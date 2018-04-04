Москвичи во многом благодаря фантастической игре своего вратаря Илья Сорокина одержали волевую победу и получили право еще на один домашний матч.

– Как сравнять счет в серии? – я поинтересовался у эксперта «Матч ТВ» и «Советского спорта» Александра Гуськова, который вел ТВ-репортаж об этом матче.

– СКА – более мастеровитая команда, поэтому москвичам надо рисковать. Особенно защитникам. Они, если и идут вперед, то с дрожью в коленках, боятся ошибиться-провалиться. Даже знающий толк в атаке Робинсон. В «Динамо» он действовал куда смелее и решительнее. Игроки ЦСКА, как мне показалось, зажаты. Ну и к голевым моментам надо относиться бережнее. Питерцы не много позволяют соперникам у своих ворот, блокируют броски. Да и Коскинен после поражения в первом матче ошибок не допускает.

Нет явных промахов и у Сорокина. В понедельник он к 24-й минуте пропустил четыре шайбы и отправился на лавку. Его сменщик Юханссон сохранил ворота на замке, Барабанов, напомню, забросил шайбу в пустые ворота. При этом шведский голкипер спокойно выиграл ближний бой у главной звезды питерской атаки Гусева, который обкатил того же Робинсона и вылез на ворота.

Поэтому вопрос «Кому доверят тренеры ЦСКА ворота?» был актуален. Игорь Никитин выбрал Сорокина. Хотя против СКА Олега Знарка олимпионик играет не столь надежно, как обычно.

В былые времена качество вратаря определялось умением противостоять базовому клубу сборной, ЦСКА. Мышкин в этом плане выделялся. Ирбе был ручным для красно-синих, Зингер часто запускал от армейцев бабочки…

Неужели Сорокин стал клиентом питерцев? Вчера он решительно ответил «нет». Хотя любой другой вратарь мог бы расклеиться после шайбы-бабочки, запорхнувшей в сетку от клюшки одноклубника – Светлакова. Питерцы впервые в серии забили в большинстве.

А на лобном месте сидел в этот момент Жарков, дебютировавший в финале конференции. Его фол на Ковальчуке, как сказал бы главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, был слабым. Куда больше тянул на удаление момент, когда тот же Жарков клюшкой огрел по голове Коскинена. Финн долго не поднимался со льда. Но судьи ему не поверили. Зря вратарь их пытался обмануть в первых трех матчах.

А на последней минуте Пашнин вспомнил, за что его вернули в ЦСКА из Ярославля. Он воткнулся в Торесена, не владевшего шайбой. Показалось, что норвежец получил клюшкой в пах. Пока он лежа корчился от боли, Кови скинул краги и вызвал на «танец» Пашнина.

А чуть раньше Легенда №17 упустил верный момент увеличить счет. Его вывели на фирменную точку, откуда Илья кладет шайбу в девятку в девяти случаях из десяти. На этот раз Мастер промахнулся.

Не прошло и трех минут в третьем периоде, как ситуация перевернулась с ног на голову. Хозяева дважды уязвили Коскинена. Отличились критикуемые Робинсон и Ничушкин. Мог забить Капризов. Ну а как Ковальчук не поразил пустой угол ворот в большинстве – знает только он.

Концовка могла превратиться в триллер. Гости заменили вратаря, а Киселевич выбил клюшку из рук Дацюка и отправился в штрафной бокс. Разыграть лишнего гостям помешал… Плотников, засветив орудием производства в лицо Робинсону. Так что Москва увидит еще один матч серии, в воскресенье.

ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: 0:1 Войнов 3 (Херсли, Шипачев, 33.30, б.), 1:1 Робинсон 2 (Григоренко, Попов, 40.37), 2:1 Ничушкин 2 (Андронов, 42.54)

Вратари: Сорокин – Коскинен (59.47, 59.57-60.00)

Штраф: 12 – 14

Счет в серии: 2 – 2

5600 зрителей