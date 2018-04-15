В повторном матче Евровызова наша сборная под руководством Ильи Воробьева победила норвежцев, выставивших близкий к оптимальному состав, с футбольным счетом 1:0.

В воскресенье утром врио главного тренера сборной России Илья Воробьев объявил трио (извините за каламбур) вратарей на чешский этап Евротура. Начнется, турнир в ближайший четверг вынесенным матчем со шведами в Ярославле. После чего наша команда переедет в Пардубице.

К Игорю Шестеркину и Ивану Бочарову добавился Василий Кошечкин. Александра Судницина поблагодарят за работу. Думалось, для олимпийского чемпиона Кошечкина Игры-2018 в Пхенчхане станут последней гастролью в сборной. Тем более что Василий изрядно напарил в финале. Заразив «трясогуской» всю команду. Но нет. Свой свояка видит издалека – решил Воробьев. Голкипер-гренадер снова в обойме.

Есть надежда увидеть хотя бы в Новогорске мятежного Александра Радулова. ФХР направила ему официальный вызов. Он обязан предстать перед врачами, которые завизируют его медицинское состояние. Впрочем, ждать не значит дождаться.

После сухой победы в субботнем матче наши тренеры переформатировали составе. В воротах опять сыграл Шестеркин. На трибуну отправились защитники Никита Трямкин и Евгений Кулик. Появился нападающий Денис Зернов, занявший место в центре челябинской тройки с Виталием Кравцовым и Алексеем Кручинным. К слову, 18-летнего Кравцова Воробьев после первого матча похвалил.

Воссоединилась ярославская линия Егор Коршков – Павел Красковский – Артем Ильенко. Автор же победного гола в субботу Александр Дергачев отправился на фланг в звено к Алексею Бывальцеву и капитану команды Дмитрию Кагарлицкому.

Вторая встреча мало чем отличалась от первой. Такая же вязкая и жесткая борьба по всей площадке. Опять норвежские телевизионщики игнорировали нового наставника нашей сборной, сконцентрировав внимание на Олеге Браташе.

Опять счет гости открыли в лихой контратаке. На этот раз из зоны защиты рванул к норвежским владениям защитник Николай Демидов, напомнив Виктора Антипина, бывшего подопечного Ильи Петровича. Оборонец «Сибири» не пожадничал, скинул шайбу омичу Кириллу Семенову, который переправил ее в открытый угол. Забили наши в формате «4 на 4».

Вскоре уставшего Кравцова заменил динамовский энерджайзер Владимир Брюквин.

В третьем периоде мог снять все вопросы о победителе Дергачев. Но голкипер норвежцев выручил.

Безупречно, как и накануне, действовал Шестеркин. Приятно, что олимпийский чемпион, полируя в СКА лавку, сохранил игровой тонус. В концовке, когда мотал двухминутный «срок» Дергачев, вратарю на помощь пришла штанга. Есть второй сухарь питерского голкипера! Его признали игроком матча.

Организаторы, надо признать, со вкусом подобрали музыку для пауз. В зале звучала наша родная «Калинка», а также «Дорогой длинною».

Так пожелаем Илье Воробьеву длинной и ровной дороги в сборной.

Норвегия – Россия – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: 0:1 Михеев (Демидов, 23.24)

Вратари: Хаукеланд (57.53) – Шестеркин

Штраф: 8 – 10