Такого Кучерова в плей-офф не остановит никто! Гениальный матч лидера «Тампы»
Никита Кучеров тащит «Тампу» во второй раунд, набрав 3 (1+2) очка. Евгений Малкин забил победный гол – в ворота «Филадельфии».
Наша традиционная рубрика «Три гвоздя НХЛ» - теперь о розыгрыше Кубка Стэнли.
1. ТРИ ОЧКА КУЧЕРОВА
Форвард «Тампы» Никита Кучеров почти весь чемпионат лидировал среди лучших бомбардиров НХЛ. А теперь идет вторым среди бомбардиров плей-офф, набрав 9 (4+5) очков в четырех матчах. Чуть лучше только у Сидни Кросби (5+4), но серия «Питтсбурга» с «Филадельфией» вообще какая-то безумная по голам. А тут смотрите – «Тампа» забросила три шайбы «Нью-Джерси», и все три организовал Кучеров.
Nikita Kucherov assisted on the Lightning's first goal then potted two of his own to earn the @GatoradeCanada Performer of the Night! #CoolAsIce pic.twitter.com/wYZXnUNKTX— Sportsnet (@Sportsnet) 19 апреля 2018 г.
Две передачи и один гол, когда Куч метко бросил из-под защитника в дальний верхний угол. А еще Никита подловил защитника «Девилз» Сами Ватанена и чисто вырубил его ударом плеча в плечо. Классический силовой прием, и Кучеров умеет его исполнять! И не надо говорить, что там удар в голову. Все чисто и правильно.
Nikita Kucherov rocks Sami Vatanen with a huge hit... looks shoulder-to-shoulder? Thoughts? pic.twitter.com/Caj0GTsUno— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 19 апреля 2018 г.
«Я стараюсь не зацикливаться на том, что набираю очки, - говорит Кучеров. – У нас много лидеров в команде, и у всех разные роли. Это плей-офф, и без разницы, кто именно тут забивает. Главное, что мы играем как команда. И лучше победить 1:0, чем забросить пять шайб, а пропустить шесть».
Тем не менее, именно Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ. Он – большой молодец.
2. ДВА ОЧКА МАЛКИНА
Еще один российский герой – Евгений Малкин. Он в четвертом матче серии изуродовал «Филадельфию» (5:0) как Бог – черепаху.
SIDNEY CROSBY TIES THE PENGUINS PLAYOFF POINTS RECORD ON EVGENI MALKIN'S FIRST SHOT!#3elieve 1 - 0 #EarnTomorrow— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 19 апреля 2018 г.
(Penguins Lead Series 2-1) pic.twitter.com/5snMx46aNg
Сначала забил сам в пустой угол, когда передачу ему отдал Сидни Кросби. И это позволило Кросби стать лучшим бомбардиром «Питтсбурга» всех времен в плей-офф (173 очка) – он обогнал Марио Лемье (172). Так что это исторический момент.
Kessel buries it on a pass from Geno 2-0 #Pens pic.twitter.com/hRVD40mGml— Pens Den (@PensDen) 18 апреля 2018 г.
Потом Малкин позволил забить Филу Кесселу. А еще он схватил двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Вообще Джино в плей-офф превращается в какого-то Терминатора. В прошлом плей-офф Малкин сотворил то, что никто не делал в НХЛ со времен Мориса Ришара – стал лучшим бомбардиром (28 очков) плей-офф и лидером по штрафным минутам (53).
Теперь у Малкина – 5 (3+2) очка и 10 минут штрафа. Это снова супербизон, которого мы знаем.
3. РАЗБОРКИ НА ЗАПАДЕ
«Сан-Хосе» легко разобрался с «Анахаймом». И сразу две команды из Южной Калифорнии проиграли свои серии со счетом 0-4. Еще так влетел «Лос-Анджелес», ну а победивший его «Вегас» теперь сразится с «акулами».
А вот серия «Нэшвилла» с «Колорадо» получается контрастной, хотя «хищники» и кажутся сильнее. В четвертом матче команда Питера Лавиолетта в первых двух периодах сыграла очень строго. У «Предаторз» выстрелили три звена, показав многогранность атаки и глубину состава. Сначала Филип Форсберг забросил потрясающую шайбу, подхватив ее в своей зоне и пролетев с ней всю площадку.
FILIP FORSBERG, THIS IS GORGEOUS! WHAT A GOAL!#StandWithUs 1 - 0 #GoAvsGo— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 19 апреля 2018 г.
(@PredsNHL Lead Series 2-1) pic.twitter.com/zwzSP9UGdO
В другой раз Колтон Сиссонс оказывается на ударной позиции – и наносит прекрасный бросок. А третий гол – вообще череда случайностей для «Колорадо», который тогда был в большинстве. Прострел из-за чужих ворот, и Остин Уотсон отбивает шайбу не куда попало, а на ход Крэйгу Смиту, который выскакивает из бокса штрафников, добегает до чужих ворот и переигрывает Джонатана, которого в третьем периоде меняют на Эндрю Хэммонда.
CRAIG SMITH STRAIGHT OUT OF THE BOX! 3-0 PREDS!#StandWithUs 3 - 0 #GoAvsGo— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 19 апреля 2018 г.
(@PredsNHL Lead Series 2-1) pic.twitter.com/tbucpBDKzC
Но третий период остался за «Колорадо». Сначала хозяева реализовали двойное большинство, когда забил Габриэль Ландеског. А потом Александр Керфут добил шайбу в ворота, которая отскочила от Ринне. Матч можно было спасти, «Эвеланш» еще попадали в штангу. Но «Нэшвилл» свою победу не отдал.
ТАБЛО ДНЯ
Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Палмиери – Миллер (КУЧЕРОВ), КУЧЕРОВ, КУЧЕРОВ
ТБ: Кучеров (2+1; +3, 2, 7, 20.28)
Сергачев (0+0; 0, 0, 1, 9.41)
в Василевский (28-27; 96,4%, 59.51)
Счет в серии: 1-3
Филадельфия – Питтсбург – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
МАЛКИН, Кессел (МАЛКИН), Летанг, Кросби, Шихан
Ф: Проворов (0+0; -2, 0, 2, 23.00)
П: Малкин (1+1; +1, 4, 1, 15.36)
Счет в серии: 1-3
Колорадо – Нэшвилл – 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Ландеског, Керфут (ЗАДОРОВ) – Форсберг, Сиссонс, Смит
К: Задоров (0+1; 0, 0, 2, 24.28)
Н: Емелин (0+0; +1, 0, 0, 11.24)
Счет в серии: 1-3
Сан-Хосе – Анахайм – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Соренсен, Хертл – Коглиано
Счет в серии: 4-0
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.