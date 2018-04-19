Наша традиционная рубрика «Три гвоздя НХЛ» - теперь о розыгрыше Кубка Стэнли.

1. ТРИ ОЧКА КУЧЕРОВА

Форвард «Тампы» Никита Кучеров почти весь чемпионат лидировал среди лучших бомбардиров НХЛ. А теперь идет вторым среди бомбардиров плей-офф, набрав 9 (4+5) очков в четырех матчах. Чуть лучше только у Сидни Кросби (5+4), но серия «Питтсбурга» с «Филадельфией» вообще какая-то безумная по голам. А тут смотрите – «Тампа» забросила три шайбы «Нью-Джерси», и все три организовал Кучеров.

Nikita Kucherov assisted on the Lightning's first goal then potted two of his own to earn the @GatoradeCanada Performer of the Night! #CoolAsIce pic.twitter.com/wYZXnUNKTX — Sportsnet (@Sportsnet) 19 апреля 2018 г.

Две передачи и один гол, когда Куч метко бросил из-под защитника в дальний верхний угол. А еще Никита подловил защитника «Девилз» Сами Ватанена и чисто вырубил его ударом плеча в плечо. Классический силовой прием, и Кучеров умеет его исполнять! И не надо говорить, что там удар в голову. Все чисто и правильно.

Nikita Kucherov rocks Sami Vatanen with a huge hit... looks shoulder-to-shoulder? Thoughts? pic.twitter.com/Caj0GTsUno — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 19 апреля 2018 г.

«Я стараюсь не зацикливаться на том, что набираю очки, - говорит Кучеров. – У нас много лидеров в команде, и у всех разные роли. Это плей-офф, и без разницы, кто именно тут забивает. Главное, что мы играем как команда. И лучше победить 1:0, чем забросить пять шайб, а пропустить шесть».

Тем не менее, именно Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ. Он – большой молодец.

2. ДВА ОЧКА МАЛКИНА

Еще один российский герой – Евгений Малкин. Он в четвертом матче серии изуродовал «Филадельфию» (5:0) как Бог – черепаху.

SIDNEY CROSBY TIES THE PENGUINS PLAYOFF POINTS RECORD ON EVGENI MALKIN'S FIRST SHOT!#3elieve 1 - 0 #EarnTomorrow



(Penguins Lead Series 2-1) pic.twitter.com/5snMx46aNg — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 19 апреля 2018 г.

Сначала забил сам в пустой угол, когда передачу ему отдал Сидни Кросби. И это позволило Кросби стать лучшим бомбардиром «Питтсбурга» всех времен в плей-офф (173 очка) – он обогнал Марио Лемье (172). Так что это исторический момент.

Kessel buries it on a pass from Geno 2-0 #Pens pic.twitter.com/hRVD40mGml — Pens Den (@PensDen) 18 апреля 2018 г.

Потом Малкин позволил забить Филу Кесселу. А еще он схватил двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Вообще Джино в плей-офф превращается в какого-то Терминатора. В прошлом плей-офф Малкин сотворил то, что никто не делал в НХЛ со времен Мориса Ришара – стал лучшим бомбардиром (28 очков) плей-офф и лидером по штрафным минутам (53).

Теперь у Малкина – 5 (3+2) очка и 10 минут штрафа. Это снова супербизон, которого мы знаем.

3. РАЗБОРКИ НА ЗАПАДЕ

«Сан-Хосе» легко разобрался с «Анахаймом». И сразу две команды из Южной Калифорнии проиграли свои серии со счетом 0-4. Еще так влетел «Лос-Анджелес», ну а победивший его «Вегас» теперь сразится с «акулами».

А вот серия «Нэшвилла» с «Колорадо» получается контрастной, хотя «хищники» и кажутся сильнее. В четвертом матче команда Питера Лавиолетта в первых двух периодах сыграла очень строго. У «Предаторз» выстрелили три звена, показав многогранность атаки и глубину состава. Сначала Филип Форсберг забросил потрясающую шайбу, подхватив ее в своей зоне и пролетев с ней всю площадку.

В другой раз Колтон Сиссонс оказывается на ударной позиции – и наносит прекрасный бросок. А третий гол – вообще череда случайностей для «Колорадо», который тогда был в большинстве. Прострел из-за чужих ворот, и Остин Уотсон отбивает шайбу не куда попало, а на ход Крэйгу Смиту, который выскакивает из бокса штрафников, добегает до чужих ворот и переигрывает Джонатана, которого в третьем периоде меняют на Эндрю Хэммонда.

Но третий период остался за «Колорадо». Сначала хозяева реализовали двойное большинство, когда забил Габриэль Ландеског. А потом Александр Керфут добил шайбу в ворота, которая отскочила от Ринне. Матч можно было спасти, «Эвеланш» еще попадали в штангу. Но «Нэшвилл» свою победу не отдал.

ТАБЛО ДНЯ

Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Палмиери – Миллер (КУЧЕРОВ), КУЧЕРОВ, КУЧЕРОВ

ТБ: Кучеров (2+1; +3, 2, 7, 20.28)

Сергачев (0+0; 0, 0, 1, 9.41)

в Василевский (28-27; 96,4%, 59.51)

Счет в серии: 1-3

Филадельфия – Питтсбург – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

МАЛКИН, Кессел (МАЛКИН), Летанг, Кросби, Шихан

Ф: Проворов (0+0; -2, 0, 2, 23.00)

П: Малкин (1+1; +1, 4, 1, 15.36)

Счет в серии: 1-3

Колорадо – Нэшвилл – 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Ландеског, Керфут (ЗАДОРОВ) – Форсберг, Сиссонс, Смит

К: Задоров (0+1; 0, 0, 2, 24.28)

Н: Емелин (0+0; +1, 0, 0, 11.24)

Счет в серии: 1-3

Сан-Хосе – Анахайм – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Соренсен, Хертл – Коглиано

Счет в серии: 4-0

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.