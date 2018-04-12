Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, который провел прекрасный чемпионат, дал большое интервью обозревателю «Советского спорта».

«ПОБЕДА БУДЕТ СЛАЩЕ»

– Артемий, вы не расстроились из-за того, что СКА проиграл серию ЦСКА? Как-то стало грустно – Илья Ковальчук уезжает, с Олегом Знарком непонятно…

– Я это не очень легко воспринял. Переживал за ребят из СКА. Но в спорте всякое бывает. Значит, потом будет слаще победа. Если постоянно только побеждаешь, то нет никакой радости.

Да все нормально, не грустите. Это станет толчком для каких-то изменений. И в итоге окажется, что все к лучшему.

– Илья Ковальчук легко вернется в НХЛ? Может, его в «Коламбус» подпишем?

– Такой мастер легко найдет себе команду. Это звезда мирового уровня. Он уже играл в НХЛ. И очень хорошо играл! Все знают, что ждать от Ковальчука.

«ТОРТОРЕЛЛА – НОРМАЛЬНЫЙ МУЖИК»

– Когда вы выходите на плей-офф, у вас в голове что-то переключается? Это ведь самые главные матчи сезона. Или наоборот, надо не париться, а быть самим собой?

– Мне кажется, что плей-офф радикально от регулярного чемпионата не отличается. Просто игра где-то идет жестче. Конечно, в таких матчах гораздо дороже цена ошибки. И ты будешь больше думать, когда рисковать. С другой стороны, если ты начнешь играть скованно, со страхом ошибиться, то ничего не выиграешь. Нужно найти правильный баланс между аккуратностью и риском.

Не считаю, что кардинально надо менять свою игру, уходить в оборону, бросать в борт шайбу и бежать за ней - удастся ли догнать? Играй как в сезоне. Понадежнее в обороне, не ошибайся на синей линии. Но это мое мнение. Может, у тренера другое?

– Кстати, главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла всегда вас хвалит.

– Мне кажется, он ко мне хорошо относится. Но и у меня такое же отношение. У нас все взаимно.

Торторелла – молодец, потому что правильно меня использует. Я не испытываю какого-то давления. Он – нормальный мужик.

– Джон сказал: «Не понимаю, что там Панарин хотел показать на льду, когда забил гол». А вы хотели Супермена показать?

– Нет, я отмечал в духе «Покажи что-нибудь», - смеется Артемий. – Я не соображал в тот момент. Для меня это был очень важный гол. Во-первых, мы с командой бились за плей-офф. Каждое очко было на вес золота.

И получилось сравнять счет. Там оставалось две минуты…

– Это рекордная шайба, никто столько очков за «Коламбус» не набирал.

– Вот я и обрадовался, показав такую штуку.

– Экспромт.

– Получился такой «русский Супермен».

«МЫ С СЕРЕГОЙ ОДИНАКОВЫЕ»

– Что ж вы по ходу сезона в «Коламбусе» новый «Гоп-стоп» не записали? Пора уже взорвать соцсети!

– Нет, ничего не было. Да и сезон получался с каким-то давлением. В общем, не до этого было. Сезон идет, надо настраиваться, не распыляться, концентрироваться. У меня вообще был момент поначалу, что я толком не общался с друзьями и родными. Все переживали, что у меня там с очками. Я выключил телефон и ни с кем не разговаривал. В общем, руки до «Гоп-стопа» не дошли.

– В одном из интервью вы сказали, что Сергей Бобровский понимает ваши шутки через раз. Вы же как Джей и Молчаливый Боб!

– Нет-нет, на самом деле мы с Бобровским очень похожи – и взглядами на жизнь, и так далее. Во многом соглашаемся, и у нас проходят интересные разговоры, когда мы сидим на выезде, вместе ужинаем. Даже на Пасхе здорово говорили.

Сергей – такой же, как и я. Просто он немного держится от общества. Он же вратарь, на них давления больше. А у Бобровского такая тактика, что распыляться не надо. Он закрыт для незнакомых людей. Никого не пускает в свою жизнь.

Даже когда я сам ехал в «Блю Джекетс», то думал, что с Сергеем особо не поговоришь. В сборной толком не знали друг друга, почти не разговаривали. Думал: «Что за человек такой? Ходит, только букает, и все».

А когда прилетел в Коламбус, Бобровский с женой сразу же позвали к себе домой. Посидели как следует, по-русски. И все сразу встало на свои места. Я понял, что очень хорошие ребята.

Да мы одинаковые с Серегой. Просто мне пофиг, знакомый или нет – я открыт для всех. Это в чем-то плохо. Но здорово, что мы с Бобом так встретились. Я у него чему-то учусь, набираюсь опыта.

«ЧИТАЮ О ФИНАНСАХ»

– Мне запомнилось, как Бобровский читал «Графа Монте-Кристо» на чемпионате мира в Минске. А у вас есть время на книги?

– Да, и Серега читает, и я тоже. Сейчас, правда, я немного подзабросил это дело. Все больше смотрю политические видео, что в мире происходит.

А так мне нравится читать. Когда летишь в самолете, это здорово. Или после раскатки, когда днем засыпаешь, беру книгу. Умею читать, все со мной нормально, - смеется Артемий. – О чем? Больше люблю на финансовые темы. Это хорошо в плане самообразования. Не то, что мы упустили кое-что. Я ни о чем не жалею. Хотя ведь в школе толком ничему не учат. Лучше самому выбрать то, что тебе интересно – и учиться.

– Я знаю хороший пустырь. Давайте туда вложим 300 млн рублей, построим нефтяной завод, прибыль пополам, верну 600 млн. По рукам?

– Это вы о случае с Кержаковым? Нельзя загадывать, что в такую ловушку не попадешь. Но как я понял, это Саше предложили очень близкие люди, он поверил.

– Я не об этом. Вы наивны в плане финансов? Можно хранить деньги в банке, а можно быть частным инвестором, вкладывать их в развитие.

– Я читаю об инвестициях. Сейчас же в Америке очень популярен фондовый рынок. Благодарен судьбе, что начал немного развиваться в этом плане.

Но я до денег дотошный. Такой жмотик немножко, – смеется Панарин.

– Это хорошая черта.

– Чтобы купить себе какую-нибудь электронную вещь, я сначала месяц смотрю YouTube. Моя девушка в шоке, потому что я какого-то Васю комнатного слушаю. Он мне рассказывает, какой навигатор лучше в поход брать. И вот я выбираю месяц этот навигатор, чтобы был лучшим по цене/качеству. Мне важно не переплатить за бренд. Чтобы лохом не оказаться.

«ЛЮБЛЮ ПЕРЕДАЧИ ПОЗНЕРА»

– Сейчас на российский рынок выходят две книги. Первая – «Русская Пятерка», она посвящена нашим великим игрокам «Детройта». Как они покоряли Америку, брали Кубки Стэнли, попадали в беды, радовались жизни. Вторая – «Правило №1 – не будь №2». Там и бизнес-учебник, и мотивация, и истории успеха хоккеистов. Одна из глав посвящена вам.

– Да, это интересно. И важно. Потому что молодежь смотрит на людей, кто постарше. Может, чему-то научится.

Но я не советую кому-то из молодых хоккеистов подражать моей истории. Или большим звездам вроде Дацюка. Все люди разные. И даже звезды – тоже со своими судьбами и характерами. Когда мне было 18 лет, я все смотрел на Пашу Дацюка, Сашу Овечкина, Илью Ковальчука. Пытался узнать, какие они люди. А в итоге, когда я их всех узнал, то понял – они совершенно разные. И все хорошо играют в хоккей. Так что у каждого свой путь. Не надо зацикливаться.

Хотя, может, это кого-то вдохновляет. Подталкивает к тренировкам, помогает лучше работать над собой.

– А какие политические передачи вы смотрите? Владимира Соловьева?

– Ни в коем случае! Там в свое русло тебя направляют. Не смотрю Первый канал. Все понятно, к чему они ведут. Ищу новости, какие-то рассуждения независимых людей. Сейчас ведь есть интернет, YouTube, у каждого свое мнение. Просто надо его правильно найти. Вокруг много людей, которые не понимают, что происходит. И это обидно – многие их смотрят без фильтра. Верят в сказанное.

Ну нельзя сидеть перед телевизором и думать: «Ах, все за бугром какие козлы, а мы – хорошие».

– Кто ваш любимый блоггер?

– На самом деле, мне нравится программа Владимира Познера. А так определенных блоггеров нет.

«ШАНСОВ У КОННОРА НЕТ»

– Никита Задоров стал лучшим в НХЛ по силовым приемам. Что о нем скажете? В одном матче он сделал 15 хитов. Я был потрясен.

– Он – большой парень, пользуется своими плюсами. Я рад за него. Главное, что «Колорадо» сейчас вышел в плей-офф. Хорошо, что Никита помог команде.

– Как уворачиваться от таких гигантов как Задоров?

– Не думаю, что мне есть смысл с ним сталкиваться. Даже если разбегусь и прыгну в него ногами, он не почувствует! – смеется Артемий.

– Иван Проворов выстрелил как защитник, сделал кучу блоков.

– Когда я его увидел, Проворов сразу мне понравился как игрок. Здорово, что у нас есть такие перспективные ребята. Это для сборной хорошо.

– Никита Кучеров пробил соточку. Это делали только шесть человек в истории российского хоккея.

– Это очень здорово. Обидно только, что не получилось обойти всех по очкам. Но опять же, Кучеров провел крутейший сезон. Молодец!

– Вы смотрели бой Хабиба?

– Да. Правда, мы летели, когда он дрался. Но я весь YouTube перерыл, пока не нашел трансляцию. Там ведь нельзя, надо покупать. И вот я нашел маленькое окошко. Кто-то с телевизора снимал. Посмотрел весь бой, не спал до трех ночи.

Рад за Хабиба, поздравляю. Хотя неделя была сложная, все соперники менялись. Мы все ждали этого боя, но соперники ломались. А если дадут ему Коннора Макгрегора, то тут вообще без шансов.

– Для кого? Для ирландца?

– Ага. Ну ладно, какой-то шанс оставим. Но если Хабиб все сделает правильно, то четко победит. Это мое дилетантское мнение. Так и напишите. А то будут кричать: «Что ты, самый умный что ли?»

Мне ведь пишут все время в инстаграме. Выставишь видео, где занимаешься тайским боксом. Люди сразу умничают: «Руки подними!» Сидят на диване: «Э-э, у тебя руки опущены!» Я читаю и думаю: ну ты даешь, конечно!

– Вот вы сидите в автобусе. А вашу машину атакует Макгрегор. Что сделаете?

– Хабиб говорил в интервью, кажется (потому что фейковых новостей много): «Если ты – такой боец, то зайди в автобус-то». А с Коннором прибежало 30 человек, и он кидался стульями издалека. Понимал, что ничего не будет.

Этим-то мы и отличаемся. Наши пацаны готовы драться и в такой ситуации. А Макгрегор – только в клетке.