ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НЕ ВПЕЧАТЛИЛИ

– У нас два центра вообще никогда на таком уровне не играли, – сказал после матча главный тренер сборной Илья Воробьев, видимо, намекая на Алексея Бывальцева и Кирилла Семенова, которые закрывали эти позиции в топ-6. Но ведь и Александр Дергачев, игравший в третьем сочетании, кроме как на Еврочеллендже, за сборную не выступал.

Но главное в другом. Суть в том, что никто из этих парней откровенно не провалился, но и ничем не порадовал. Бывальцев категорически не успевал за Евгением Дадоновым и Никитой Гусевым. Он не только медленнее перемещался по площадке, но и не мог синхронизироваться с партнерами по скорости мысли, что гораздо важнее. Да, в большинстве он ничего не портил, но, опять же, командовали там всем Гусев с Антоном Беловым.

В атаках с ходу на фоне партнеров Бывальцев выглядел, как «Почта России» на фоне «UPS». А ведь находясь сейчас в сборной он, по сути, проходит просмотр в СКА. На тренировках его пробовали вместе с Дмитрием Кагарлицким и Никитой Сошниковым. Все трое в следующем сезоне могут оказаться в Санкт-Петербурге.

У Семенова со скоростью проблем не было, но решения он принимал не идеальные. Его тройка с Павлом Бучневичем и Кагарлицким лишь фрагментами показывала что-то осмысленное. Чаще всего игроки этого сочетания действовали разрозненно. Впрочем, всерьез предъявлять кому-то претензии за игру с командой Швеции – смешно. Сборная России в ее нынешнем составе – эксперимент. Но определенные выводы сделать можно.

Без топовых центров Илье Воробьеву на чемпионате мира не обойтись. Потребуются: Павел Дацюк, Вадим Шипачев, Сергей Андронов, возможно, Николай Прохоркин. Сборную надо обновлять, но центральных нападающих в стране не так много.

ВОРОБЬЕВ МОЖЕТ ИГРАТЬ АКТИВНО, НО ВРЯД ЛИ РЕШИТСЯ

Очень хочется надеяться, что сборная Воробьева будет играть гораздо активнее, чем это было в последние годы. Олег Знарок ведь начал очень бодро – чемпионат мира-2014 в Минске наша команда выиграла в дерзком стиле, сминая соперников со старта. Мы не смотрели на имена, стиль и тактику соперника. Сборная России выходила на площадку и диктовала свои правила.

Да, это можно списать на не самые сильные составы у других команд, но и у нас было полно дебютантов. Впрочем, с течением времени Знарок полностью поменял стиль. От активной игры сборная перешла к тому, что с любым составом начала действовать по ситуации. Возможно, виной тому стали чувствительные поражения от канадцев, а также серьезное давление руководства и общественности в преддверии Олимпиады, которые породили в Знарке желание перестраховаться.

Все это вылилось в формулу состава: две созидающих пятерки и две сдерживающих, которой придерживалась сборная на последних турнирах. Даже на Олимпиаде, где играть приходилось сами знаете против кого. Вот, что сделала с тренерами боязнь ошибиться.

Воробьев был важной фигурой в штабе Знарка и, кажется, не собирается отказываться от выбранной ранее тактики формирования состава. Да и в его «Металлурге» было то же самое. Однако «Магнитка» Воробьева умело отталкивалась от соперника: могла сыграть и в давление, и отсидеться в окопах.

Во вчерашнем матче против шведов разделение полномочий бросалось в глаза. У звена Дергачева вообще функции разрушителей выглядели чересчур гипертрофированными. Кроме толкотни и каких-то индивидуальных прорывов его тройка с Никитой Сошниковым и Антоном Слепышевым вообще ничего не показала. Даже звено Ильи Каблукова за счет сыгранности в созидании проявило себя лучше.

Такой вариант формирования состава, учитывая большой выбор крайних форвардов созидательного плана в стране, видеть бы не хотелось. Из мировых лидеров никто так не делает. Главный турнир мы уже выиграли, на чемпионат мира можно вести четыре атакующих звена и ничего не бояться. Впрочем, делать так Воробьев, конечно же, не станет.

ПЕРВОЕ ЗВЕНО – ИДЕАЛ

За исключением Бывальцева первое звено сборной России вчера провело отличный матч. Хочется верить, что Воробьев сумеет собрать команду, в которой все сочетания будут действовать в похожем стиле. И дело даже не в том, что Белов, Динар Хафизуллин и Гусев играют в СКА.

Дадонов минувший сезон провел во «Флориде», но взаимодействие с партнерами у него было великолепное. Вот, что бывает, когда в одном звене собираются хоккеисты с высоким игровым IQ.

Активные и уместные подключения защитников, смены позиций, контроль шайбы. По сути, все супермоменты в матче создали именно эти парни. Жаль только, что ни одно звено сборной не приблизилось к первому по уровню взаимодействий. Никакой беды в этом нет. Тренерский штаб получил очень много полезной информации всего по одному матчу. А ведь впереди еще две встречи на Чешских играх – с хозяевами и финнами. За такой сборной следить очень интересно.