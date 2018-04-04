1. РЕКОРД ПАНАРИНА

Форвард Артемий Панарин вошел в историю «Коламбуса», набрав 80 очков в сезоне. Предыдущее достижение принадлежало Рику Нэшу (79 очков в сезоне-2008/09), а за ним выстроились Рэй Уитни (76), Ник Фолиньо (73), Райан Джохансен (71)…

Панарин оказался круче их всех. В матче с «Детройтом» он сделал две голевые передачи и забросил шайбу, когда «Коламбус» играл в большинстве.

Гол получился умопомрачительным. Артемий подхватил шайбу за своей синей линией, пролетел всю площадку, обводя соперников на слаломном дриблинге. Выкатился на ударную позицию, бросил – и добил шайбу с острого угла.

Слушайте, а зачем вообще «Коламбусу» играть в большинстве и выстраивать позиционное нападение, если Панарин все решает?

Уже набило оскомину воспоминание о том, как «Чикаго» расстался с роскошным Панариным, обменяв его на унылого Брэндона Саада. «Блэкхокс» за это поплатились, совершив одну из худших сделок НХЛ в XXIвеке. А мы заметим интересный расклад. Сейчас «Коламбус» в первом раунде попадает на «Питтсбург». Но может пропустить вперед себя «Нью-Джерси», и тогда это будет уже «Вашингтон». А можно и на «Бостон» попасть. Конечно, соперников в НХЛ не выбирают, но сейчас в руках «Коламбуса» их турнирный путь. Сама же команда просто в обалденном тонусе.

2. ДУБЛЬ ГОЛДОБИНА

А когда еще 22-летний Николай Голдобин делал дубль в НХЛ?

Правильный ответ – никогда. Это его первый такой прорыв в карьере. «Ванкувер» играл против одной из лучших команд Западной конференции – «Вегаса».

За 21 секунду до конца первого периода Голдобин каким-то неуловимым финтом обыграл хоккеиста «Вегаса» Коди Икина – и метко отправил шайбу в дальний угол.

И он же, Голдобин, сравнял счет в середине третьего периода, когда хитренько вылез из-за ворот и замкнул штангу.

Николай Голдобин – клиент Игоря Ларионова. Перешел из «Сан-Хосе» в «Ванкувер». Конечно, его команда никуда не попадает, и даже этот матч проиграла. Но в целом Голдобин провел уже 36 игр в этом сезоне, набрав 14 (8+6) очков. Правда, полезность «-13», но кое-какой прогресс есть.

А после игры состоялась трогательная церемония, во время которой искупали в овациях братьев Сединов – Хенрик и Даниель уже объявили, что через пару матчей завязывают с НХЛ. Они сыграли 18 лет в этой лиге – ну сколько можно?

3. ПОБЕДА «ТАМПЫ»

Смотрите, как лихорадит «Тампу» - после ряда неудачных матчей получилась почти идеальная игра против лидера Востока – «Бостона» (4:0), в которой вратарь Андрей Василевский сделал восьмой сухарь в чемпионате и был признан первой звездой игрового дня НХЛ.

Никита Кучеров – главный кандидат на «Харт Трофи» по промежуточному голосованию. Он – фаворит. Другое дело, что «Тампа» проваливала концовку чемпионата. И кажется, что главный тренер Джон Купер делал все, чтобы Кучеров не набрал заветные 100 очков. Например, «Тампа» побеждает со счетом 6:3, на последних минутах получает большинство. Но выпускает на него… четвертое звено. Логика Купера – он не хотел унижать соперника, добивать его. А как насчет того, чтобы помочь своему парню в борьбе за «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи»? Да и зачем прокачивать статистику Кучерова, если скоро нужно будет предлагать ему новый контракт? Так что ситуация непростая, хотя «Лайтнинг» в целом проводят неплохой сезон и набрали много очков.

Тем не менее, Кучеров отдал еще одну голевую передачу, когда Брэйден Пойнт открыл счет и забросил победную шайбу. Никита красиво перевел шайбу на другой фланг, и партнер завершил атаку. Сейчас у Куча – 98 очков. Сотня не за горами.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Артемий ПАНАРИН (Коламбус)

Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Детройтом» (5:4 ОТ)

2** – Николай ГОЛДОБИН (Ванкувер)

Набрал 2 (2+0) очка в матче с «Вегасом» (4:5 бул.)

3*** – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)

Сделал 33 сэйва в матче с «Бостоном» (4:0)

Общий зачет по сезону*:

83 – Малкин

76 – Кучеров

74 – Овечкин

63 – Панарин

55 – Радулов

54 – Кузнецов

51 – Бобровский

48 – Дадонов

45 – Тарасенко

39 – Василевский

33 – Варламов

32 – Бучневич

31 – Проворов

22 – Худобин

21 – Анисимов

20 – Сергачев

19 – Задоров

18 – Орлов

16 – Наместников, Зайцев

14 – Куликов

12 – Якупов

10 – Слепышев, Голдобин

8 – Антипин, Барбашев, Щербак

6 – Емелин

4 – Бурмистров, Сошников, Георгиев

3 – Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Коламбус – Детройт – 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)

Аткинсон (ПАНАРИН), Аткинсон (ПАНАРИН), Милано, ПАНАРИН, Дюбуа – Бертуцци, Хелм, Бертуцци, Нюквист

К: Панарин (1+2; -1, 0, 4, 24.20)

в Бобровский (27-23; 85,2%, 62.49)

Д: Свечников (0+0; 0, 0, 2, 10.35)

Флорида – Нэшвилл – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Юбердо, Сивиор (ДАДОНОВ) – Йоси

Ф: Дадонов (0+1; +1, 0, 4, 17.32)

Мамин (0+0; 0, 0, 1, 10.44)

Н: Емелин (0+0; -1, 0, 0, 11.35)

Тампа-Бэй – Бостон – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Пойнт (КУЧЕРОВ), Хедман, Кунитц, Миллер

ТБ: Кучеров (0+1; +2, 0, 3, 19.39)

Сергачев (0+0; 0, 2, 3, 11.24)

в Василевский (33-33; 100%, 59.41)

Нью-Джерси – Рейнджерс – 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Зэйджак, Холл, Бутчер, Бутчер, Холл – Спунер, Хэйз

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 2, 14.02)

Наместников (0+0; -1, 2, 0, 19.11)

Айлендерс – Филадельфия – 5:4 (1:1, 3:0, 1:3)

Таварес, Бовилье, Таварес, Барзал, Барзал – Симмондс, Патрик, Патрик, Жиру

Ф: Проворов (0+0; 0, 0, 0, 22.21)

Монреаль – Виннипег – 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1)

Лехконен, Байрон, Ришель, Гальченюк – Лайне, Элерс, Рослович, Нику, Коннор

М: Щербак (0+0; -1, 0, 0, 10.39)

Ванкувер – Вегас – 4:5 бул. (1:1, 0:2, 3:1, 0:1)

ГОЛДОБИН, Хорват, Саттер, ГОЛДОБИН – Пирри, Пирри, Татар, Карлссон, Теодор (п.бул.)

В: Голдобин (2+0; +1, 0, 3, 14.31)

Сан-Хосе – Даллас – 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Кутюр, Мейер – Бенн, Смит, Бенн, Бенн

Д: Радулов (0+0; +2, 0, 1, 20.37)

Калгари – Аризона – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шор – Паник, Коннотон, Фишер, Стром

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : Макдэвид Эдмонтон – 103 (41+62) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 98 (38+60), Жиру Филадельфия – 97 (30+67), МАЛКИН Питтсбург – 96 (42+54), МаккиннонКолорадо – 94 (38+56), Холл Нью-Джерси – 93 (39+54)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 84 (46+38), ПАНАРИН Коламбус – 80 (27+53), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 79 (25+54), РАДУЛОВ Даллас – 68 (27+41), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 64 (32+32), ДАДОНОВ Флорида – 62 (27+35).

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

И В ОП П Ш О

БОСТОН 79 49 12 18 261-205 110

ТАМПА-БЭЙ 80 53 4 23 287-228 110

ВАШИНГТОН 80 48 7 25 251-232 103

ТОРОНТО 80 48 7 25 272-228 103

ПИТТСБУРГ 80 45 6 29 263-246 96

Коламбус 80 45 6 29 236-221 96

Нью-Джерси 80 43 9 28 243-238 95

Филадельфия 80 40 14 26 242-240 94

Флорида 79 41 8 30 237-239 90

Каролина 80 35 11 34 222-250 81

Рейнджерс 80 34 9 37 230-261 77

Айлендерс 80 33 10 37 258-292 76

Детройт 80 30 12 38 211-247 72

Монреаль 80 28 13 39 203-257 69

Оттава 79 27 11 41 215-280 65

Баффало 79 25 12 42 189-265 62

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

И В ОП П Ш О

НЭШВИЛЛ 80 51 11 18 259-206 113

ВИННИПЕГ 80 50 10 20 271-216 110

ВЕГАС 80 51 7 22 268-217 109

МИННЕСОТА 79 44 10 25 242-221 98

САН-ХОСЕ 80 44 10 26 245-221 98

Лос-Анджелес 80 44 8 28 232-195 96

Анахайм 79 41 13 25 224-212 95

Колорадо 80 42 9 29 250-231 93

Сент-Луис 79 43 6 30 217-212 92

Даллас 80 41 8 31 228-218 90

Калгари 80 36 10 34 210-245 82

Чикаго 79 32 10 37 223-245 74

Эдмонтон 80 34 6 40 227-258 74

Ванкувер 80 30 10 40 212-258 70

Аризона 80 29 11 40 205-249 69

Выделено – команда в зоне плей-офф. Большими буквами – команда гарантировала себе участие в плей-офф.