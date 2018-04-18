ПАНАРИН: НЕ ОПУСКАЕМ РУКИ

- Артемий, вы уже набрали 7 (2+5) очков в трех матчах этой серии. Как вам удается быть парнем, который решает судьбы таких важнейших игр?

- Каждый игрок хочет принести пользу, и я не исключение.

- Хватает ли сил, когда ты выходишь на второй овертайм?

- Да, самочувствие было нормальным. Особенно когда думаешь, что соперник тоже устал. Тогда становится намного легче.

- «Коламбус» проиграл, но можно ли вынести что-то полезное из этого матча?

- Да особо ничего. Просто идем дальше. Главное – сильно не расстраиваться. Продолжать игру, не опуская руки. Всякое бывает. Это хоккей.

БОБРОВСКИЙ: НЕ СПЕШИМ С ВЫВОДАМИ

- Трудно ли вратарю выдерживать матч, где есть два овертайма?

- Я не думаю, что это имеет колоссальное значение. Тем более в это время сезона – в плей-офф. Ты просто должен держать себя в идеальном состоянии и показывать свой лучший хоккей. И какая разница, насколько тяжело тебе надо пахать в тренировочном лагере? Ты просто должен показывать себя хорошим спортсменом, вытаскивая из себя все.

- Матч получился очень упорным.

- Да. Понимаю, как интересно такую игру смотреть фанатам. Может, семьи хоккеистов сильно переживают. Но болельщики должны быть в восторге.

- У «Коламбуса» весьма молодая команда. Но мы видим, как ребята быстро набираются опыта.

- Можно согласиться. Но давайте пока не спешить с выводами. Мы еще в середине серии. Нужно забыть о третьем матче, в котором мы проиграли. И готовиться к четвертому.