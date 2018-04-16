Рафаэль Батыршин: Лучше спросить у ЦСКА, почему они много удаляются
Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин поделился впечатлениями от второй победы своего клуба в финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА .
– Оба матча были напряженные, ЦСКА давит, играет в свой хоккей. Мы стараемся играть у ту игру, которую от нас требует тренерский штаб.
– С чем связываете такой разрыв в удалениях между командами?
– Это лучше спросить у ЦСКА, почему они удаляются. Да, первый матч мы провели чисто. Во втором огрехи были, но в Москве надо будет играть почти идеально. Удаления будут много решать.
– ЦСКА пока показывает тот хоккей, к которому готовились?
– Да, это мобильная, быстрая команда. Много молодых и мобильных ребят. Почти половина команды – олимпийские чемпионы. Естественно, от них ждешь хорошего хоккея.
– Как прокомментируете массовую заварушку в третьем периоде?
– Да это ерунда какая-то была. Даже не заварушка. А почему игрок ЦСКА удалился – это уже у него надо спросить, почему он нарушал правила.
– Насколько возможным будет провести все матчи серии на таком уровне, как в первых двух играх?
– Будем стараться играть на одном уровне. Каждая ошибка в финале может привести к голу. Нужно стараться играть с холодной головой и с горячим сердцем. В общем, грамотно.
– В обоих матчах удалось соперника дожать в концовке...
– В предыдущие годы у «Ак Барса» была проблема с тем, что не удавалось дотерпеть, сыграть по счёту. Да, видимо, сказывается опыт, ребята учатся на своих ошибках.
– Опыт победы над ЦСКА двухлетней давности в составе «Магнитки» лично вам помогает?
– Естественно. Думаю, мне полегче, чем многим другим нашим игрокам. Особенно тем, кто помоложе.
– Лично вам, как защитнику, Кирилл Капризов, который сегодня вернулся в состав ЦСКА, доставлял проблемы?
– Против абсолютно каждого игрока ЦСКА нужно играть предельно мотивированно и собрано. Капризов это или нет – без разницы.