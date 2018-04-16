– Видите, иногда можем побеждать, когда захотим, – хмыкнул Малкин. – Мне кажется, первые 20 минут были очень важными. «Филадельфия» здорово начала в первые 15 минут, отлично играл наш вратарь. Мы не пропустили и забили первыми.

– Почему все матчи серии заканчиваются с крупным счетом?

– Так с «Филадельфией» всегда такие качели. В прошлой встрече мы тоже здорово играли. Но там шайба практически не шла в ворота. А сейчас наоборот, «летчики» неплохо играли, но нас выручал голкипер. В этой серии многое зависит от вратарей и большинства.

– Из вашего звена убрали Хорнквиста и поставили туда Кессела. Почему?

– Удивляем соперников! Играл с Кесселом как обычно, не первый день вместе выходим. Все отлично, владели шайбой. Но много удалений, меньшинства-большинства. В равных составах не так часто выходили. Думаю, следующий матч начнем в тех же линиях.

– А что вы с Кесселом эмоционально обсуждали на скамейке?

– Я его русскому языку учу, как обычно. Он у меня спрашивает разные слова, – смеется Женя. – Учу Фила, как играть в хоккей.

– Может ли двухдневный перерыв как-то выбить вас из ритма?

– Так ведь не мы составляли расписание. Но прекрасно понимаю, что у нас есть лишний день. Сейчас летим домой отдохнуть, провести время с семьей. Может, наоборот это придаст нам побольше сил.

– Тяжело играть против защитника Ивана Проворова?

– Конечно. Он очень грамотно обороняется и ждет любой момент для подключения к атаке. У него есть такая установка, что он идет вперед, будет много бросать. Надо с ним играть плотнее.

– А почему вы всегда говорите, что не любите Филадельфию? Вы ведь без очков отсюда не уезжаете.

– Да. Но и без синяков я отсюда не уезжаю! – воскликнул Малкин.