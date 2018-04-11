Решение о том, что именно Валерий Шанцев возглавит бело-голубой клуб было принято сегодня Советом директоров московского «Динамо», заседание которого прошло на базе в Новогорске. Ранее пост гендиректора бело-голубых занимал Сергей Федоров, который сам попросил освободить его от этой должности в связи с переводом на другую работу.

Для некоторых любителей хоккея, не слишком хорошо знающих историю «Динамо» такая новая должность Шанцева, наверное, может показаться удивительной. Ну как же так?! Человек еще недавно был аж губернатором Нижегородской области и вдруг возглавил…всего лишь хоккейный клуб!

Однако, для болельщиков «Динамо» возвращение Шанцева в клуб давно уже не сюрприз. Причем, именно возвращение, а не назначение.

И в московском хоккее, и конкретно в «Динамо» Валерий Павлинович – человек далеко не посторонний.

Работу в клубе в качестве коммерческого директора и члена попечительского совета «Динамо» он начал еще в 1991 году. Практически одновременно с этим – с 1992 по 2006 год – был и руководителем федерации хоккея Москвы. А заняв должность вице-мэра Москвы, никогда не скрывал своих симпатий к «Динамо» и не раз помогал клубу в поиске спонсоров.

Скажем прямо, когда Шанцев 8 августа 2005 года стал губернатором Нижегородской области и покинул столицу, для его любимого «Динамо» это обернулось сильным ударом.

В течении сезона-2005/06 действующий чемпион терпел финансовые катаклизмы и закончил его с большими долгами. А Шанцев в это время уже патронировал «Торпедо». Хотя и связь с бело-голубыми старался не терять. И это отражалось на составе нижегородской команды, в котором частенько оказывались бывшие динамовцы.

При этом те журналисты, которые, как и я, хоть раз беседовали в Валерием Павлиновичем о хоккее, не дадут соврать – все нюансы игры он прямо после матча может разобрать подробно и очень тонко. Он никогда не влезал сверху во внутреннюю кухню команды. Но в самой игре разбирается будь здоров! При желании вполне мог бы стать экспертом.

После завершения работы на посту губернатора нижегородцев в сентябре прошлого года, Шанцев вернулся в Москву. И уже осенью его не раз можно было заметить в динамовской ложе на домашних матчах бело-голубых. По ходу этого сезона он вошел и в Совет директоров клуба. А сейчас стал его генеральным директором.

Все это вполне логично. И не случайно, мои знакомые болельщики, симпатизирующие «Динамо», от этой новости сейчас прыгают от счастья. Клуб возглавил человек явно неравнодушный к их команде. Знающий и разбирающийся в нюансах хоккейной кухни. Но главное – им самим хорошо известный!

Ведь Валерия Шанцева многие фанаты «Динамо» со стажем называют не иначе, как «наш Павлиныч». И, конечно, они рады, что сейчас он вернулся домой.

Заниматься Шанцев, как я понимаю, будет в первую очередь хоккейными вопросами. Финансирование хоккейного клуба будет осуществляться, как и в нынешнем сезоне через РФСО «Динамо». Тут ничего не меняется. Клуб продолжает курс на прозрачность и жизнь без долгов.

Замечу также, что на том же Совете директоров было принято решение оставить на должности главного тренера «Динамо» Владимира Воробьева, которого Шанцев опять же неплохо знает еще по временам, когда Владимир Анатольевич играл за бело-голубых. Теперь им вновь предстоит поработать вместе.

– Я глубоко убежден, что у «Динамо» есть все возможности и потенциал, чтобы стать по-настоящему топовым клубом, – такой была первая фраза Шанцева в должности гендиректора бело-голубых.

Наверное, все поклонники клуба с этим спорить не станут.