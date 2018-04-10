Громыхнул слух, что Олег Знарок уже покинул СКА и возможно, не повезет сборную России на чемпионат мира. Так ли это?

Днем появился слух, что Олег Знарок уже точно покидает СКА, его точно в питерском клубе заменит Илья Воробьев. И точно – к гадалке не ходи – Знарок не повезет сборную России на чемпионат мира.

Так ли это? Конечно, все выглядит ошеломительно. Я начал наводить справки. Получил информацию о том, что трое ведущих игроков СКА – тех, без которых нельзя представить команду – ничего об этом не знают. Они тоже прочитали новость в интернете.

Что-то не сходится. Знарок – не тот человек, который будет уходить по-английски. Он обязательно попрощался бы со своими игроками. Может, устроил бы командный ужин. Неужели он не поставил бы их в известность? Вот так взял бы – и растворился в воздухе, как Дэвид Копперфильд? Был тренер СКА – и нет его?

Вот что мне стало известно. Знарок еще никуда не ушел. Да, у него идут жесткие переговоры с руководством СКА. Да, навалилась усталость, и Олег Валерьевич может не продлить соглашение. Да, есть определенные нюансы. Но контракт ведь заканчивается не сегодня.

Почему Илья Воробьев шарахается от прессы на Дне открытых дверей в юниорской сборной России? Потому что слух о том, что он возглавит СКА – неправда. У него есть предложения от ряда клубов, к которым Илья Петрович склоняется. Но переговоры с питерской командой он пока не ведет. Сегодня – такого факта нет.

Два дня назад у Знарка снова был разговор с руководством СКА. Его хотели бы оставить. Но работать в этом клубе очень трудно. Как в ЦСКА союзных времен – ты должен быть не просто тренер, а хоккейный министр. Как Виктор Тихонов. Это большая политика. И у руля должна стоять крупная фигура.

А как насчет того, что Знарок повезет сборную России на чемпионат мира? Так ли это? Или откажется? Мой ответ – у него контракт до конца мая. Там прописано, что Олег Валерьевич будет работать в Дании. Если он уйдет за три недели до турнира, это окажется серьезной проблемой, форс-мажором. Конечно, этого постараются избежать. И зачем так поступать Знарку, подставлять команду?

Другое дело, что он не повезет национальную команду на товарищеские матчи в Норвегию. Он взял несколько дней отдыха. Они ему сейчас просто необходимы.

Так что с горячей новостью получился фальстарт. Но самое интересное, что решит Олег Знарок в конце мая. Тут многое будет зависеть от исхода чемпионата мира, конечно.

Но Знарка хотели бы оставить. Он выиграл Кубок Гагарина, чемпионат мира, золото Олимпиады. Сам он не горит желанием работать, потому что повторю – есть нюансы. Но вы сами понимаете, как это бывает – хорошо пройдут переговоры, решатся все вопросы, человек отдохнет летом, а может, и золото завоюем в Дании.

И зачем тогда уходить? Куда?