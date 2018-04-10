Мы уже рассказывали, что самый ценный игрок Олимпиады Илья Ковальчук выставил на аукцион BMWX5, который ему подарили за золото Пхенчхана. Это произошло в популярном видеоблоге «Дневник Хача». Цена была назначена в 7,1 млн рублей, что символично – Кови выступает под номером 71. Не прошло и суток, как у автомобиля появился новый владелец. Его имя держалось в тайне, и вот во вторник Ковальчук открыл секрет: олимпийскую машину купил Артемий Панарин.

Ого! Обозреватель «Советского спорта» немедленно позвонил Теме в Северную Америку – его «Блю Джекетс» скоро начнут серию плей-офф с «Вашингтоном».

– Артемий, расскажите подробности!

– Пожалуйста! Проснулся я как-то на выезде. Мы были в Филадельфии. Обновил интернет, чтобы прочитать хоккейные новости. И увидел, что Илья продает машину. Меня заинтриговал заголовок, что вырученные деньги пойдут на помощь детям.

Я сразу же понял, что забираю эту машину. Потому что у меня уже были отведенные деньги на помощь детям. Но я не знал, куда их применить. Не хотелось отдавать куда попало – в какие-то непонятные организации. Бывает, там вклады пилят и еще куча разных проблем. Жалко рисковать честно заработанными деньгами.

А вот Илье я доверяю. И он как раз такой же идеей загорелся. Уверен, что деньги пойдут в правильное русло. Там уже выбрали человека, которому будут помогать. Так что все здорово.

И вот я написал Илье: «Что там с машиной?» Туда-сюда, обсудили. Все решилось за час-полтора. И вот я взял автомобиль.

– Не дорого ли отдавать 7,1 млн за машину? Ее цена в салоне ведь 5 млн рублей, об этом даже в видео говорилось.

– Я бы и за 9 млн ее купил. Потому что основная задача – помощь детям. Автомобиль же – дело десятое. А когда две такие темы соединяются воедино, то хорошо всем.

– Куда теперь его денете?

– Я люблю машины. И теперь в России у меня будет нормальная марка, чтобы по Питеру кататься. Очень доволен!