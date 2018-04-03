Во вторник сборная России провела открытую тренировку в Новогорске. На повестке дня – две битвы с немцами в олимпийском Сочи.

Пока лидеры КХЛ бьются в финалах конференций сборная России начала подготовку к чемпионату мира в Дании, который пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.

1 апреля на базу в Новогорске съехались игроки так называемой олимпийской сборной. На самом деле до следующих Зимних игр еще четыре года. И по сути это вторая сборная России, составленная из ближайших кандидатов в основной состав.

Напомним, что аж 23 игрока (15 питерцев и 8 москвичей) сейчас бьются в финале Запада. Но и двух олимпийских чемпионов из «Магнитки» - Сергея Мозякина и Василия Кошечкина – в составе тоже нет. «Металлург» представляет один-единственный защитник Алексей Береглазов.

А лидером в нынешнем составе неожиданно оказался «Спартак» - сразу 6 человек – вратарь, пара защитников и тройка нападения. Даже уже привычных к сборной ярославцев меньше – только пятеро.

Отметим отдельно и Дениса Зернова из «Лады». Это, похоже, уже становится традицией. Как только клуб начинает делать ставку на молодых игроков и доводить их до уровня национальной команды, его исключают из КХЛ. Сперва по этому тернистому пути прошла «Кузня», теперь на нем оказались тольяттинцы.

Нынешнему составу сборной России предстоит защитить честь нашей страны в матчах Еврочелленджа. Две первых встречи, 6 и 7 марта россияне проведут против сборной Германии в Сочи. И эти битвы наверняка вызовут особый интерес в Европе. Поскольку именно немцы стали главным сюрпризом недавних Игр в Корее. Сперва выбив из олимпийского турнира маститых канадцев и шведов, а затем едва не одолев в финале и нашу команду, уступив ей только в овертайме (3:4 ОТ). Случайность ли это? Отчасти на этот вопрос уже сейчас ответят тренеры сборной России Олег Браташ и Илья Воробьев. Именно они возглавят нашу команду на этом турнире.

Правда, сразу отметим, что сборная Германии привезет в Сочи также второй состав – ни одного недавнего олимпийца! Все ее лидеры сейчас также бьются в плей-офф.

Затем олимпийская сборная вернется в Москву и продолжит подготовку в Новогорске, чтобы затем отправиться в Норвегию и сыграть там два матча (14 и 15 апреля) уже с национальной командой этой страны.

- Мы сейчас намеренно сделали ставку на молодых игроков, которые могут влиться в главную команду страны в ближайшие годы, - заявил Браташ после тренировки. – Поэтому ветеранов вы здесь не найдете. Самый опытный – Дмитрий Кагарлицкий из «Северстали». Это опытный боец, имеющий неплохие шансы попасть на чемпионат мира. Поэтому он и будет капитаном. Ворота в первом матче с немцами защитит ярославец Александр Судницин. Тоже как бы по старшинству. Ну а дальше – посмотрим. Четыре встречи с немцами и норвежцами мы пройдем с этим составом. Если изменения в нем и будут, то точечные.

СОСТАВ ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Александр Судницин (Локомотив), Иван Бочаров (Динамо М), Александр Трушков (Спартак).

Защитники: Никита Трямкин (Автомобилист), Александр Елесин (Локомотив), Алексей Береглазов (Металлург Мг), Максим Минеев (Авангард), Евгений Кулик, Владислав Провольнев (оба – Спартак), Николай Демидов, Иван Верещагин (оба – Сибирь).

Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий (Северсталь), Павел Красковский, Егор Коршков, Артем Ильенко (все - Локомотив), Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Илья Михеев (все – Авангард), Александр Хохлачев, Александр Дергачев, Вячеслав Лещенко (все - Спартак), Павел Падакин (Сочи), Алексей Бывальцев (Амур), Денис Зернов (Лада).