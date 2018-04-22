Сборная России третий матч на юниорском чемпионате мира проиграла финнам (4:5).

Хозяевам турнира не хватило перевеса в две шайбы. Роковым оказался гол, забитый «львами» за 9 секунд до конца второго периода.

За полтора часа до матча мимо пресс-центра в VIP-ложу прошествовали глава правления ФХР Аркадий Ротенберг в сопровождении Андрея Сафронова. Чемпионская связка московского «Динамо»-2013 – президент клуба и генеральный директор. Да, да, это не ошибка. Я стоял в трех метрах от процессии. Сафронов на ходу объяснял боссу федерации нюанса какого-то игрового эпизода. Что бы это значило?

Финны – соперник серьезный, претендент на медали. В контрольном матче на равных сражавшийся с фаворитами Кленовыми листьями.

Главный тренер сборной России Александр Зыбин смотрел половину той игры и остался высокого мнения о европейских канадцах.

Накануне наши хорошенько потренировались на чехах, которые с первых секунд полетели раскалывать хозяев турнира. Волевая победа (3:2) порадовала, огорчила же игровая дисциплина. Глупые фолы, нарушение законов игры. В том числе теми, кто по статусу должен вести команду вперед, быть маяками.

Перед стартовым вбрасыванием по традиции заполненные под завязку трибуны устроили овацию почетным гостям – герою Великой Отечественной войны и герою России.

Многим наши юниоры признавались, что им непривычно играть в такой накаленной обстановке, когда зрители гонят вперед.

Мощные финны, как и накануне чехи, сразу ринулись вперед. И уже к концу пятой минуты открыли счет. Высветив нашу ахиллесову пяту – игру на своем пятачке. Увы, там хозяйничали номинальные гости.

К слову, хозяевами поля в этом матче были финны, они и выбрали лавку – ту, что в играх с французами и чехами занимали россияне.

«Львы» в свою очередь не слишком строго стерегли самую горячую точку площадки, позволив Жабрееву и Дорофееву поразить ворота.

Дважды наши преуспели в большинстве. Если Морозов заколотил шайбу в сетку мощным щелчком, то Марченко поставил на уши зал сольным проходом по центру. В стиле легенд Якушева или Каменского.

Ведя 4:2, россияне не дотерпели до сирены на перерыв всего 9 секунд. Ранта наказал за фол Михайлова.

Зыбин на лаве укоризненно качал головой. Его финский коллега Томми Ниемеля, внешне напоминающий популярного французского актера Пьера Ришара, без устали носился за спинами игроков и размахивал руками.

В третьем периоде финны дважды уязвили ворота Мифтахова, и опять с пятачка. Особенно обидно за ярославского защитника Мисюля, бесстрашно поймавшего шайбу на себя после щелчка. Пока над ним колдовали врачи, соперник успел сравнять счет.

Что теперь сожалеть о том, что во второй 20-минутке не смог переиграть вратаря форвард Поколзин, еще не доросший до МХЛ. Он обокрал соперника, вышел к воротам, но с финтом перемудрил. Обманул сам себя.

Обидно поражение может лишить сборную России первого места в группе.

Финляндия – Россия – 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)

Голы: 1:0 Нурдгрен (Котканиеми, Какко, 4.52), 1:1 Жабреев (Журавлев, Дорофеев, 6.09), 1:2 Марченко (Журавлев, 8.12, б.), 2:2 Танус (Хонка, Ранта, 11.29), 2:3 Морозов (Журавлев, Жабреев, 35.54, б.), 2:4 Дорофеев (Марченко, 36.55), 3:4 Ранта (Невасаари, Котканиеми, 39.51, б.), 4:4 Сеппала (Танус, 47.20), 5:4 Нурдгрен (Кокконен, Коктаниеми, 52.55)

Вратари: Аннунен – Мифтахов (59.26)

Штраф: 10 – 10

7500 зрителей