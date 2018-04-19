- На посту главного тренера сборной России Олега Знарка сменил Илья Воробьев, который пригласил в штаб двух новых помощников – Анвара Гатиятулинаи Алексея Кудашова.Справятся ли молодые специалисты с работой в национальной команде?

- Смена тренера накануне серьезного турнира – всегда стресс, - считает Борис Майоров. - И хорошо еще, если новый наставник сам подбирает себе ассистентов, зовет в свой штаб людей близких ему по духу и стилю работы. Надеюсь, что в случае с Воробьевым это так и есть. Потому что ведь бывает и по-другому. Если тренер не проявляет твердого характера, то в помощники ему навязывают людей, которые устраивают общественное мнение.

Скажу честно, работа Гатиятулина и Кудашова в КХЛ не предполагает того, что они должны непременно быть в штабе сборной. Гатиятулин работал только в «Тракторе». И у него на счету пока только боле менее один удачный сезон, в котором челябинцы дошли до финала Восточной конференции. УКудашова послужной список обширнее. Его появление в национальной команде более логично. Но я повторюсь: по одному удачному сезону нельзя судить о возможности тренера работать на столь высоком уровне.

Для меня, как и для многих любителей хоккея, смена Знарка на Воробьева стала неожиданностью. Неудача СКА в Кубке Гагарина – не повод убирать тренера из сборной России. У решения об уходе Знарка из национальной команды явно были внутренние причины.

- 19 апреля сборная России сыграет в Ярославле против шведов в стартовом матче Чешских игр.Какая задача стоит перед нашими тренерами на последнем этапе Евротура?

- Главное – определиться с составом! Я считаю, что сборная должна быть очень серьезно обновлена по сравнению с Олимпийским играми. Оглянитесь на историю. Она вам скажет, что выводить одну и ту же команду дважды на пик в одном сезоне очень сложно. Не случайно и сборная СССР, побеждая на Олимпиадах, потом порой не могла занять первое место на чемпионате мира. Так было в 1972 и 1976 годах.

Опять же, мы должны смотреть уже вперед – на Игры-2022. Поэтому необходимо вводить в состав более молодых игроков. И тянуть с этим омоложением не стоит.

Одновременно Воробьев должен сразу показать команде – чего он от нее хочет. Ведь СКА и «Магнитка» играли в разный хоккей. И то, что Знарок с Воробьевым вместе работали в сборной, вовсе не означает, что в ней все останется по-старому. Эти изменения мы увидим уже в ближайших матчах. Особенно это будет касаться соотношения атака/оборона и игры в чужой зоне. В своей-то, обороняясь, что-то новое изобрести крайне сложно.

- ФХР уже заявила, что известный форвард Илья Ковальчук не примет участия в ЧМ-2018 из-за тяжелого олимпийского сезона.Вы верите, что 35-летний нападающий действительно выдохся на финише чемпионата?

- Это как раз то, о чем я говорил ранее. У каждого спортсмена существует психологический порог, преодолеть который невероятно трудно. И яркий пример этого – проигрыш СКА в полуфинале Кубка Гагарина. Ведь за питерских армейцев сражалось 15 олимпийских чемпионов!

Поэтому присутствие Ковальчука на чемпионате мира-2018 вовсе не обязательно. Надо сказать Илье огромное спасибо за хороший сезон. И за то, что он сделал для нашего хоккея. А в Данию пусть едут другие. В сборной пора открыть новую страницу. Уверен, что Ковальчук это поймет. Потому что он уже прошел в этом сезоне свою высшую точку. Сейчас надо дать возможность другим себя проявить.

Думаю, что по этой же причине в сборную из СКА не вызвали защитника Вячеслава Войнова и центрфорварда Вадима Шипачева. И ничего страшного тут нет. Не думаю, что наша команда станет без них ощутимо слабее.

Почему же тогда 39-летнего Дацюка в сборную уже призвали? Видимо, в нем видят матерого капитана, который необходим любой молодой команде. И Павел сам дал на это согласие.

- В сборную вновь вызвали форварда Александра Радулова, который ранее уже дважды отказался от участия в чемпионатах мира. Нужен ли строптивый нападающий нашей команде?

- Как игрок Радулов сборной безусловно пригодится. С этим никто спорить не будет. Тем более, что Александр провел хороший сезон в «Далласе». Да и вообще это нападающий, который всегда заметен на площадке. Он не равнодушен к игре и за это нравится зрителям. Лично я двумя руками за то, чтоб Радулов в сборную вернулся.

Но вот как он себя поведет, получив очередное приглашение в национальную команду – непредсказуемо. Выкинуть в ответ Радулов может, что угодно. И это уже никого не удивит.