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– Оба матча были напряженные, ЦСКА давит, играет в свой хоккей. Мы стараемся играть у ту игру, которую от нас требует тренерский штаб. 

– С чем связываете такой разрыв в удалениях между командами?
– Это лучше спросить у ЦСКА, почему они удаляются. Да, первый матч мы провели чисто. Во втором огрехи были, но в Москве надо будет играть почти идеально. Удаления будут много решать.

– ЦСКА пока показывает тот хоккей, к которому готовились?
– Да, это мобильная, быстрая команда. Много молодых и мобильных ребят. Почти половина команды – олимпийские чемпионы. Естественно, от них ждешь хорошего хоккея.

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Алексей Потапов: Вы даже не представляете, какая у нас атмосфера в раздевалке!

– Как прокомментируете массовую заварушку в третьем периоде?
– Да это ерунда какая-то была. Даже не заварушка. А почему игрок ЦСКА удалился – это уже у него надо спросить, почему он нарушал правила.

– Насколько возможным будет провести все матчи серии на таком уровне, как в первых двух играх?
– Будем стараться играть на одном уровне. Каждая ошибка в финале может привести к голу. Нужно стараться играть с холодной головой и с горячим сердцем. В общем, грамотно.

– В обоих матчах удалось соперника дожать в концовке...
– В предыдущие годы у «Ак Барса» была проблема с тем, что не удавалось дотерпеть, сыграть по счёту. Да, видимо, сказывается опыт, ребята учатся на своих ошибках. 

– Опыт победы над ЦСКА двухлетней давности в составе «Магнитки» лично вам помогает?
– Естественно. Думаю, мне полегче, чем многим другим нашим игрокам. Особенно тем, кто помоложе.

– Лично вам, как защитнику, Кирилл Капризов, который сегодня вернулся в состав ЦСКА, доставлял проблемы?
– Против абсолютно каждого игрока ЦСКА нужно играть предельно мотивированно и собрано. Капризов это или нет – без разницы.

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