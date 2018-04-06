«Непросто такую нагрузку выдержать». ЦСКА объяснил главный ход Никитина
После победы над СКА в пятом матче Окулов и Капризов гордились командой, а Робинсон удивлялся замене Сорокина на Юханссона.
Константин Окулов: Вытерпели и забили свой гол
В честь победы к журналистам вышли три игрока ЦСКА. Кириллу Капризову и Константину Окулову хотелось отстреляться как можно скорее.
– У нас оба вратаря сильные. Я уже много раз говорил, что у нас каждый с каждым может играть. Каждый матч важен, к каждой игре готовимся. Парни просто красавцы, выстояли, все друг другу помогали, – сборник ответов автора победного гола.
Окулов, сыгравший второй матч в плей-офф, не был так дерзок.
– Юханссона качали на руках в раздевалке?
– Рано еще качать, самое главное еще впереди. Вся команда сыграла здорово, продолжаем работать.
– Не удивило, что именно он сегодня вышел?
– У нас два сильных вратаря, так что ничего удивительного.
– Как было биться во втором периоде во время четырех удалений?
– Мужики – красавцы, кто играл в меньшинстве. Вытерпели, забили свой гол.
– Тренерский штаб ставил перед командой задачу вытерпеть два периода и добавить в третьем?
– Такой задачи не было, всегда пытаемся забить.
Мэт Робинсон: Надеюсь, сможем выиграть в Москве
Вопрос про замену вратаря адресовали и канадскому защитнику ЦСКА.
– Честно говоря, не ожидал его увидеть, – признался Робинсон. – Думаю, он тоже был удивлен. Но Ларс – профессионал, всегда остается готовым к игре. Какой хороший матч он сегодня провел. 1:0 на выезде кажется уродливой победой, но ее значение для команды – огромное.
– Второй матч подряд ЦСКА не играет так активно в атаке, а потом внезапно забивает. Такой план?
– Вообще мы хотим почаще играть с шайбой. Но так получилось, что СКА больше контролировал игру. Тем не менее в защите мы играем хорошо, стараемся ограничить их во владении. В следующем матче постараемся быть активнее в их зоне.
– Второй период, как кажется, был самым сложным для вас в матче.
– Да, было немного тяжелее из-за того, что очень часто играли в меньшинстве и находились в своей зоне. Это был очень важный отрезок для нас. На выезде нужна даже такая победа. Это потом должно помочь в выигрыше Кубка Гагарина.
– Почему не идет игра в большинстве?
– Мы не так часто получаем такой шанс. Нужно просто вернуться к основам: набрасывать шайбу на ворота, чтобы что-нибудь залетело. Когда находишься далеко от ворот, трудно забивать.
– Возвращение Шалунова добавило энергии команде?
– Да, когда выходит такой мастеровитый игрок, это очень помогает команде. Мы рады, что ребята сейчас здоровы. Надеюсь, мы продолжим идти вперед и сможем выиграть в Москве.
Игорь Никитин: Не готов ответить по Телегину
Главный тренер ЦСКА подарил стандартный набор фраз на время плей-офф.
– Тяжелый матч для ребят и тренеров. Готовимся к следующей игре, – без последнего предложения особенно никуда.
– Телегин сыграет в следующем матче?
– Завтра посмотрим. Не готов пока ответить.
– Почему Сорокин не играл?
– Серия длинная. Непросто такую нагрузку выдержать. Поэтому и замена.