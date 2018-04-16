«Ак Барс» победил ЦСКА и во втором матче финала Кубка Гагарина, причем матч получился как под копирку. Да и закончился с тем же счетом.

КИРИЛЛ ПРИЛЕТЕЛ

В воскресенье казанские друзья устроили экскурсию по их замечательному городу. Мы побродили по местному Кремлю, заглянули в белостенную красавицу-мечеть Кул-Шариф, в православный Благовещенский собор с лазурными куполами.

Это я к чему?

Во время прогулки мы, конечно, говорили о хоккее. И мне клялись всеми богами, что Кирилл Капризов во втором матче за ЦСКА не сыграет. Что его даже нет в Казани, и коварная свинка свалила с ног автора золотого гола на Олимпиаде.

Я еще сомневался, потому что помощник главного тренера ЦСКА Альберт Лещев в интервью Дарье Мироновой на «Матч ТВ» сказал, что Капризов во втором матче вероятен. И что? Представляете, Кирилл прилетел в Казань и попал в основу. Да и что там лететь? 75 минут в воздухе, одна нога здесь – другая там.

Капризова заявили, как 13-го форварда, хотя в итоге нередко выпускали даже в большинстве. А из состава ЦСКА исчез Сергей Шумаков, игравший в первом матче в третьем звене. И что важно, в ворота армейцев был возвращен Илья Сорокин.

И это правильно. Ларс Юханссон выпрыгивал в серии со СКА, как чертик из шкатулки. Но он проиграл первый матч финала. А значит, можно и вернуть номинально стартового вратаря армейцев.

ВЫСТРЕЛ КИСЕЛЕВИЧА

«Ак Барс» показывал что-то удивительное. В субботу у них было ноль минут штрафа. И в первой игре матча в понедельник ничего не менялось. Я даже спросил вслух: «Казань вообще будет удаляться? Знаю, ЦСКА переживает по этому поводу». Уважаемый Борис Михайлов даже говорил на публике, что судье пора уже равнять серию по удалениям. Так ведь нельзя, что силовых приемов много, а штрафа – ноль?

Тем более счет уже был 1:0 снова в пользу «Ак Барса» - в большинстве отличился Джастин Азеведо, лучший бомбардир этого плей-офф.

Я сказал вслух, и форвард хозяев Александр Бурмистров меня будто услышал, зачем-то схватив удаление за подножку в чужой зоне. Первое удаление Казани за почти 78 минут.

И что вы думаете? ЦСКА моментально наказал «Ак Барс». Защитник Богдан Киселевич отвечал мне два дня назад на вопрос «Чего не хватило для победы?», глубокомысленно задумавшись и выдав: «Нам не хватило голов».

И вот Киселевич сам разогнал атаку от своих ворот – и сам ее завершил, когда нанес изумительный по точности и силе щелчок под перекладину – 1:1.

ЗАРИПОВ И ФУТБОЛ

Вообще игра проходила по такому же сценарию, как и первый матч. Будто под копирку. Только теперь «Ак Барс» удаляли наравне с ЦСКА. В конце второго периода Роб Клинкхаммер выскочил на правом краю и метко бросил в угол ворот Сорокина. Илья не выручил, но там трудно было что-то сделать.

2:1 – и тут за нашими спинами кто-то вскричал: «Э-э, нарушение!» Это тренер ЦСКА Алексей Трощинский, работавший сверху, призвал лавку армейцев взять челлендж на нарушение численного состава у «Ак Барса». Никитин и взял. Но судьи, изучив повтор, ничего не нашли.

Казань забила и третий гол, но Данис Зарипов видимо вспомнил, что Казань принимает летом матчи чемпионата мира по футболу. Мало того, что он залез к Сорокину на пятачок – так еще и забил гол ногой, словно Криштиану Роналду. Хорошо, что не через себя. Вот такую шайбу судьи отменили с превеликим удовольствием.

Так все и закончилось. С тем же счетом. Серия переезжает в Москву.

«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА (Москва) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: 1:0 Азеведо 8 (Зарипов, 10.08, б.), 1:1 Киселевич 1 (Скотт, Попов, 19.16), 2:1 Клинкхаммер 2 (Охтамаа, Глухов, 36.09)

Вратари: Гарипов – Сорокин

Штраф: 8 – 12

Счет в серии: 2 – 0

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