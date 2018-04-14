Обозреватель «Советского спорта» в колонке рассуждает о том, куда пропал Олег Знарок, и по какому пути теперь пойдет сборная России.

ЗНАРОК ЖДЕТ РАСЧЕТА

Мне пишут болельщики: «Павел, очень ждем ваших комментариев по ситуации со Знарком. Что на самом деле произошло?»

Рассказываю, что знаю. Главное – наше хоккейное руководство провалило тему с пиаровской и организаторской точки зрения. Замена Олега Знарка на Илью Воробьева – это нормально. Каждого тренера когда-нибудь меняют. А то, что убирают человека, который в феврале принес стране золотые медали в фантастическом по интриге финале, выполнил государственную задачу, и теперь его втихую задвинули непонятно куда, назначив Воробьева исполняющим обязанности – это ненормально.

Для самого Ильи Петровича это реальный шок. У него уже на мази был контракт с омским «Авангардом». И вдруг – революция, заменяй Знарка, бери сразу две сборные. Сегодня с олимпийской играй в Норвегии, в четверг в Ярославле – против шведов с другой сборной, а чемпионат мира через три недели, да потом еще и СКА нужно возглавить. Хотя посмотрим, что ты в Дании покажешь.

Я все правильно понимаю?

Не буду категорично заявлять, что на самом деле произошло со Знарком. Потому что для начала нужно выслушать самого Олега Валерьевича. А он, как понимаю, ждет расчет. Вот получит все деньги на следующей неделе – может, тогда скажет? Если продолжит молчать, то в нашем хоккее появится еще одна тайна вроде «Почему Быков внезапно ушел из СКА после победы в Кубке Гагарина». Кстати, может быть, у этих двух тем один общий корень.

ДВЕ ВЕРСИИ

Скажу вам так. Есть две версии, и они на поверхности. Это не секрет.

Первая – мягкая, дипломатичная. Олег Знарок устал, его замкнуло во время финала с немцами, где сборная России оказалась на грани поражения. Человек реально устал, отстаньте от него. И вообще Знарок кому-то еще в Корее сказал, что точно уйдет. А теперь просто выполнил обещание.

Но у меня не состыковывается. Если Знарка замкнуло, то как он выпустил именно Гусева, который забил важнейший гол? Олег Валерьевич не поплыл. Он четко сделал свою работу, а на пресс-конференции выглядел нормально, как всегда. Устал? Отдохни и возвращайся – туда, где тебя любят и ждут.

Есть вторая версия – жесткая. Я не буду ее подтверждать, мне нужно больше фактов. Но говорят, было так. Знарок – тяжелый человек, им трудно управлять.

Он делает то, что считает нужным. И пошлет любого, кто влезет на его территорию. Например, если кто-то решит прибежать к нему на лавочку во время матча. Фантастический случай, такого не может быть – но вдруг?

Контракт у его помощника Харийса Витолиньша был до 30 апреля. Его не продлили. Наверное, человек не разбирается в хоккее. У него одна заслуга – отработал золотой финал ЧМ-2014. Но это мелочи. Убираем Харийса. Реакция Знарка – моих пацанов обижают.

Слух по поводу того, что тренерам не дали олимпийские машины, обсуждать не буду. Тут нужна официалочка, цитаты. Но я бы хотел спросить у Знарка в интервью: «А правда, что машину дали только вам одному как тренеру? А вы от нее отказались, потому что остальным тренерам не дали. Это так?»

Интересно, что он ответит.

СКА вылетел в Кубке Гагарина, Знарок укатил в Ригу. На исполкоме ФХР решили сделать рокировку, о чем сообщили Олегу Валерьевичу. Но предложили ему должность консультанта.

Интересно, а со Знарком простились по телефону или просто отправили ему SMS? Вы почитайте, как красиво расставаться в житейских отношениях. Миллион статей в интернете. Дистанционный разрыв – это очень унизительно. Я бы хотел видеть пресс-конференцию, на которой красиво передали бы власть, поблагодарили бы всех, пожали руки.

Но этого не произошло. И мы теперь с этим живем.

НОВЫЙ СОСТАВ

Что дальше? Я не согласен с тем, что чемпионат мира должен быть принесен в жертву сложившимся обстоятельствам, которые создали мы сами.

Сборная России всегда играет на победу, и мы должны брать золото в Дании.

Но с кем?

Вот официальная новость.

«Штаб национальной команды вызвал на сбор для подготовки к чемпионату мира игроков, чьи команды завершили выступление в чемпионатах КХЛ и НХЛ. Это защитники Антон Белов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Артем Зуб (все – СКА), нападающие Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Виктор Тихонов (все – СКА), Никита Сошников, Иван Барбашев (оба – «Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Евгений Дадонов («Флорида»), Павел Бучневич («Рейнджерс»).

Перечисленные хоккеисты прибудут на сбор в УТЦ «Новогорск» в понедельник, 16 апреля, чтобы принять участие в третьем этапе Евротура – Чешских хоккейных играх. Матчи пройдут в 19 апреля (вынесенный матч Россия – Швеция – в Ярославле), 21 и 22 апреля (против Финляндии и Чехии в Пардубице).

Помимо перечисленных игроков, штаб национальной команды вызвал нападающих Александра Радулова («Даллас) и Владислава Наместникова («Рейнджерс»). В настоящий момент игроки проходят медицинское обследование, по результатам которого будет принято совместное решение об их участии в подготовке к чемпионату мира.

В списках вызванных на сбор хоккеистов отсутствует ряд опытных игроков, участвовавших в ОИ-2018. Это решение штаба продиктовано необходимостью проверить на третьем этапе Евротура более молодых хоккеистов, имеющих меньший опыт выступления за национальную сборную».

У меня опять возникают вопросы.

1. Где Илья Ковальчук и Вячеслав Войнов? У них нет контрактов на следующий сезон. Это понятно. Но в интервью мне Кови сказал, что готов ехать на чемпионат мира и без контракта. Как я знаю, есть шанс еще увидеть их в сборной. Но как я думаю, этот шанс минимален.

2. Где Вадим Шипачев? Его лоббировал Олег Знарок. Нет Знарка – нет Шипачева, лучшего бомбардира чемпионата мира? А кто будет выступать в звене с Гусевым и Дадоновым? Говорят, что недовольны игрой Шипачева в равных составах. Ну не знаю, ребята, не знаю.

3. Да, есть Павел Дацюк. Может, он и поедет, хотя все эмоции уже оставил на Олимпиаде. Ну хорошо, я всегда рад видеть Пашу. Надеюсь, эта ставка сработает.

4. Но что у нас с центральной осью? Где центры, ребята? Мы отказываемся от Шипачева, а кто будет играть впереди против Макдэвида? Дацюк, Барбашев, Каблуков, в уме держим Андронова и Ткачева из «Ак Барса». Или вы думаете, что «Питтсбург» проиграет «Филадельфии», и к вам приедет Малкин?

5. Кстати, я не уверен, что приедет Радулов. Не уверен, что мы дождемся Наместникова. Вообще не стал бы рассчитывать на большой приток из НХЛ. Будем играть теми, кто есть.

И я снова вернусь к тому, с чего начал. Нельзя было так прощаться со Знарком, на изломе. Все надо делать красиво. Передача власти не в авральном режиме, а задолго, чтобы Воробьев успел подготовиться, хорошо сделать свою работу.

Я не знаю, к чему это приведет. Но пока мы сами себе создали большой стресс. И теперь смотрим, как выйдем из этой истории. Станет ли лучше? Возможно, в конце мая зазвучат нотки: «Вернете Знарка!» Я этому совсем не удивлюсь.