Зря вы смеялись над Овечкиным! Александр взял да и сдержал слово (видео)
«Вашингтон» сравнял счет в серии с «Коламбусом», как и обещал Александр Великий. А вот «Торонто» горит в серии с «Бостоном».
Наша традиционная рубрика «Три гвоздя НХЛ» – теперь о розыгрыше Кубка Стэнли.
1. СЛОВО ОВЕЧКИНА
Над словами Овечкина в плей-офф привыкли смеяться (потому что «Вашингтон» зарекомендовал себя некубковой командой). А зря смеялись. Что там говорил Ови после 0-2 в серии, когда «Кэпиталз» отдали два домашних матча?
«Будет здорово вернуться в Вашингтон на пятую игру при счете 2-2 в серии».
Сказал – сделал. Гости превзошли «Коламбус» по броскам (33-24), к началу третьего периода вели 3:0. И дали повод главному тренеру «Блю Джекетс» Джону Торторелле для горьких слов: «Мы сыграли плохо. Облажались. Сели в лужу. Это кошмар».
TOM WILSON BLASTS ONE HOME AND THE CAPITALS TAKE THE EARLY LEAD!#ALLCAPS 1 - 0 #CBJ— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 апреля 2018 г.
(@BlueJacketsNHL Lead Series 2-1) pic.twitter.com/s6eCKfGwjK
Как забивал «Вашингтон»? Сначала Тому Уилсону удался щелчок в одно касание с колена.
TJ OSHIE! CAPITALS LEAD BY 2 ON THE POWER PLAY!#ALLCAPS 2 - 0 #CBJ— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 апреля 2018 г.
(@BlueJacketsNHL Lead Series 2-1) pic.twitter.com/0f0PjloRSK
Потом большинство реализовал Ти-Джей Оши, когда там перед воротами Бобровского царила настоящая суматоха.
OVI OVI OVI— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 апреля 2018 г.
OI OI OI
ALEX OVECHKIN BEATS BOBROVSKY! 3-0 CAPITALS!#ALLCAPS 3 - 0 #CBJ
(@BlueJacketsNHL Lead Series 2-1) pic.twitter.com/o5cwlKLhEh
А в третьем периоде уже сам Овечкин забил Бобровскому, причем нанес бросок не из левого, а из правого круга вбрасывания. И надо сказать, что героем себя проявил Евгений Кузнецов. Он вообще набрал три очка. И забил гол, отправив шайбу в пустые ворота.
Овечкин же был признан первой звездой дня и провел 101-й кубковый матч за карьеру, обновив клубный рекорд «Вашингтона». По 100 матчей провели Келли Миллер, Дэйл Хантер и теперь вот Никлас Бэкстрем, который идет за Ови по пятам.
2. «БОСТОН» СИЛЬНЕЕ
Да, похоже, «Торонто» эту серию уже не спасет. В ней 1-3, и пятый матч будет в Бостоне.
BRAD MARCHAND BURIES THE PASTRNAK FEED! BRUINS LEAD!#NHLBruins 2 - 1 #TMLTalk— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 апреля 2018 г.
(@NHLBruins Lead Series 2-1) pic.twitter.com/5MjokM9ILU
При этом «Брюинз» играли без Патриса Бержерона, у которого обнаружилась травма верхней части тела. Остаться без центрфорварда первого звена, прекрасно действующего в защите – это трудно. И тут скорее вопрос к тому, что будет с «Бостоном» во втором раунде серии против «Тампы». Потому что в первом раунде с «Торонто» особых проблем возникнуть не должно – как мы видим сейчас.
TJ OSHIE! CAPITALS LEAD BY 2 ON THE POWER PLAY!#ALLCAPS 2 - 0 #CBJ— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 апреля 2018 г.
(@BlueJacketsNHL Lead Series 2-1) pic.twitter.com/0f0PjloRSK
Первый гол был забит уже на 28-й секунде – отличился защитник Тори Круг. Вообще голевых моментов в матче было не так много. Но «Бостон» забил еще два, а «Торонто» сподобился лишь на один гол от Томаша Плеканеца. Где был лидер «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз? Его наглухо закрыл защитник-гигант Здено Хара.
JAKE DEBRUSK! THE BRUINS DOUBLE THEIR LEAD!#NHLBruins 3 - 1 #TMLTalk— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 апреля 2018 г.
(@NHLBruins Lead Series 2-1) pic.twitter.com/TKrcacwGiT
3. КТО ПРИЕДЕТ В ДАНИЮ
Два замечания по плей-офф. Во-первых, я согласен с Доном Черри – мне не очень нравится этот формат розыгрыша Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон» из года в год обречен играть во втором раунде против «Питтсбурга», и нет никакой свободы маневра.
Если бы плей-офф проходил по старой схеме, то в первом раунде на Востоке играли бы «Тампа» - «Нью-Джерси» (как сейчас), «Бостон» - «Коламбус», «Вашингтон» - «Филадельфия», «Торонто» - «Питтсбург».
Во втором раунде встретились бы «Тампа» - «Питтсбург» и «Бостон» - «Вашингтон». Было бы хоть какое-то разнообразие. А так, из года в год, все как по рельсам. Однообразие.
Во-вторых, во второй раунд уже вышли «Вегас» и «Сан-Хосе», а еще в пяти парах счет 3-1. Только «Вашингтон» и «Коламбус» завозились до 2-2. А вы говорите, что КХЛ – предсказуемая лига на фоне НХЛ. Там тоже сейчас много однозначного.
И кого мы можем получить на чемпионат мира? Будут ждать защитников – Ивана Проворова («Филадельфия»), Никиту Задорова («Колорадо»), Никиту Зайцева («Торонто», но надо смотреть на его здоровье). Но главный бонус может дать пара «Вашингтон» - «Коламбус». Как знаю, позовут все вашингтонское трио – Овечкин, Кузнецов, Орлов и конечно, Панарин с Бобровским. Даже если Артемий не сможет, то сборная России получит мега-топ-вратаря. Это очень хорошо.
ТАБЛО ДНЯ
Коламбус – Вашингтон – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Дженнер – Уилсон (КУЗНЕЦОВ), Оши (ОВЕЧКИН), ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), КУЗНЕЦОВ
К: Панарин (0+0; -1, 4, 1, 20.56)
в Бобровский (32-29; 90,6%, 58.50)
В: Овечкин (1+1; +1, 0, 5, 19.07)
Кузнецов (1+2; +3, 2, 4, 20.44)
Орлов (0+0; 0, 0, 2, 24.10)
Счет в серии: 2-2
Торонто – Бостон – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Плеканец – Круг, Маршан, Дебраск
Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 1, 21.07)
Счет в серии: 1-3
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.