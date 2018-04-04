В фойе было людно.

– Как дела? – приветствовал меня Алексей Дементьев, бывший агент Кирилла Капризова.

Рядом тренер сборной Илья Воробьев, которого сватают во многие клубы, беседовал с экспертом Александром Бойковым.

А питерские армейцы проводили заминку – интенсивно крутили педали велотренажера.

Хозяева вывели трех игроков. Как предписано регламентом.

Наиболее интересный персонаж – защитник Михаил Пашнин.

– Прокомментируйте силовой прием против Торесена в конце второго периода, после которого Ковальчук набросился на вас с кулаками? – сходу задали ему самый главный вопрос.

– Да все нормально. Когда игроки заступаются друг за друга. Это эмоции, бьют через край. Это игра. Встречаются две равные команды.

– В первом периоде вы зацепили Ковальчука…

– Да никто никого не цеплял. Все бьются не на жизнь, а на смерть. От нас требуют, чтобы играли сердцем. Это наша работа. На каждую игру выходим как на последнюю.

Нападающего ЦСКА Грега Скотта попросили вспомнить голевой момент во втором матче, когда Любимов не скинул ему шайбу. ЦСКА мог сравнять счет…

– Да я уже этот момент не помню, живем следующим матчем, это ведь плей-офф, – улыбнулся канадец.

На пресс-конференции наставник СКА Олег Знарок раскрепостился.

– С одной заброшенной шайбой матч у такого соперника не выиграешь, надо забивать, готовимся к следующему матчу.

– Что случилось с командой в начале третьего периода, когда она пропустила два гола?

– Не очень хорошая ситуация. Думаю, должны были играть в большинстве, а не «4 на 4».

– Что с Торсеном, которого жестко встретил защитник Пашнин?

– А что с ним? Это хоккей…

– Тяжелый матч, нам повезло в некоторых моментах, забили два гола, – признался главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

– Перед вами стоял вопрос, какого вратаря поставить – Сорокина или Юханссона?

– Нет, – Никитин покачал головой.

– Довольны Жарковым и Шумаковым, впервые сыгравшим в этой серии?

– Ребята долго не играли, сделали все, что могли. Показали характер, который в плей-офф много значит.