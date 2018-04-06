Вполне вероятно, что в финалах всех главных хоккейных лиг России в этом сезоне сыграют команды из Санкт-Петербурга.

Молодежная команда «СКА-1946» может побороться за титул в МХЛ, а в финале ВХЛ вообще ожидается дерби «Динамо СПб» – «СКА-Нева».

Одновременно со стартом финала Западной конференции в Петербурге начинались еще две серии: «СКА-Нева» в 200 метрах от Ледового дворца принимала альметьевский «Нефтяник», а «Динамо СПб» играло с «Зауральем». В тот день на хоккей в городе одновременно пришли почти 18 тысяч зрителей: 12 351 человек на главном матче дня, еще 4 475 в «Юбилейном» на динамовцах плюс 1 037 болельщиков на полуторатысячной арене «СКА-Невы».

То же самое не повторится сегодня только потому, что «Динамо СПб» уже выиграло полуфинал Высшей лиги в четырех матчах. Фарм-команда СКА ведет в своей серии 3-1 и рассчитывает сразу по возвращении домой оформить свой выход в финал.

18 тысяч человек, готовые в один и тот же вечер идти на хоккей, – важная деталь в пользу необходимости строить в Петербурге новую арену. Эта работа уже идет, ради суперсовременного стадиона заменят всю начинку устаревшего СКК «Петербургский» на Парке Победы. Но еще важнее отметить другое: петербургские команды захватывают власть в российском хоккее.

Про СКА известно и так многое, но даже в ВХЛ есть на кого смотреть. 22-летний вратарь «Динамо СПб» в январе дебютировал за «Витязь» в КХЛ благодаря партнерству между клубами, отыграл за подмосковную команду шесть матчей, а за практикой вернулся в Высшую лигу. Там он – главная звезда, в регулярном чемпионате пропускал всего 1.17 шайб в среднем за 32 игры.

«СКА-Неву» тащит в том числе форвард Андрей Алтыбармакян, который играл за сборную России на МЧМ, он забивал в каждом из трех победных матчей «Невы» над «Нефтяником». У Алтыбармакяна, известного теперь не только фамилией и перфомансом на Матче звезд, есть 14 матчей за главный СКА. Почти все – осенью, а теперь его справедливо насовсем отдали в ВХЛ, чтобы проводил решающие матчи сезона как лидер своей команды, а не в роли бутафорского лимитчика.

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– Удивительно ли, что и «СКА-Нева», и «Динамо СПб», и СКА-1946 так далеко прошли в своих плей-офф? – спросили мы у экс-защитника СКА и сборной России Александра Юдина.

– Раньше хоккейной меккой был Челябинск, а сейчас ею становится Питер. Здесь есть на кого смотреть. Здорово, что мы всех начинаем рвать потихоньку. Это не просто так: работают тренеры, это результат всеобщей работы.

– Откуда в системе СКА столько талантливых молодых игроков? Учитывая, что массовых подписаний из других команд не было.

– У нас большая страна. Каждый ребенок выбирает, где ему играть, но надо еще попасть сюда. Многие хотят, пробиваются. Если рвутся в Петербург – это уже хорошо. Раньше рвались в ЦСКА. Сейчас все понимают, что здесь Академию построили и что здесь можно добиться высоких результатов, потому что СКА – вип-команда.

– Пора ли «Динамо СПб», второй петербургской команде, в КХЛ?

– Будет лучше, если в КХЛ появится вторая команда из Петербурга, в Москве же вон сколько команд. Будет конкуренция! «Динамо СПб» надо докупить игроков, и вперед.

– Возможно ли это в связи с политикой сокращения клубов в лиге?

– А вы посмотрите, кто меценаты «Динамо». Задайте им вопросы, вам скажут.

– Партнеры «Динамо СПб» – главная газовая компания в стране и банк семьи Ротенбергов. То есть общая политика лиги не уменьшает их шансы?

– Причем тут политика! Если команда появляется в КХЛ – это же супер.

– Новая команда должна быть конкурентоспособной. Например, «Югра» такой не была, и ее выгнали.

– Значит, там руководство биатлоном занимается или лыжами. Я думаю, «Югру» выгнали из КХЛ не из-за того, что она занимает последнее место, а исходя из того, хотели там сами люди быть в лиге или нет. Может, они вообще сами сказали, что не хотят, и ушли.

– «Динамо СПб» создали только в прошлом сезоне, и оно сразу лидер ВХЛ. Это говорит о том, что с достойными ресурсами нетрудно построить сильную команду Высшей лиги?

– Причем тут финансы, важна общая картина: Петербург во всех соревнованиях начинает выигрывать. Появляется много хоккеистов. Есть куча тренеров со всей страны, есть деньги, есть желание.

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Овечкин и другие звезды петербургских команд

Заметные игроки есть не только в главном СКА.

«Динамо СПб»:

Виталий Карамнов, форвард, 28 лет, выступал за «Динамо» М, победитель ЮЧМ-2007

Никита Двуреченский, форвард, 26 лет, принадлежит ХК «Витязь», победитель МЧМ-2011

Александр Самонов, вратарь, 22 года, принадлежит ХК «Витязь», владелец рекорда ВХЛ по количеству сухих матчей за сезон (10)

«СКА-Нева»:

Андрей Алтыбармакян, форвард, 19 лет, воспитанник СКА, участник МЧМ-2018, автор победного гола в финале Матча звезд КХЛ-2017

Андрей Рычагов, форвард, 35 лет, воспитанник СКА, хоккейный эксперт на петербургском телевидении

Алексей Мельничук, вратарь, воспитанник СКА, участник МЧМ-2018

«СКА-1946»:

Алексей Полодян, форвард, воспитанник СКА, участник МЧМ-2018

Данила Галенюк, защитник, первый игрок 2000 года рождения в КХЛ (5 матчей за главную команду, в том числе 2 – в плей-офф)

Дмитрий Овечкин, форвард, 18 лет, воспитанник СКА, не родственник Александра Овечкина