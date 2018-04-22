Никита Кучеров, набрав 10 (5+5) очков в серии, выводит «Тампу» во второй раунд. А вот «Вашингтон» в третий раз подряд обыграл «Коламбус».

Наша традиционная рубрика «Три гвоздя НХЛ» - теперь о розыгрыше Кубка Стэнли.

1. «ВАШИНГТОН» СПАСАЕТСЯ

Вот так, «столичные» горели 0-2 в серии, но победили три раза подряд. И теперь Артемий Панарин с Сергеем Бобровским стали ближе к чемпионату мира, чем Овечкин и компания.

А вообще пятый матч превратился в комедию ошибок. На 11-й минуте «Вашингтон» имел большинство, но Александр Великий завозился с шайбой в любимом левом кругу вбрасывания. Там его накрыл цепкий Сет Джонс, отобрал шайбу и отправил в прорыв Мэтта Калверта, который не стал сближаться с вратарем Брэйденом Холтби, а нанес хлесткий и точный бросок.

MATT CALVERT OPENS THE SCORING WITH A SHORTY!#CBJ 1 - 0 #ALLCAPS



(Series Tied At 2) pic.twitter.com/mFOR5Ct3G4 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 21 апреля 2018 г.

«Кэпиталз» сравняли счет уже через три минуты, когда шайба после броска Никласа Бэкстрема из-за ворот попала в конек защитнику Дэвиду Савару и взмыла свечкой над Бобровским, упав ему за шиворот. Савар прям схватил Боба за голову и швырнул его на лед, чтобы поймать эту шайбу – но все тщетно.

Гол Евгения Кузнецова в начале второго периода получился обычным – он классно выкатился на Бобровского и точно бросил ему в домик.

EVGENY KUZNETSOV WRISTS HOME A BEAUTY! CAPITALS LEAD ON KUZY'S 4TH OF THE PLAYOFFS!#CBJ 1 - 2 #ALLCAPS



(Series Tied 2-2) pic.twitter.com/s0UpoCG4KR — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 21 апреля 2018 г.

А второй гол «Коламбуса» - вообще анекдот. Ти-Джей Оши неловко обработал шайбу на синей линии, и ее перехватил тот же Калверт. Он убежал на ворота Холтби, но диск сошел с крюка. Тогда Калверта крутануло на месте, он сделал изумительную спинораму и все-таки отправил шайбу в сетку.

MATT CALVERT WHIFFS ON THE BREAKAWAY BUT SPINS AND SOMEHOW TUCKS IT HOME PAST HOLTBY! WHAT A GOAL!#CBJ 2 - 2 #ALLCAPS



(Series Tied At 2) pic.twitter.com/7x83X9Pvqa — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 21 апреля 2018 г.

Перед перерывом большинство реализовал Оши. А третий период остался за «Коламбусом», который перебросал хозяев со счетом 16-1. Но гости отличились лишь однажды, когда на пятачке подправил шайбу Оливер Бьоркстранд. В овертайме же все решил дальний бросок Дмитрия Орлова, после чего шайба залетела в сетку от Бэкстрема.

Вот так «Вашингтон» переламывает серию – и скоро может выйти во второй раунд, видимо снова на «Питтсбург». Кажется, эти соперники обречены на ежегодную встречу друг с другом. Хотя у «Коламбуса» еще есть шанс выиграть первую кубковую серию в истории.

2. КРАСАВЕЦ КУЧЕРОВ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров установил новый клубный рекорд, набрав 10 очков в одной серии. Предыдущее достижение (9) принадлежало Тайлеру Джонсону, Брэду Ричардсу, Мартену Сан-Луи. И вот Никита за пять матчей с «Девилз» отдал пять передач и забил пять голов.

Как он забил? Кучерову удался потрясающий дальний бросок. Вот он получает шайбу, смещается в центр – и бросает от синей линии. Смотришь в замедленном повторе, как завороженный. Шайба летит, как пущенный из пращи камень. Ее будто засасывает в воронку, и она влетает точно в цель. Этот гол в итоге стал победным. «Тампа» вышла во второй раунд, где ждет победителя пары «Бостон» - «Торонто».

Я вот думаю, кто в этом году может завоевать «Харламов Трофи» как лучший российский хоккеист сезона. Все решит голосование 65 экспертов, и я не знаю, куда качнется их мнение. Тройки будут публичными – посмотрим. Но Кучеров – один из главных претендентов на этот приз, если не самый главный. Только он набрал 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ. Теперь вот – еще один рекорд. Причем человек не выпячивает себя, а тихо и эффективно работает во благо команды. Хотел бы я увидеть Никиту Кучерова с Кубком Стэнли. Пусть у него все получится.

И обязательно отметим Михаила Сергачева, который забил свой первый гол в плей-офф НХЛ за карьеру. И кстати, Миша стал самым молодым игроком в истории «Тампы» (19 лет, 300 дней), кому удалось забить в розыгрыше Кубка Стэнли. Предыдущее достижение принадлежало Джейсону Уимеру (20 лет, 2 дня – 1996 год).

3. «ТОРОНТО» ЖИВ

«Мэйпл Лифс» вели в счете 2:0 и 4:1. «Бостон» их почти достал, но «Торонто» не упустил победу. Теперь шестой матч состоится у них дома. Что стало переломным фактором? Например, возвращение Назима Кадри, который отбыл трехматчевую дисквалификацию. Универсальный центрфорвард по-прежнему очень хорош и полезен. Теперь он отметился голевой передачей, четырьмя хитами и 71% выигранных вбрасываний.

И отдельные слова – об игре вратаря. Парень из «Торонто» – Фредерик Андерсен – парировал 42 броска. А вот его визави Туукка Раск во втором периоде был заменен на Антона Худобина. Российский голкипер справился со всеми бросками, но матч уже было не спасти. Хотя «Бостон» перебросал «Торонто» со счетом 45-21. А если посчитать блокированные броски и те, что пролетели мимо, вообще будет 90-39. Мы называем это «нашла коса на камень».

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Коламбус – 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Бэкстрем, КУЗНЕЦОВ (ОРЛОВ), Оши, Бэкстрем (ОРЛОВ) – Калверт, Калверт, Бьоркстранд

В: Овечкин (0+0; -1, 0, 7, 23.40)

Кузнецов (1+0; -1, 0, 1, 24.04)

Орлов (0+2; 0, 0, 2, 27.00)

К: Панарин (0+0; -2, 0, 4, 27.11)

в Бобровский (29-25; 86,2%, 71.53)

Счет в серии: 3-2

Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

СЕРГАЧЕВ, КУЧЕРОВ, Кэллахэн – Марун

ТБ: Кучеров (1+0; +1, 0, 7, 18.48)

Сергачев (1+0; +1, 0, 2, 13.11)

в Василевский (27-26; 96,3%, 59.17)

Счет в серии: 4-1

Бостон – Торонто – 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Бэккес, Курали, Эчари – Браун, Джонссон, Бозак, ван Римсдайк

Б: в Худобин (8-8; 100%, 26.37)

Т: Зайцев (0+0; 0, 2, 1, 22.10)

Счет в серии: 3-2

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.