Артемий Панарин: Прочитал новость и сразу звоню Илье: «Ну как там машина? Беру!»
Оказывается, олимпийскую машину Ильи Ковальчука купил Артемий Панарин! Обозреватель «Советского спорта» побеседовал с форвардом «Коламбуса».
Мы уже рассказывали, что самый ценный игрок Олимпиады Илья Ковальчук выставил на аукцион BMWX5, который ему подарили за золото Пхенчхана. Это произошло в популярном видеоблоге «Дневник Хача». Цена была назначена в 7,1 млн рублей, что символично – Кови выступает под номером 71. Не прошло и суток, как у автомобиля появился новый владелец. Его имя держалось в тайне, и вот во вторник Ковальчук открыл секрет: олимпийскую машину купил Артемий Панарин.
Ого! Обозреватель «Советского спорта» немедленно позвонил Теме в Северную Америку – его «Блю Джекетс» скоро начнут серию плей-офф с «Вашингтоном».
Как вы знаете, самый ценный игрок Олимпиады @ilyakovalchukofficial выставил на аукцион BMWX5, который ему подарили за золото Пхенчхана. Это произошло в популярном видеоблоге @amiran495 Цена была назначена в 7,1 млн рублей, что символично – Кови выступает под номером 71. Не прошло и суток, как у автомобиля появился новый владелец. Его имя держалось в тайне, и вот во вторник Ковальчук открыл секрет: олимпийскую машину купил @artemiypanarin Ого! Я немедленно позвонил Теме в Северную Америку – его «Блю Джекетс» скоро начнут серию плей–офф с «Вашингтоном». – Артемий, расскажи подробности! – Пожалуйста! Проснулся я как–то на выезде. Мы были в Филадельфии. Обновил интернет, чтобы прочитать хоккейные новости. И увидел, что Илья продает машину. Меня заинтриговал заголовок, что вырученные деньги пойдут на помощь детям. Я сразу же понял, что забираю эту машину. Потому что у меня уже были отведенные деньги на помощь детям. Но я не знал, куда их применить. Не хотелось отдавать куда попало – в какие–то непонятные организации. Бывает, там вклады пилят и еще куча разных проблем. Жалко рисковать честно заработанными деньгами. А вот Илье я доверяю. И он как раз такой же идеей загорелся. Уверен, что деньги пойдут в правильное русло. Там уже выбрали человека, которому будут помогать. Так что все здорово. И вот я написал Илье: «Что там с машиной?» Туда–сюда, обсудили. Все решилось за час–полтора. И вот я взял автомобиль. – Не дорого ли отдавать 7,1 млн за машину? Ее цена в салоне ведь 5 млн рублей, об этом даже в видео говорилось. – Я бы и за 9 млн ее купил. Потому что основная задача – помощь детям. Автомобиль же – дело десятое. А когда две такие темы соединяются воедино, то хорошо всем. – Куда теперь его денете? – Я люблю машины. И теперь в России у меня будет нормальная марка, чтобы по Питеру кататься. Очень доволен! #ковальчук #панарин #хоккей #олимпиада #сборнаяроссии #bmw #помощьдетям
– Артемий, расскажите подробности!
– Пожалуйста! Проснулся я как-то на выезде. Мы были в Филадельфии. Обновил интернет, чтобы прочитать хоккейные новости. И увидел, что Илья продает машину. Меня заинтриговал заголовок, что вырученные деньги пойдут на помощь детям.
Я сразу же понял, что забираю эту машину. Потому что у меня уже были отведенные деньги на помощь детям. Но я не знал, куда их применить. Не хотелось отдавать куда попало – в какие-то непонятные организации. Бывает, там вклады пилят и еще куча разных проблем. Жалко рисковать честно заработанными деньгами.
А вот Илье я доверяю. И он как раз такой же идеей загорелся. Уверен, что деньги пойдут в правильное русло. Там уже выбрали человека, которому будут помогать. Так что все здорово.
И вот я написал Илье: «Что там с машиной?» Туда-сюда, обсудили. Все решилось за час-полтора. И вот я взял автомобиль.
– Не дорого ли отдавать 7,1 млн за машину? Ее цена в салоне ведь 5 млн рублей, об этом даже в видео говорилось.
– Я бы и за 9 млн ее купил. Потому что основная задача – помощь детям. Автомобиль же – дело десятое. А когда две такие темы соединяются воедино, то хорошо всем.
– Куда теперь его денете?
– Я люблю машины. И теперь в России у меня будет нормальная марка, чтобы по Питеру кататься. Очень доволен!