Артемий Панарин: Я забил гол и всем показал русского Супермена
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, который провел прекрасный чемпионат, дал большое интервью обозревателю «Советского спорта».
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, который провел прекрасный чемпионат, дал большое интервью обозревателю «Советского спорта».
«ПОБЕДА БУДЕТ СЛАЩЕ»
– Артемий, вы не расстроились из-за того, что СКА проиграл серию ЦСКА? Как-то стало грустно – Илья Ковальчук уезжает, с Олегом Знарком непонятно…
– Я это не очень легко воспринял. Переживал за ребят из СКА. Но в спорте всякое бывает. Значит, потом будет слаще победа. Если постоянно только побеждаешь, то нет никакой радости.
Да все нормально, не грустите. Это станет толчком для каких-то изменений. И в итоге окажется, что все к лучшему.
– Илья Ковальчук легко вернется в НХЛ? Может, его в «Коламбус» подпишем?
– Такой мастер легко найдет себе команду. Это звезда мирового уровня. Он уже играл в НХЛ. И очень хорошо играл! Все знают, что ждать от Ковальчука.
«ТОРТОРЕЛЛА – НОРМАЛЬНЫЙ МУЖИК»
– Когда вы выходите на плей-офф, у вас в голове что-то переключается? Это ведь самые главные матчи сезона. Или наоборот, надо не париться, а быть самим собой?
– Мне кажется, что плей-офф радикально от регулярного чемпионата не отличается. Просто игра где-то идет жестче. Конечно, в таких матчах гораздо дороже цена ошибки. И ты будешь больше думать, когда рисковать. С другой стороны, если ты начнешь играть скованно, со страхом ошибиться, то ничего не выиграешь. Нужно найти правильный баланс между аккуратностью и риском.
Не считаю, что кардинально надо менять свою игру, уходить в оборону, бросать в борт шайбу и бежать за ней - удастся ли догнать? Играй как в сезоне. Понадежнее в обороне, не ошибайся на синей линии. Но это мое мнение. Может, у тренера другое?
– Кстати, главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла всегда вас хвалит.
– Мне кажется, он ко мне хорошо относится. Но и у меня такое же отношение. У нас все взаимно.
Торторелла – молодец, потому что правильно меня использует. Я не испытываю какого-то давления. Он – нормальный мужик.
– Джон сказал: «Не понимаю, что там Панарин хотел показать на льду, когда забил гол». А вы хотели Супермена показать?
– Нет, я отмечал в духе «Покажи что-нибудь», - смеется Артемий. – Я не соображал в тот момент. Для меня это был очень важный гол. Во-первых, мы с командой бились за плей-офф. Каждое очко было на вес золота.
И получилось сравнять счет. Там оставалось две минуты…
– Это рекордная шайба, никто столько очков за «Коламбус» не набирал.
– Вот я и обрадовался, показав такую штуку.
– Экспромт.
– Получился такой «русский Супермен».
«МЫ С СЕРЕГОЙ ОДИНАКОВЫЕ»
– Что ж вы по ходу сезона в «Коламбусе» новый «Гоп-стоп» не записали? Пора уже взорвать соцсети!
– Нет, ничего не было. Да и сезон получался с каким-то давлением. В общем, не до этого было. Сезон идет, надо настраиваться, не распыляться, концентрироваться. У меня вообще был момент поначалу, что я толком не общался с друзьями и родными. Все переживали, что у меня там с очками. Я выключил телефон и ни с кем не разговаривал. В общем, руки до «Гоп-стопа» не дошли.
– В одном из интервью вы сказали, что Сергей Бобровский понимает ваши шутки через раз. Вы же как Джей и Молчаливый Боб!
– Нет-нет, на самом деле мы с Бобровским очень похожи – и взглядами на жизнь, и так далее. Во многом соглашаемся, и у нас проходят интересные разговоры, когда мы сидим на выезде, вместе ужинаем. Даже на Пасхе здорово говорили.
Сергей – такой же, как и я. Просто он немного держится от общества. Он же вратарь, на них давления больше. А у Бобровского такая тактика, что распыляться не надо. Он закрыт для незнакомых людей. Никого не пускает в свою жизнь.
Даже когда я сам ехал в «Блю Джекетс», то думал, что с Сергеем особо не поговоришь. В сборной толком не знали друг друга, почти не разговаривали. Думал: «Что за человек такой? Ходит, только букает, и все».
А когда прилетел в Коламбус, Бобровский с женой сразу же позвали к себе домой. Посидели как следует, по-русски. И все сразу встало на свои места. Я понял, что очень хорошие ребята.
Да мы одинаковые с Серегой. Просто мне пофиг, знакомый или нет – я открыт для всех. Это в чем-то плохо. Но здорово, что мы с Бобом так встретились. Я у него чему-то учусь, набираюсь опыта.
«ЧИТАЮ О ФИНАНСАХ»
– Мне запомнилось, как Бобровский читал «Графа Монте-Кристо» на чемпионате мира в Минске. А у вас есть время на книги?
– Да, и Серега читает, и я тоже. Сейчас, правда, я немного подзабросил это дело. Все больше смотрю политические видео, что в мире происходит.
А так мне нравится читать. Когда летишь в самолете, это здорово. Или после раскатки, когда днем засыпаешь, беру книгу. Умею читать, все со мной нормально, - смеется Артемий. – О чем? Больше люблю на финансовые темы. Это хорошо в плане самообразования. Не то, что мы упустили кое-что. Я ни о чем не жалею. Хотя ведь в школе толком ничему не учат. Лучше самому выбрать то, что тебе интересно – и учиться.
– Я знаю хороший пустырь. Давайте туда вложим 300 млн рублей, построим нефтяной завод, прибыль пополам, верну 600 млн. По рукам?
– Это вы о случае с Кержаковым? Нельзя загадывать, что в такую ловушку не попадешь. Но как я понял, это Саше предложили очень близкие люди, он поверил.
– Я не об этом. Вы наивны в плане финансов? Можно хранить деньги в банке, а можно быть частным инвестором, вкладывать их в развитие.
– Я читаю об инвестициях. Сейчас же в Америке очень популярен фондовый рынок. Благодарен судьбе, что начал немного развиваться в этом плане.
Но я до денег дотошный. Такой жмотик немножко, – смеется Панарин.
– Это хорошая черта.
– Чтобы купить себе какую-нибудь электронную вещь, я сначала месяц смотрю YouTube. Моя девушка в шоке, потому что я какого-то Васю комнатного слушаю. Он мне рассказывает, какой навигатор лучше в поход брать. И вот я выбираю месяц этот навигатор, чтобы был лучшим по цене/качеству. Мне важно не переплатить за бренд. Чтобы лохом не оказаться.
«ЛЮБЛЮ ПЕРЕДАЧИ ПОЗНЕРА»
– Сейчас на российский рынок выходят две книги. Первая – «Русская Пятерка», она посвящена нашим великим игрокам «Детройта». Как они покоряли Америку, брали Кубки Стэнли, попадали в беды, радовались жизни. Вторая – «Правило №1 – не будь №2». Там и бизнес-учебник, и мотивация, и истории успеха хоккеистов. Одна из глав посвящена вам.
– Да, это интересно. И важно. Потому что молодежь смотрит на людей, кто постарше. Может, чему-то научится.
Но я не советую кому-то из молодых хоккеистов подражать моей истории. Или большим звездам вроде Дацюка. Все люди разные. И даже звезды – тоже со своими судьбами и характерами. Когда мне было 18 лет, я все смотрел на Пашу Дацюка, Сашу Овечкина, Илью Ковальчука. Пытался узнать, какие они люди. А в итоге, когда я их всех узнал, то понял – они совершенно разные. И все хорошо играют в хоккей. Так что у каждого свой путь. Не надо зацикливаться.
Хотя, может, это кого-то вдохновляет. Подталкивает к тренировкам, помогает лучше работать над собой.
– А какие политические передачи вы смотрите? Владимира Соловьева?
– Ни в коем случае! Там в свое русло тебя направляют. Не смотрю Первый канал. Все понятно, к чему они ведут. Ищу новости, какие-то рассуждения независимых людей. Сейчас ведь есть интернет, YouTube, у каждого свое мнение. Просто надо его правильно найти. Вокруг много людей, которые не понимают, что происходит. И это обидно – многие их смотрят без фильтра. Верят в сказанное.
Ну нельзя сидеть перед телевизором и думать: «Ах, все за бугром какие козлы, а мы – хорошие».
– Кто ваш любимый блоггер?
– На самом деле, мне нравится программа Владимира Познера. А так определенных блоггеров нет.
«ШАНСОВ У КОННОРА НЕТ»
– Никита Задоров стал лучшим в НХЛ по силовым приемам. Что о нем скажете? В одном матче он сделал 15 хитов. Я был потрясен.
– Он – большой парень, пользуется своими плюсами. Я рад за него. Главное, что «Колорадо» сейчас вышел в плей-офф. Хорошо, что Никита помог команде.
– Как уворачиваться от таких гигантов как Задоров?
– Не думаю, что мне есть смысл с ним сталкиваться. Даже если разбегусь и прыгну в него ногами, он не почувствует! – смеется Артемий.
– Иван Проворов выстрелил как защитник, сделал кучу блоков.
– Когда я его увидел, Проворов сразу мне понравился как игрок. Здорово, что у нас есть такие перспективные ребята. Это для сборной хорошо.
– Никита Кучеров пробил соточку. Это делали только шесть человек в истории российского хоккея.
– Это очень здорово. Обидно только, что не получилось обойти всех по очкам. Но опять же, Кучеров провел крутейший сезон. Молодец!
– Вы смотрели бой Хабиба?
– Да. Правда, мы летели, когда он дрался. Но я весь YouTube перерыл, пока не нашел трансляцию. Там ведь нельзя, надо покупать. И вот я нашел маленькое окошко. Кто-то с телевизора снимал. Посмотрел весь бой, не спал до трех ночи.
Рад за Хабиба, поздравляю. Хотя неделя была сложная, все соперники менялись. Мы все ждали этого боя, но соперники ломались. А если дадут ему Коннора Макгрегора, то тут вообще без шансов.
– Для кого? Для ирландца?
– Ага. Ну ладно, какой-то шанс оставим. Но если Хабиб все сделает правильно, то четко победит. Это мое дилетантское мнение. Так и напишите. А то будут кричать: «Что ты, самый умный что ли?»
Мне ведь пишут все время в инстаграме. Выставишь видео, где занимаешься тайским боксом. Люди сразу умничают: «Руки подними!» Сидят на диване: «Э-э, у тебя руки опущены!» Я читаю и думаю: ну ты даешь, конечно!
– Вот вы сидите в автобусе. А вашу машину атакует Макгрегор. Что сделаете?
– Хабиб говорил в интервью, кажется (потому что фейковых новостей много): «Если ты – такой боец, то зайди в автобус-то». А с Коннором прибежало 30 человек, и он кидался стульями издалека. Понимал, что ничего не будет.
Этим-то мы и отличаемся. Наши пацаны готовы драться и в такой ситуации. А Макгрегор – только в клетке.