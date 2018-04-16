– Мы знали, что соперник сделает определенные выводы, будет больше давить. Так оно и получилось. Они прессинговали на каждом углу, много давили на каждом участке... Наш тренер подготовил нас именно к такой игре.



– С какими мыслями выходили на второй период при счете 1:1?

– Мы поговорили в раздевалке о том, что нужно придерживаться своего рисунка игры, что ничего не произошло – вся игра впереди.

– То, что ведете 2-0 в серии, может на ком-то отразиться в отрицательную сторону?

– Такие ребята, как Данис Зарипов, как Саня Свитов всегда вовремя одернут и скажут, что «Ребят, счет 0:0». Мы просто выходим с целью победить в конкретной игре, никуда вперед мы не заглядываем. Мы сейчас восстановимся. Есть даже немного времени отпраздновать сегодняшнюю победу и настраиваться, готовиться к следующему матчу.

– Как прокомментируете свое удаление?

– Судья принял такое решение. Наши ребята на скамейке, когда посмотрели повтор, сразу сказали, что сыграл чисто, но огромное спасибо ребятам, что выстояли во время этого удаления. Мне особенно тяжело было на скамейке. Вы даже не представляете как тяжело. Пульс зашкаливал – с ума можно сойти.

– Как давно стали заводить трибуны после матчей и почему никто не помогает вам?

– Это дело нехитрое, здесь помощь особо-то и не нужна. Я ещё в нижегородском «Торпедо» старался так же делать, разбавлять стресс, который получали болельщики. Немного стараюсь работать с ними. Они всегда платят тем же – своей поддержкой. Я считаю, что это правильно.

– Готовы, что в Москве придется больше играть вторым номером, чем в казанских матчах?

– Мы это обсудим завтра. Тренер нам все расскажет, всё покажет. Но будет непросто – это однозначно.

– С кем вам было тяжелее работать: со Скудрой или с Билялетдиновым? Оба жесткие тренеры...

– Я бы не стал их сравнивать. Мне очень приятно находиться в Казани, в «Ак Барсе». Здесь, действительно, семья, коллектив, в котором уважительное отношение друг к другу, со стороны тренерского штаба, со стороны руководства. В раздевалке все общаются друг с другом, нет никакого деления на кучки. Здесь иностранец может подойти к молодому парню, сказать ему: «Маешься?» и убежать от него. В раздевалке у нас просто шикарная атмосфера.

– Вы до начала серии делали акцент на том, что для вас это первый финал в карьере. Освоились уже в финальной серии?

– Я просто выхожу даже не на конкретную игру, не на конкретный период, а на конкретную смену, микромомент, концентрируюсь полностью. Во втором периоде меня сегодня прорвало – появились эмоции, особенно когда ребята выстояли после моего удаления. Ч стал заводить скамейку, ребята меня поддержали. Может, мы где-то и перебарщивали, много обращали внимания на судейство, но это нормально. Мы живые люди и наша скамейка сегодня была живой субстанцией.