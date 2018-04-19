Юный талант сборной США, фаворит драфта НХЛ будущего года Джек Хьюз, в одиночку разрывающий юниорскую лигу USDP, стал, несомненно, лучшим в составе американской команды по итогам рубки с канадцами. 16-летний парень вернул звездно-полосатых в игру, забил красавец-гол и отдал две роскошные передачи. А после матча пообщался с корреспондентом «Советского спорта».

– Джек, «США – Канада» – классика хоккея. Обидно, что проиграли?

– Все канадцы играли отлично сегодня. Мы не смогли выполнить установку на игру, сказалось волнение перед первой игрой. Упустили игру в начале, вернулись, но сил не хватило на концовку.

– Что стало ключевым моментом в матче?

– Все 60 минут были важны. Мы дважды уступали в две шайбы, один раз получилось сравнять. Во второй – не вышло.

– Как вам Магнитогорск? Россия в целом?

– Мне здесь нравится. Отличная поддержка трибун была сегодня. Очень громко! Много болельщиков.

– Вы забили красивый гол, который еще и сравнял счет в игре.

– На самом деле ничего особенного. Хоккей складывается из возможностей, которые нужно реализовывать. Один раз мне это удалось. Увидел открытый угол, бросил и забил.

– Какой главный вывод по итогам игры с Канадой?

– Здесь нет слабых соперников. На чемпионате мира играют лучшие из лучших. Поэтому надо помнить об этом, готовясь к следующим матчам. Канадцы были сильны, но следующие соперники будут точно не слабее.

– Гол и два результативных паса – это хорошо лично для вас?

– Это хорошо, конечно. Но мы проиграли, и это меня расстраивает. Даже несмотря на то, что вели в счете, а потом, проигрывая, сравняли.

– Было сложно добраться до России? Можно ли говорить о некой акклиматизации?

– Нет, мы добрались нормально. Все в порядке.

– На вас не давит, что вы – фаворит драфта-2019?

– Это, конечно, захватывающе. И это вдохновляет. Но до этого момента еще много времени. Предстоит сыграть много игр, и нужно думать о них, а не о драфте.

– Кто ваши хоккейные кумиры прямо сейчас?

– Фил Кэссел, Коннор Макдэвид, Патрик Кейн – это реально крутые парни!

– А про русский хоккей что знаете? Мозякин?

– Не слышал. Я хочу играть в НХЛ. Поэтому слежу только за этой лигой!

– Кто, как вы считаете, фаворит ЮЧМ?

– Мы и канадцы, конечно, фавориты. Но, повторюсь, здесь нет слабых команд. Нам надо идти дальше и побеждать в каждом матче.