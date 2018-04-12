Главный тренер сборной России Олег Знарок передал свои полномочия Илье Воробьеву. Сам он приедет на ЧМ-2018 только в качестве консультанта.

Вот такая новость сегодня, как гром среди ясного неба. Еще на днях ФХР подчеркивала, что контракт главного тренера сборной России у Олега Знарка действует до конца чемпионата мира-2018.

А Илья Воробьев готовил резерв для нашей главной национальной команды в так называемой Олимпийской сборной. И вот в четверг нам объявляют:

1. Илья Воробьев – исполняющий обязанности главного тренера сборной России.

2. Олег Знарок поедет на турнир в качестве его консультанта.

3. Харийса Витолиньша в тренерском штабе сборной на турнире не будет.

Три факта, которые очень крепко связаны воедино личностью Знарка.

Конечно, правы те, кто говорит, что Олег Валерьевич в олимпийском сезоне сильно устал. Это было видно по полуфиналу с ЦСКА. На пресс-конференциях после решающих матчей Знарок был так спокоен и благодушен… Те, кто знает его давно, не ошибутся – они ранее видели в плей-офф совсем главаря своей лихой «банды». Профессионализм, конечно, никуда не деся. Он и на фоне усталости виден. Но вот запала, такого, чтоб добыть победу любой ценой… Этого не было.

Поэтому, может быть, и неплохо, что на чемпионат мира сборную повезет более амбициозный на сегодняшний день Илья Воробьев. Ему есть, что доказывать в сборной.

Знарок-то все что мог уже доказал. И чемпионом мира стал, и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, и вот теперь олимпийским чемпионом. К нему, как к специалисту, никаких вопросов и никаких претензий. Обещал, что мы возьмем «золото» на Зимних играх. И слово сдержал. Как, в каких условиях – это уже второстепенно, да и не от него зависело.

И все же – почему эта рокировка произошла так внезапно? Ведь еще совсем недавно Знарок говорил, что будет думать о своем будущем в сборной. И почему во вроде бы логичную вполне передачу полномочий от него Воробьеву вдруг вклинился (упоминанием, что его там точно не будет) Витолиньш?

На самом деле, я вовсе не исключаю, что Знарок был готов честно отработать контракт в сборной до конца. Не взирая на усталость. Вот только он, естественно, собирался это сделать со своим привычным тренерским штабом.

А тут на ровном месте возникла проблемка. Мы их почему-то большие мастера сами себе создавать.

Дело в том, что у Знарка-то контракт со сборной было до конца ЧМ-2018. А вот у его помощника Харийса Витолиньша – почему-то только до 30 апреля. Как так вышло? Я боюсь, что на этот вопрос уже никто никогда не ответит. Потому что в принципе это глупость. Так не должно быть. И думать об этом надо было на стадии составления контракта. Сейчас брать на себя ответственность за эту глупость никто не захочет.

Предполагаю, что подписывать с Витолиньшем дополнительный контракт на три недели ФХР не захотела. Тем более, что сборную решили передать в новые руки. Харийс не захотел в свою очередь работать бесплатно. А Знарок не захотел руководить командой без Витолиньша. И правильно, кстати, сделал.

Наверное, никто не будет спорить, что связка Знарок – Витолиньш – это полноценный и взаимодополняющий друг друга тренерский дуэт. Как Быков – Захаркин. Или Тарасов – Чернышев на уровне сборной СССР. По отдельности они далеко не так сильны, как вместе. Доказано практикой.

Ну и надо знать еще и самого Знарка. Он между карьерой и дружбой всегда выбирал дружбу. Порой в ущерб себе отстаивая интересы «своих ребят». Вот и на сей раз не изменил себе. Поэтому в сборную он поедет только консультантом. И далеко не факт, что Воробьеву это нужно. Но контракт надо отработать.