– Какого финала ждете?

– Горячего. Жесткой игры. От ножа. Много столкновений. Да разве финалы скучными бывают?

– Бывают. Например, СКА – «Ак Барс» в 2015 году. Армейцы выиграли 4-1. За явным преимуществом.

– Не скажите. Просто у Казани тогда шведский вратарь Нильссон потерял удачу. А Коскинен наоборот ее поймал.

– Армеец Юханссон в серии со СКА тоже схватил удачу. Да так крепко, что все шайбы выловил…

– Мне очень понравилось, как играл этот швед. Причем уповал он не только на реакцию – с ней у него полный порядок, а больше на выбор позиции и чтение ходов питерского нападения. Конечно, была огромная удача. Без нее он не отбил бы в овертайме бросок Паши Дацюка в пустые ворота. Но Юханссон это заслужил. Действовал на редкость хладнокровно.

– А российский вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов порой оказывается в плену эмоций…

– Согласен. Если Эмиль справится с нервами, то вырастет во вратаря сборной. Пожелаю ему успеха, буду за него болеть.

– Давайте пробежимся по козырям соперников.

– Начну с «Ак Барса», в котором я провел шесть прекрасных сезонов. Это всегда системная команда, с опытным тренером. Он умеет выигрывать кубки. У Казани сильное большинство, разбушевался Азеведо. Даже потерю Секача команда не заметила. Есть ребята, которые могут оказать на соперника давление. Тот же Свитов, Клинкхаммер. Против Свитова я играл в финале, когда мы встречались в 2006 году с «Авангардом». Теперь он капитан «Ак Барса».

ЦСКА отменно защищается и умеет терпеть. Сколько они бросков в последнем матче со СКА заблокировали! В атаке есть интересные парни, которые могут решить судьбу игры.

– А вдруг не сможет сыграть Кирилл Капризов?

– Будем надеяться на лучшее. Думаю, врачи поставят его на ноги. Помимо Капризова у армейцев есть классные нападающие второго плана. Андронов, Телегин, молодые Светлаков, Кузьменко…

– Ваша тройка Степанов – Терещенко – Воробьев тоже считалась рабочей. При лидерах Морозове – Зиновьеве – Зарипове…

– Мы ведь не только пластались на льду. Но и забивали важные голы. Когда перед финалом в 2010-м травмы получили Морозов и Зарипов, наша команда сплотилась и вырвала победу в финале у ХК МВД. Эти ребята были с нами, за стеклом переживали-болели.

– Ту команду Олега Знарка никто ведь всерьез не воспринимал…

– И мы тоже, выиграв два первых матча в Балашихе, расслабились и отдали три подряд. Но потом собрались без тренеров, сказали «Алга», что в переводе с татарского «Вперед», и победили.

– Защитник Алексей Емелин в шестом матче набрал 5 (1+4) очков, и «Ак Барс» разгромил «милиционеров» со счетом 7:1.

– Молодец! Поэтому он сделал хорошую карьеру в НХЛ. Помню, седьмая решающая игра в Балашихе шла осторожно. До ошибки. Ее допустили не мы. У наших ворот соперники голевых моментов так и не создали. «Ак Барс» победил по делу.

– Вас считают чуть ли не идеальным кубковым игроком…

– Спасибо. Просто плей-офф – это особая атмосфера, градус борьбы. Я ловил кайф, когда начиналась борьба за медали и кубки.

– Кто, на ваш взгляд, самый кубковый игрок у нынешних соперников?

– У «Ак Барса» это Азеведо, Зарипов и Марков, с которым я начинал в «Динамо». Помню, когда играли в финале с «Локомотивом» шестой матч, в Ярославле уже столы праздничные накрыли. А Данис такой гол забил – протащил шайбу из угла на пятачок и вонзил ее в сетку. Соперник надломился.

У ЦСКА тоже есть отличные кубковые бойцы.

– Так кто завоюет Кубок Гагарина? На сколько матчей растянется финал?

– Думаю, как минимум на шесть. А болеть буду за «Ак Барс». Пусть армейцы на меня не обижаются.