Да, Александр Радулов отказался от поездки на чемпионат мира. Он не хочет играть в сборной России под руководством Олега Знарка.

Все получилось странно и невнятно. Об отказе Радулова мы узнали из твиттера не самого популярного (шесть тысяч подписчиков в аккаунте) американского журналиста Шона Шапиро, который освещает матчи «Далласа». Там, в штате Техас, состоялось итоговое общение игроков «Старз» с прессой. Ну Радулов и обмолвился о том, что не приедет в Данию. Там даже не цитата была, а косвенная речь: «Радулов сказал, что не собирается на чемпионат мира».

Я навел справки – все так и есть. Александр отказался. И это жаль. Ведь Радулов провел очень достойный сезон за «Даллас». Его команда хоть и не попала в плей-офф, но вина самого форварда тут минимальна. И он обновил все личные рекорды в НХЛ, начиная с голов и заканчивая бросками и большинством. 82 матча – 72 очка. Это здорово. Да и партнеры были в порядке – Джейми Бенн, Тайлер Сегин, Джон Клингберг…

Но тут мы возвращаемся к тому, почему не едет Радулов. Он держит обиду на главного тренера Олега Знарка, причем еще с Кубка Первого канала – с декабря 2015 года. Тогда сборная России неожиданно заняла последнее место на домашнем турнире. И в хоккейном руководстве это восприняли нервно, потому что данный этап Евротура считался генеральной репетицией перед домашним чемпионатом мира, и на него собрали сильнейший состав.

Так вот, тогда главный тренер Олег Знарок вошел в раздевалку и прямым текстом сказал, что в неудаче виноваты два игрока – один из них как раз Александр Радулов.

Как это с ним бывает, Саша повел себя импульсивно. Начал нервничать и думать, что его всячески ущемляют. Весной ему пришел вызов в сборную, когда он еще был игроком ЦСКА. Должен был явиться по всем хоккейным законам. Даже травмированный, но тогда бы его обследовали врачи сборной.

Однако Александр уже улетел в Нью-Йорк, где провел переговоры о своем будущем в НХЛ. Как известно именно там Радулов встретился с генменеджером «Монреаля». Потом Марк Бержевен рассказывал, что именно та встреча убедила его, что с возрастным форвардом надо подписать однолетний контракт.

Потом Радулов появился в расположении национальной команды. Извинился за самоволку, выступив перед прессой. В команде сказал, что у него травма паха. Врачи предлагали свою помощь и курс лечения. Однако Александр от всего отказывался и давал понять, что играть на чемпионате мира он не желает.

Что ж, насильно мил не будешь. В заявку на чемпионат мира его не внесли. С тех пор Радулова в сборной России не было. Играть у Знарка он не хочет. Сам Олег Валерьевич на эту тему реагирует тоже нервно. Пару лет назад пресса сидела в Новогорске, работала после общения с игроками. Мимо проходил Олег Валерьевич. Слово за слово, и мимолетный разговор вырулил на тему Радулова. Знарок воскликнул: «Когда-нибудь я расскажу всю правду!»

Я тут же предложил Олегу Валерьевичу написать автобиографию. И теперь уже обложка есть, где Знарка качают на олимпийском льду Пхенчхана. Одну из глав можно посвятить Радулову, если будет желание.

И вообще – отстаньте от Саши. Ему уже 31 год. Приедет Радулов – значит, в состав не попадет 20-летний Кирилл Капризов или какой-нибудь другой талантливый парень.

Надо уважать выбор игрока. Дорогу молодым. А если подтвердится слух о том, что Олег Знарок ушел из СКА и может не повезти сборную на чемпионат мира, а Радулов передумает – наверное, его все-таки возьмут в Данию.

Такими игроками не разбрасываются.