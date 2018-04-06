После победы над СКА в пятом матче Окулов и Капризов гордились командой, а Робинсон удивлялся замене Сорокина на Юханссона.

Константин Окулов: Вытерпели и забили свой гол

В честь победы к журналистам вышли три игрока ЦСКА. Кириллу Капризову и Константину Окулову хотелось отстреляться как можно скорее.

– У нас оба вратаря сильные. Я уже много раз говорил, что у нас каждый с каждым может играть. Каждый матч важен, к каждой игре готовимся. Парни просто красавцы, выстояли, все друг другу помогали, – сборник ответов автора победного гола.

Окулов, сыгравший второй матч в плей-офф, не был так дерзок.

– Юханссона качали на руках в раздевалке?

– Рано еще качать, самое главное еще впереди. Вся команда сыграла здорово, продолжаем работать.

– Не удивило, что именно он сегодня вышел?

– У нас два сильных вратаря, так что ничего удивительного.

– Как было биться во втором периоде во время четырех удалений?

– Мужики – красавцы, кто играл в меньшинстве. Вытерпели, забили свой гол.

– Тренерский штаб ставил перед командой задачу вытерпеть два периода и добавить в третьем?

– Такой задачи не было, всегда пытаемся забить.

Мэт Робинсон: Надеюсь, сможем выиграть в Москве

Вопрос про замену вратаря адресовали и канадскому защитнику ЦСКА.

– Честно говоря, не ожидал его увидеть, – признался Робинсон. – Думаю, он тоже был удивлен. Но Ларс – профессионал, всегда остается готовым к игре. Какой хороший матч он сегодня провел. 1:0 на выезде кажется уродливой победой, но ее значение для команды – огромное.

– Второй матч подряд ЦСКА не играет так активно в атаке, а потом внезапно забивает. Такой план?

– Вообще мы хотим почаще играть с шайбой. Но так получилось, что СКА больше контролировал игру. Тем не менее в защите мы играем хорошо, стараемся ограничить их во владении. В следующем матче постараемся быть активнее в их зоне.

– Второй период, как кажется, был самым сложным для вас в матче.

– Да, было немного тяжелее из-за того, что очень часто играли в меньшинстве и находились в своей зоне. Это был очень важный отрезок для нас. На выезде нужна даже такая победа. Это потом должно помочь в выигрыше Кубка Гагарина.

– Почему не идет игра в большинстве?

– Мы не так часто получаем такой шанс. Нужно просто вернуться к основам: набрасывать шайбу на ворота, чтобы что-нибудь залетело. Когда находишься далеко от ворот, трудно забивать.

– Возвращение Шалунова добавило энергии команде?

– Да, когда выходит такой мастеровитый игрок, это очень помогает команде. Мы рады, что ребята сейчас здоровы. Надеюсь, мы продолжим идти вперед и сможем выиграть в Москве.

Игорь Никитин: Не готов ответить по Телегину

Главный тренер ЦСКА подарил стандартный набор фраз на время плей-офф.

– Тяжелый матч для ребят и тренеров. Готовимся к следующей игре, – без последнего предложения особенно никуда.

– Телегин сыграет в следующем матче?

– Завтра посмотрим. Не готов пока ответить.

– Почему Сорокин не играл?

– Серия длинная. Непросто такую нагрузку выдержать. Поэтому и замена.