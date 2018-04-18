РАСКРЕПОСТИТЬСЯ

Очевидно, что игроки ЦСКА слишком зажаты. Но это финал и по-другому вряд ли могло быть. У Игоря Никитина куда менее опытная команда, чем у Зинэтулы Билялетдинова, и пока казанцы лучше справляются с давлением решающих матчей. Плюс в ЦСКА в целом достаточно напряженная обстановка, игроки и тренер слишком боятся ошибиться, и это напрямую сказывается на действиях команды.

В казанских матчах армейцы выдавали очень хорошие отрезки, и «Ак Барс» оказывался заперт в своей зоне, но в завершающей стадии москвичей подводили нервы. Нельзя сказать, что ЦСКА уперся в Эмиля Гарипова, как это было в случае СКА с Ларсом Юханссоном. Армейцам мешает суетливость и недостаток хладнокровия.

Теперь, когда счет в серии 0-2, а ЦСКА висит над пропастью, пора забыть о давлении клубного менеджмента, важности момента, и просто сыграть в хоккей, как умеешь. Мастерства у армейцев достаточно. Да, не в лучшей форме Кирилл Капризов, да, нет системообразующего защитника Мэта Робинсона, но есть Сергей Шумаков, которого должна мобилизовать посадка в запас, есть Константин Окулов, который заслужил шанс сыграть со своими партнерами – Андреем Светлаковым и Андреем Кузьменко.

Если дать этим парням возможность показывать тот хоккей, на который они способны, а не заставлять их играть в сдерживании, это может стать фактором неожиданности для казанцев. Да, с тактической точки зрения идея завиральная и вряд ли Никитин пойдет на это. Но ситуация такова, что любой нестандартный ход может помочь ЦСКА изменить положение вещей в серии. Если армейцы не будут меняться и предлагать что-то новое, Билялетдинов заберет Кубок Гагарина максимум в пяти матчах.

НЕ УДАЛЯТЬСЯ. ХОТЯ БЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА

Нельзя сказать, что удаления убивают ЦСКА и являются главной причиной поражений. При этом «Ак Барс» хоть и не реализует большинство, но очень здорово двигает шайбу в чужой зоне, пользуясь всей шириной площадки. Армейцам тяжело защищаться на ногах против таких комбинаций. Отрезки, проведенные в меньшинстве, отбирают у команды очень много сил.

В концовках обоих казанских матчей ЦСКА не хватало именно физики, чтобы организовать навал и попытаться сравнять счет. Учитывая силовой стиль, в котором москвичи предпочитают действовать в чужой зоне, это ключевой фактор.

Казань старается беречь силы, периодически откатываясь в свою зону и позволяя ЦСКА распоряжаться шайбой. В этом компоненте у армейцев тоже есть проблемы, опять же, из-за странных решений тренерского штаба. Никитин почему-то отказался от комбинационного стиля, который просматривался у команды в концовке регулярки, и пытается создавать давление у ворот Гарипова за счет набросов и борьбы на пятаке, до которой практически не доходит. Казанцы грамотно оттесняют армейских форвардов на периметр, переводя игру к бортам.

В таких условиях ЦСКА необходимо сохранять свежесть на протяжении всего матча. И удаления за нарушение численного состава совсем не вписываются в концепцию их игры. Это же вообще чисто технический момент. Команды, играющие в финале Кубка Гагарина, не имеют права допускать таких ошибок. Дмитрий Юшкевич конечно же все это знает, но ничего не может с этим поделать. Болельщики «Сибири», «Югры» и ярославского «Локомотива» не дадут соврать – если Юшкевич на лавке, удалений за шесть полевых вашей команде не избежать.

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО БРОСОКОВ

Вообще, заглядывая в статистику очень странно видеть цифры «23» и «26» в графе «количество бросков» у команды, которая вроде бы старается отталкиваться от этого в своей игре. По логике Никитина ЦСКА должен создавать угрозы воротам Гарипова именно за счет бросоковой активности.

Да, как же я уже писал выше, «Ак Барс» великолепно обороняется позиционно и переводит игру к бортам, но тренеры ЦСКА должны на это реагировать и придумывать что-то новое.

Очевидно, что команду Никитина сейчас может спасти только отказ от прямолинейной игры хотя бы в исполнении двух троек. Остальные могут ломиться по бортам и уничтожать все живое в своей зоне, но несколько игровых сочетаний, способных за счет комбинаций лучше готовить броски и повысить их качество, просто необходимы.

В этой ситуации на помощь Никитину может прийти тройка Шумаков-Шалунов-Капризов. Даже несмотря на неидеальное физическое состояние Кирилла, это сочетание за счет нестандартных ходов может ставить куда более серьезные задачи перед обороной «Ак Барса».

Второй созидательной линией атаки может стать предложенная выше тройка Окулов-Светлаков-Кузьменко, но Никитин не рискнет поставить на них, поэтому с Поповым и Ничушкиным можно попробовать еще одного игрока, умеющего качественно распорядиться шайбой в чужой зоне, - Михаила Григоренко.

БЫСТРЕЕ ПРОХОДИТЬ СРЕДНЮЮ ЗОНУ

Против казанских 1-1-3 практически невозможно проводить быстрые атаки. Борта перекрыты, центральная зона тоже контролируется. В таких случаях есть несколько вариантов.

Один из них – стараться максимально быстро бежать в атаку с места отбора, протаскивая шайбу через все зоны за счет индивидуальных действий. Второй – использовать широкий раскат и пытаться искать нападающих длинной передачей на вход в чужую зону через подставление. Такой вариант регулярно использовал Алексей Кудашов в прошлогоднем плей-офф, когда играл со своим «Локомотивом» против ЦСКА Квартальнова, который, как и «Ак Барс» сейчас, оборонялся по схеме 1-1-3.

Молодежная тройка ярославцев Полунин-Красковский-Коршков использовала свою схему выхода в атаку, отработанную еще во времена МХЛ под руководством Олега Браташа.

При раскате два форварда (чаще всего Красковский и Коршков) перегружали борт, заставляя откатывающихся игроков ЦСКА смещаться, а потом либо защитник, либо сам Красковский делали резкий перевод на противоположный фланг, где появлялось свободное пространство, в которое на скорости врывался третий нападающий (чаще всего Полунин). Это был довольно эффективный вариант.

Уверен, у Никитина есть свои идеи на сей счет, но в казанских матчах финала мы их почему-то не увидели. Хотя можно было вспомнить один из лучших матчей минувшей регулярки, где «Ак Барс» и ЦСКА выдали какое-то сумасшедшее качество хоккея (игра завершилась со счетом 6:4 в пользу Казани) без унылой толкотни и отката. Вряд ли стоит ожидать, что в плей-офф кто-то из тренеров рискнет сыграть в открытую, но тренерский штаб армейцев просто обязан использовать наработки из того времени.