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1. РЕКОРД ПАНАРИНА

Форвард Артемий Панарин вошел в историю «Коламбуса», набрав 80 очков в сезоне. Предыдущее достижение принадлежало Рику Нэшу (79 очков в сезоне-2008/09), а за ним выстроились Рэй Уитни (76), Ник Фолиньо (73), Райан Джохансен (71)…

Панарин оказался круче их всех. В матче с «Детройтом» он сделал две голевые передачи и забросил шайбу, когда «Коламбус» играл в большинстве.

Гол получился умопомрачительным. Артемий подхватил шайбу за своей синей линией, пролетел всю площадку, обводя соперников на слаломном дриблинге. Выкатился на ударную позицию, бросил – и добил шайбу с острого угла.

Слушайте, а зачем вообще «Коламбусу» играть в большинстве и выстраивать позиционное нападение, если Панарин все решает?

Уже набило оскомину воспоминание о том, как «Чикаго» расстался с роскошным Панариным, обменяв его на унылого Брэндона Саада. «Блэкхокс» за это поплатились, совершив одну из худших сделок НХЛ в XXIвеке. А мы заметим интересный расклад. Сейчас «Коламбус» в первом раунде попадает на «Питтсбург». Но может пропустить вперед себя «Нью-Джерси», и тогда это будет уже «Вашингтон». А можно и на «Бостон» попасть. Конечно, соперников в НХЛ не выбирают, но сейчас в руках «Коламбуса» их турнирный путь. Сама же команда просто в обалденном тонусе.

2. ДУБЛЬ ГОЛДОБИНА

А когда еще 22-летний Николай Голдобин делал дубль в НХЛ?

Правильный ответ – никогда. Это его первый такой прорыв в карьере. «Ванкувер» играл против одной из лучших команд Западной конференции – «Вегаса».

За 21 секунду до конца первого периода Голдобин каким-то неуловимым финтом обыграл хоккеиста «Вегаса» Коди Икина – и метко отправил шайбу в дальний угол.

И он же, Голдобин, сравнял счет в середине третьего периода, когда хитренько вылез из-за ворот и замкнул штангу.

Николай Голдобин – клиент Игоря Ларионова. Перешел из «Сан-Хосе» в «Ванкувер». Конечно, его команда никуда не попадает, и даже этот матч проиграла. Но в целом Голдобин провел уже 36 игр в этом сезоне, набрав 14 (8+6) очков. Правда, полезность «-13», но кое-какой прогресс есть.

А после игры состоялась трогательная церемония, во время которой искупали в овациях братьев Сединов – Хенрик и Даниель уже объявили, что через пару матчей завязывают с НХЛ. Они сыграли 18 лет в этой лиге – ну сколько можно?

3. ПОБЕДА «ТАМПЫ»

Смотрите, как лихорадит «Тампу» - после ряда неудачных матчей получилась почти идеальная игра против лидера Востока – «Бостона» (4:0), в которой вратарь Андрей Василевский сделал восьмой сухарь в чемпионате и был признан первой звездой игрового дня НХЛ.

Никита Кучеров – главный кандидат на «Харт Трофи» по промежуточному голосованию. Он – фаворит. Другое дело, что «Тампа» проваливала концовку чемпионата. И кажется, что главный тренер Джон Купер делал все, чтобы Кучеров не набрал заветные 100 очков. Например, «Тампа» побеждает со счетом 6:3, на последних минутах получает большинство. Но выпускает на него… четвертое звено. Логика Купера – он не хотел унижать соперника, добивать его. А как насчет того, чтобы помочь своему парню в борьбе за «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи»? Да и зачем прокачивать статистику Кучерова, если скоро нужно будет предлагать ему новый контракт? Так что ситуация непростая, хотя «Лайтнинг» в целом проводят неплохой сезон и набрали много очков.

Тем не менее, Кучеров отдал еще одну голевую передачу, когда Брэйден Пойнт открыл счет и забросил победную шайбу. Никита красиво перевел шайбу на другой фланг, и партнер завершил атаку. Сейчас у Куча – 98 очков. Сотня не за горами.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Артемий ПАНАРИН (Коламбус)
Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Детройтом» (5:4 ОТ)

2** – Николай ГОЛДОБИН (Ванкувер)
Набрал 2 (2+0) очка в матче с «Вегасом» (4:5 бул.)

3*** – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)
Сделал 33 сэйва в матче с «Бостоном» (4:0)

Общий зачет по сезону*
83 – Малкин
76 – Кучеров
74 – Овечкин 
63 – Панарин
55 – Радулов 
54 – Кузнецов
51 – Бобровский
48 – Дадонов
45 – Тарасенко
39 – Василевский
33 – Варламов
32 – Бучневич
31 – Проворов
22 – Худобин
21 – Анисимов
20 – Сергачев
19 – Задоров
18 – Орлов
16 – Наместников, Зайцев
14 – Куликов
12 – Якупов
10 – Слепышев, Голдобин
8 – Антипин, Барбашев, Щербак
6 – Емелин
4 – Бурмистров, Сошников, Георгиев
3 – Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников
2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Коламбус – Детройт – 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)

Аткинсон (ПАНАРИН), Аткинсон (ПАНАРИН), Милано, ПАНАРИН, Дюбуа – Бертуцци, Хелм, Бертуцци, Нюквист

К: Панарин (1+2; -1, 0, 4, 24.20)
в Бобровский (27-23; 85,2%, 62.49)

Д: Свечников (0+0; 0, 0, 2, 10.35)

Флорида – Нэшвилл – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Юбердо, Сивиор (ДАДОНОВ) – Йоси

Ф: Дадонов (0+1; +1, 0, 4, 17.32)
Мамин (0+0; 0, 0, 1, 10.44)

Н: Емелин (0+0; -1, 0, 0, 11.35)

Тампа-Бэй – Бостон – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Пойнт (КУЧЕРОВ), Хедман, Кунитц, Миллер

ТБ: Кучеров (0+1; +2, 0, 3, 19.39)
Сергачев (0+0; 0, 2, 3, 11.24)
в Василевский (33-33; 100%, 59.41)

Нью-Джерси – Рейнджерс – 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Зэйджак, Холл, Бутчер, Бутчер, Холл – Спунер, Хэйз

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 2, 14.02)
Наместников (0+0; -1, 2, 0, 19.11)

Айлендерс – Филадельфия – 5:4 (1:1, 3:0, 1:3)

Таварес, Бовилье, Таварес, Барзал, Барзал – Симмондс, Патрик, Патрик, Жиру

Ф: Проворов (0+0; 0, 0, 0, 22.21)

Монреаль – Виннипег – 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1)

Лехконен, Байрон, Ришель, Гальченюк – Лайне, Элерс, Рослович, Нику, Коннор

М: Щербак (0+0; -1, 0, 0, 10.39)

Ванкувер – Вегас – 4:5 бул. (1:1, 0:2, 3:1, 0:1)

ГОЛДОБИН, Хорват, Саттер, ГОЛДОБИН – Пирри, Пирри, Татар, Карлссон, Теодор (п.бул.)

В: Голдобин (2+0; +1, 0, 3, 14.31)

Сан-Хосе – Даллас – 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Кутюр, Мейер – Бенн, Смит, Бенн, Бенн

Д: Радулов (0+0; +2, 0, 1, 20.37)

Калгари – Аризона – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шор – Паник, Коннотон, Фишер, Стром

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫМакдэвид Эдмонтон – 103 (41+62) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 98 (38+60), Жиру Филадельфия – 97 (30+67), МАЛКИН Питтсбург – 96 (42+54), МаккиннонКолорадо – 94 (38+56), Холл Нью-Джерси – 93 (39+54)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 84 (46+38), ПАНАРИН Коламбус – 80 (27+53), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 79 (25+54), РАДУЛОВ Даллас – 68 (27+41), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 64 (32+32), ДАДОНОВ Флорида – 62 (27+35).

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

                                   И         В         ОП      П         Ш       О

БОСТОН                  79        49        12        18        261-205          110
ТАМПА-БЭЙ          80         53        4         23        287-228          110
ВАШИНГТОН        80        48        7          25        251-232          103
ТОРОНТО               80        48        7          25        272-228          103
ПИТТСБУРГ          80        45        6          29        263-246          96
Коламбус                  80        45        6          29        236-221          96
Нью-Джерси            80        43        9          28        243-238          95
Филадельфия          80        40        14        26        242-240          94
Флорида                    79        41        8          30        237-239          90
Каролина                   80        35        11        34        222-250          81
Рейнджерс                 80        34        9          37        230-261          77
Айлендерс                 80        33        10        37        258-292          76
Детройт                     80        30        12        38        211-247          72
Монреаль                  80        28        13        39        203-257          69
Оттава                       79        27        11        41        215-280          65
Баффало                    79        25        12        42        189-265          62

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

                                   И         В         ОП      П         Ш       О

НЭШВИЛЛ              80        51        11        18        259-206          113
ВИННИПЕГ            80        50        10        20        271-216          110
ВЕГАС                       80        51        7         22        268-217          109
МИННЕСОТА        79        44        10        25        242-221          98
САН-ХОСЕ              80        44        10        26        245-221          98
Лос-Анджелес          80        44        8          28        232-195          96
Анахайм                   79         41        13        25        224-212          95
Колорадо                   80        42        9          29        250-231          93
Сент-Луис                  79        43        6          30        217-212          92
Даллас                        80        41        8          31        228-218          90
Калгари                      80        36        10        34        210-245          82
Чикаго                       79        32         10        37        223-245          74
Эдмонтон                  80        34         6          40        227-258          74
Ванкувер                   80        30        10        40        212-258          70
Аризона                     80        29        11        40        205-249          69

Выделено – команда в зоне плей-офф. Большими буквами – команда гарантировала себе участие в плей-офф.

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