Артемий Панарин: Два овертайма? Так ведь и соперник тоже устал
После матча «Коламбус» — «Вашингтон» (2:3 ОТ2) перед журналистами выступили игроки «Блю Джекетс» — Артемий Панарин и Сергей Бобровский.
ПАНАРИН: НЕ ОПУСКАЕМ РУКИ
- Артемий, вы уже набрали 7 (2+5) очков в трех матчах этой серии. Как вам удается быть парнем, который решает судьбы таких важнейших игр?
- Каждый игрок хочет принести пользу, и я не исключение.
- Хватает ли сил, когда ты выходишь на второй овертайм?
- Да, самочувствие было нормальным. Особенно когда думаешь, что соперник тоже устал. Тогда становится намного легче.
- «Коламбус» проиграл, но можно ли вынести что-то полезное из этого матча?
- Да особо ничего. Просто идем дальше. Главное – сильно не расстраиваться. Продолжать игру, не опуская руки. Всякое бывает. Это хоккей.
БОБРОВСКИЙ: НЕ СПЕШИМ С ВЫВОДАМИ
- Трудно ли вратарю выдерживать матч, где есть два овертайма?
- Я не думаю, что это имеет колоссальное значение. Тем более в это время сезона – в плей-офф. Ты просто должен держать себя в идеальном состоянии и показывать свой лучший хоккей. И какая разница, насколько тяжело тебе надо пахать в тренировочном лагере? Ты просто должен показывать себя хорошим спортсменом, вытаскивая из себя все.
- Матч получился очень упорным.
- Да. Понимаю, как интересно такую игру смотреть фанатам. Может, семьи хоккеистов сильно переживают. Но болельщики должны быть в восторге.
- У «Коламбуса» весьма молодая команда. Но мы видим, как ребята быстро набираются опыта.
- Можно согласиться. Но давайте пока не спешить с выводами. Мы еще в середине серии. Нужно забыть о третьем матче, в котором мы проиграли. И готовиться к четвертому.