Интрига в сериях – «Колорадо» и «Филадельфия» вносят интригу в битву с фаворитами, а вот «Виннипег» вышел во второй раунд Кубка Стэнли.

Наша традиционная рубрика «Три гвоздя НХЛ» - теперь о розыгрыше Кубка Стэнли.

1. «ПИТТСБУРГ» ПРОИГРАЛ

Казалось, что у себя дома «Питтсбург» поставит точку в серии с «Филадельфией». Но как бы не так.

В конце первого периода забил лидер «Филли» Клод Жиру. На это «Пенс» ответили двумя шайбами в конце второго периода. Евгений Малкин не набрал очки, но «Питтсбург» держал игру в руках.

Ход матча переломил финский гол, который Валттери Филппула с передачи Йори Лехтеря забил в меньшинстве.

А за 75 секунд до конца третьего периода ворота «Питтсбурга» дальним броском поразил Шон Кутюрье. Можно бы сказать, что голкипер Мэтт Мюррей сыграл неудачно. Но это не так – во время полета шайба изменила направление, да еще Мюррей был закрыт двумя игроками.

Голкипер Михал Нойвирт сделал 30 сэйвов, а «Филадельфия» вернула серию к себе домой. Очень интересно увидеть тут 3-3. Хотя по большому счету «Питтсбург» в серии выглядит сильнее.

Ну и момент, который нас испугал. В конце первого периода Малкин столкнулся с Лехтеря – и показалось, получил тяжелую травму колена. Финн толкнул его плечом, свалил Джино на лед, а потом упал ему на ногу. Он ушел в раздевалку, не доиграл встречу. Но во втором периоде продолжил матч. Хорошо, если все обошлось.

2. «ВИННИПЕГ» ВО ВТОРОМ РАУНДЕ

Если считать, что этот «Виннипег» - правопреемник «Атланты», то команда впервые в истории вышла во второй раунд Кубка Стэнли. На домашней арене BellMTSPlaceбыла разгромлена «Миннесота» со счетом 5:0.

Голкипер хозяев Коннор Хеллебак сделал 30 сэйвов и второй матч подряд провел на ноль. Да, «дикари» потеряли Зака Паризе (на его счету три шайбы в этой серии) и не могли ничего забить в последние семь периодов.

В общем-то, интрига в этой встрече умерла уже на 12-й минуте, когда «Виннипег» повел 4:0. Расходитесь, тут все понятно.

JOEL ARMIA JOINS THE FUN WITH THE TIP! THE JETS ARE OFF TO AN INSANE START, 4-0!#WPGWhiteout 4 - 0 #MNWild



(@NHLJets Lead Series 3-1) pic.twitter.com/RdnrzGVBGR — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 21 апреля 2018 г.

Кстати, «Джетс» выиграли 12 домашних матчей подряд, а «Миннесота» получила тут 3:12. Как говорил Евгений Малкин, играть в Виннипеге дико тяжело, сравниться с этим может только Нэшвилл. Есть шанс, что эти команды встретятся уже во втором раунде. Вот пусть и выносят друг друга, чтобы остался кто-то один.

В любом случае, думаю, фаворитом серии будут именно «Джетс». Я видел один прогноз, и математики из Северной Америки убедительно объяснили, что по их раскладкам Кубок Стэнли должен взять «Виннипег». Я бы согласился – и вижу сейчас эту команду в финале от Западной конференции.

3. «КОЛОРАДО» ЖИВ

В матче «Нэшвилл» – «Колорадо» громадную роль сыграл вратарь Эндрю Хэммонд. Вы помните, что первый голкипер «Эвеланш» Семен Варламов сломался в конце регулярного чемпионата. Второй голкипер Джонатан Бернье получил травму нижней части тела в четвертой игре. Заранее было объявлено, что на матч в Нэшвилле выйдет Эндрю Хэммонд. И вот он встал в ворота, и сделал 44 сэйва.

Много вопросов вызвал гол «Нэшвилла», забитый в середине третьего периода при счете 0:0. Судьи долго изучали, правда ли что форвард «Предаторз» Ник Бонино сыграл ногой как в футболе? Шайба залетела в сетку от его правого конька.

NATHAN MACKINNON FEEDS A GORGEOUS PASS TO GABRIEL LANDESKOG WHO SCORES TO TIE IT WITH 4 MINUTES LEFT!#StandWithUs 1 - 1 #GoAvsGo



(@PredsNHL Lead Series 3-1) pic.twitter.com/ZxYxwEWjXM — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 21 апреля 2018 г.

Судьи в итоге засчитали гол. И мне поступило сразу несколько вопросов от болельщиков: «Что за дела? Как же так?» Я думаю вот что. Правила в НХЛ очень лояльные. Там можно и из площади ворот забивать, и в чуть сдвинутую рамку, и вообще за океаном руководствуются духом игры, а не формализмом. Данный гол выглядел так, что Бонино умело двинул ногой и поставил конек так, чтобы от него случился рикошет прямо в ворота. Он двинул ногой, но не для того, чтобы ударить по шайбе, а чтобы поставить ее правильно, когда был в движении, и на него летела шайба. Это тонкий момент, и арбитры НХЛ в нем разобрались.

Тем не менее, «Колорадо» спас матч. Сначала защитник «Нэшвилла» Райан Эллис завалился на своего вратаря, и ворота поразил Габриэль Ландеског. А потом гости выскочили «2 в 1», и комбинацию завершил Свен Андригетто.

Что ж, в понедельник в два ночи по Москве нас ждет шестой матч серии – в Денвере. И если «Колорадо» победит, это будет очень круто.

ТАБЛО ДНЯ

Питтсбург – Филадельфия – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Раст, Гюнтцель – Жиру, Филппула, Кутюрье, Рид

П: Малкин (0+0; -2, 2, 5, 20.22)

Ф: Проворов (0+0; +1, 0, 0, 30.07)

Счет в серии: 3-2

Нэшвилл – Колорадо – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Бонино – Ландеског, Андригетто

Н: Емелин (0+0; 0, 0, 0, 9.35)

К: Задоров (0+0; +1, 2, 0, 22.59)

Счет в серии: 3-2

Виннипег – Миннесота – 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Труба, Литтл, Танев, Армиа, Шайфли

Счет в серии: 4-1

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.