В субботу Илья Воробьев проведет первый матч в роли главного тренера сборной России. Наши сыграют два матча с норвежцами на Еврочеллендже.

Вообще, Воробьев и так должен был лететь в Норвегию с нашей олимпийской сборной на две встречи (14 и 15 апреля) в рамках Еврочелленджа. Но еще позавчера он был в команде ассистентом Олега Браташа. А вчера вдруг совершенно неожиданно для себя узнал, что ему предстоит быть наставником сборной России на ЧМ-2018. Правда, с не очень понятной приставкой ВРИО.

Илья Петрович не стал скрывать, что удивился такому решению ФХР не меньше большинства болельщиков. Ну а журналистов такими новостями уже не проймешь. Если оглянуться назад, то выяснится, что у нас очень многие главные тренеры приходили в сборную за считанные недели до начала чемпионата мира.

Примерно также начал работу в национальной команде четыре года назад и Олег Знарок. А лично мне врезалась в память фраза Владимира Крикунова в 2005-м: «Я вскочил в сборную, как пожарный!». Он получил назначение уже после победы в финале.

То, что Воробьев назначен главным тренером за три недели до ЧМ – это, безусловно, нонсенс для нашей страны, где к хоккею вроде бы необычайно сильное внимание со стороны властных структур. А с другой стороны – это наша обычная жизнь, где все часто происходит вопреки ожиданиям и намеченному распорядку.

В связи с рокировкой на посту главного тренера в команде сразу появились и новые молодые специалисты – Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. Они также полетят в Норвегию вместе с Воробьевым и Браташом.

Есть изменения и в составе олимпийской команды. К примеру, Гатиятулин пришел в сборную не с пустыми руками. Привел с собой двух челябинских форвардов – успевшего наделать шуму в первых раундах плей-офф 18-летнего Виталия Кравцова и более опытного Алексея Кручинина. Они, судя по всему, заменили в сборной спартаковскую связку в лице Александра Хохлачева и Вячеслава Лещенко.

Есть и другие новички. Например, Владимир Брюквин из московского «Динамо». Прибыла в команду Воробьева и первая ласточка из СКА – голкипер Игорь Шестеркин. Очень интересно, сколько питерцев окажется в составе сборной России на ЧМ-2018? Напомню, что на Олимпиаде их там было 15!

Вряд ли по этим двум первым норвежским «блинам» стоит всерьез оценивать дебют Воробьева на посту главного тренера сборной. На этапе подготовки к ЧМ и команда Знарка, находясь под нагрузкой, терпела порой неожиданные поражения. Да и состав пока по-прежнему состоит сплошь из кандидатов в главную команду.

Но так или иначе – в сборной началась новая эра. И это исторический факт, за которым стоит понаблюдать всем любителям нашего хоккея.