили на вопросы журналистов.

Героев матча журналистам пришлось ждать примерно столько же, сколько длились два «киносеанса». Тем временем победители вовсю крутили велосипед. Под наблюдением тренера СКА по физо Жданова.

– Не надо нас фотографировать, – попросил форвард Евгений Кетов. – Там снимайте, – чемпион мира показал рукой в сторону льда.

– Тяжело было въезжать в серию после долгого перерыва, – признался нападающий ЦСКА Константин Окулов. – Был у меня в первом периоде момент для броска, когда выгрыз шайбу у защитника Зуба, но промахнулся. Шайба прошла выше ворот.

– СКА хорошая команда, а мы опять дали им фору, – посетовал форвард москвичей Михаил Григоренко. – Вратарь у Питера классный. Трудно ему забить.

– Но вы же дважды его уязвили. И оба раза с передач Капризова.

– У нас с Капризовым сложилась хорошая связка. Надеюсь, мы продолжим забивать. Не надо только давать сопернику фору.

– Признаете свою ошибку? – я поинтересовался у защитника хозяев Артема Сергеева.

– Когда шайба подскочила, и Гусев вышел один на один с Сорокиным? Это несчастный случай.

– ЦСКА – хороший соперник, – считает форвард СКА Александр Барабанов. – Но мы грамотно сыграли.

– Вы стали автором голевой передачи Коскиранте и поразили пустые ворота. Чего не удалось во втором матче самому Ковальчуку…

– В первом моменте здорово сыграли все в нашей тройке – Серега Широков и Ярно Коскиранта. А пустые ворота… Это везение.

– Не скажите, ведь тренеры именно вам доверили в столь ответственный момент. Какой ЦСКА сильнее – тот, что играл в финале конференции в 2015-м или этот?

– Я ведь три года назад стал выходить только в третьем матче…

– …И внесли перелом в ход серии.

– Вам виднее, а этот ЦСКА очень силен, вратарь хороший…

– Вы ведь знаете его слабые места? Подглядели в Пхенчхане?

– Да у него мало слабых мест. Но все-таки они есть, и мы их знаем.

– Повезло, что забили быстрые голы, потом сыграли по счету, готовимся дальше, – заявил на пресс-конференции наставник СКА Олег Знарок.

– Когда расчехлит клюшку Ковальчук? В третьем периоде он мало появлялся на льду…

– Он делает свою работу. Мы им довольны.

– Провалили первый период, это моя вина, – признался главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

– В чем вина? Стали играть против СКА первым номером?

– Нет. Был плохой настрой, потом исправили, но поезд уже ушел.

– А в третьем периоде вы перехватили инициативу, но не забили…

– Так мы же не с пионерами играли…

– Шалунов и Шумаков готовы выйти в среду?

– Не готов ответить на ваш вопрос. Все может случиться.