В четверг Илья Воробьев официально дебютировал в роли главного тренера сборной России. В матче Евротура наши уступили шведам – 1:2.

На самом деле Илья Воробьев еще на прошлой неделе оказался на скамейке нашей национальной команды, получив пост наставника сборной России. Однако на самом деле в двух матчах с норвежцами встречалась наша олимпийская сборная, которую возглавляет Олег Браташ.

А вот в Ярославле все было уже официально. Третий этап Евротура, Чешские хоккейные игры, вынесенный матч. И Воробьев – уже четко главный тренер со своим новым штабом на скамейке, куда в срочном порядке были вызваны Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов. Есть основания полагать, что все трое после ЧМ-2018 окажутся в СКА.

РЕБУС ЕВРОТУРА

Ну а пока сборная России только готовится к чемпионату мира в Дании. И впереди у нее не только Чешские, но и Шведские хоккейные игры, где наши встретятся с хорошо знакомыми соперниками из Европы – чехами, финнами и шведами.

Напомню, что в олимпийском сезоне первые два этапа Евротура проходили в необычном формате. Потому что в Финляндию на Кубок «Карьяла», кроме большой европейской четверки, пожаловали еще и сборные Канады и Швейцарии. А в декабрьском Кубке Первого канала приняли участие опять-таки канадцы и корейцы.

В результате не совсем понятно – будут ли в этом сезоне определять победителя Евротура? Потому что в двух весенних этапах канадцы, корейцы и швейцарцы участия, естественно, уже не примут. А лидеры, получается, набирали очки в матчах с разными соперниками. Конкретно со шведами россияне в этом сезоне встречались только один раз – в декабре. И одержали победу со счетом 3:1. Дубль сделал Сергей Калинин. Еще один гол, реализовав буллит, забил его партнер по СКА Никита Гусев.

ДАЦЮКА ПОДМЕНИЛ ДАДОНОВ

Воробьеву же в предстоящих шести встречах надлежало определиться с составом. Задачка не из простых, учитывая, что сборную еще наверняка пополнят финалисты Кубка Гагарина, а также игроки клубов НХЛ, вылетевшие из плей-офф в первом раунде.

Кстати, матч в Ярославле пропускает и Павел Дацюк, на днях продливший контракт со СКА. И нет сомнений, что 39-летний центрфорвард будет в нашей команде капитаном. На матчи в Чехию он уже отправится вместе с командой.

Ну а пока капитанскую нашивку неожиданно для меня примерил Евгений Дадонов. Игрок, безусловно, опытный. Прилетел в сборную из «Флориды» после хорошего сезона – 65 (28+37) очков. И, конечно, сразу оказался в одном звене со своим старым знакомым Никитой Гусевым, вместе с которым они еще год назад вместе сражались за СКА.

Надо сказать, что на площадке Евгений действительно лидер. Но вот по жизни он, скорее, человек молчаливый. Впрочем, как и Дацюк.

Ну да вожак на льду всегда нужнее. И тут тренеры в выборе не ошиблись. Потому что именно Дадонов отличился первым в составе россиян, когда замкнул на пятачке передачу Гусева и реализовал большинство.

ПРИВЕТ ИЗ «СИБИРИ»

Гол был очень важным. Потому что этой шайбой россияне сравняли счет. Открыл-то его, также в большинстве, лучший бомбардир «Сибири» в этом сезоне и опять же капитан шведов Патрик Закриссон.

Ну, а кроме того, резануло глаз, что шведов повел в бой Рикард Гренберг. Тренер, потерпевший на Олимпиаде фиаско, уступив в четвертьфинале команде Германии. Но он в сборной. А нашего олимпионика Олега Знарка на лавке уже нет…

Ну а Воробьеву добиться успеха в своем первом матче не удалось. Россияне пропустили решающий гол в самом начале третьего периода. А потом слишком часто удалялись, вместо того, чтобы исправить ситуацию. По-настоящему хорошо смотрелась только ударное звено. Гусев с Дадоновым часто обостряли игру у чужих ворот. Но и в эти моменты я постоянно ловил себя на мысли – почему с ними нет Шипачева?

Следующий матч в субботу – против финнов.

Россия – Швеция – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: 0:1 Закриссон (Л. Андерссон, Викстранд, 18.04, б.), 1:1 Дадонов (Гусев, Бывальцев, 22.00, б.), 1:2 Викстранд (40.40)

Россия (18): Шестеркин (58.30 – 59.11, 59.28); Хафизуллин (2) – Белов, Гавриков – Зуб, Береглазов – Яковлев, Трямкин (2) – Елесин; Гусев – Бывальцев – Даднов-к, Кагарлицкий – Семенов (2+10) – Бучневич, Слепышев – Дергачев (2) – Сошников, Тихонов – Каблуков – Барабанов, Михеев

Швеция (6): Хелльберг; Арнессон – Д. Андерссон, Викстранд – Пилут, Альмквист – Нюберг (2), Бреннстрем; Эверберг (2) – Л. Андерссон (2) – Закриссон-к, Родин – Хендемарк – Клингберг, Олофссон – Нильссон – Асплунд, Лисс – Норман – Олунд

Финляндия – Чехия – 1:3 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы: 0:1 Задина (Скленичка, 9.05, б.), 1:1 Суомела (Някювя, 11.56), 1:2 Яшкин (Каут, Скленичка, 49.33, б.), 1:3 Нестрашил (59.15).

Вратари: Кильпеляйнен (58.58 – 59.15) – Францоуз

Штраф: 10 – 16

ЕВРОТУР-2017/18

И В ВО ПО П О Ш 1. Россия 7 5 0 0 2 15 22-10 2. Чехия 7 4 1 0 2 14 22-17 3. Финляндия 7 4 0 1 2 13 17-16 4. Швеция 7 4 0 0 3 12 17-15 5. Канада* 6 2 0 0 4 6 11-16 6. Швейцария** 3 0 0 0 3 0 6-12 7. Корея*** 3 0 0 0 3 0 4-13

* – Канада сыграла только на двух первых этапах Евротура-2016/17 – Кубке Карьяла и Кубке Первого канала.

** – Швейцария сыграла только на первом этапе Евротура-2016/17 – Кубке Карьяла.