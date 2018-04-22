Сборная России проиграла все три встречи под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева, пропуская по две шайбы за игру.

Скажем прямо, премьера в сборной у ее нового наставника Ильи Воробьева не задалась. Три матча – три поражения со счетом 1:2. Из-за чего россияне скатились с первого места на третье в общей таблице Евротура.

Причем, если в битвах против финнов и чехов россияне хотя бы вели в счете и пытались действовать с позиции силы, то последнюю встречу – против хозяев и лидеров турнира – и вовсе провалили еще в первой половине.

Объясняется это очень просто. В первых матчах у нас в нападении играла связка Никиты Гусева и Евгения Дадонова с Алексеем Бывальцевым в центре. И вот они на льду смотрелись!

Дело не только в том, что и Гусев, и Дадонов отметились голами. С ними наша атака действительно выглядела опасной.

В третьей встрече тренеры вывели из состава обоих лидеров. Дадонов передал звание капитана Антону Белову. А голкипер Игорь Шестеркин, получивший приз лучшего игрока в субботнем матче с финнами, уступил наконец место в воротах Василию Кошечкину.

Этим Воробьев как бы показал, что не придает результату этого турнире никакого значения. Главная задача на Чешских играх – проверить кандидатов в сборную России и понять, кто чего стоит.

Увы, можно констатировать, что наши игроки и в третьем матче этот промежуточный экзамен провалили!

Гол наши пропустили уже на девятой минуте встречи. Чехи реализовали первое же свое большинство, полученное после удаления Виктора Тихонова. А затем удвоили преимущество на первой минуте второго периода. И это при том, что им в этом матче уже ничего было не нужно. Первое место на турнире его хозяева завоевали досрочно. Точно также, как наши обеспечили себе последнее.

Но хуже другое. Если подвести итоги трем матчам в целом, что надо признать, что, во-первых, наша оборона постоянно допускает грубые ошибки.

Во-вторых, в команде пока невысокая игровая дисциплина – россияне в каждом матче набирали много минут штрафа и нас за это наказывали.

В-третьих, при обилии бросков у команды Воробьева крайне низкая реализация. Если вынести за скобки Гусева и Дадонова, то неплохо себя показали только Дмитрий Кагарлицкий, как организатор атак, выполняющий большой объем работы на площадке, и Александр Барабанов, который в опасных моментах у чужих ворот постоянно оказывался на пятачке. А вот молодые игроки, прибывшие в сборную из НХЛ – Никита Сошников, Павел Бучневич, Антон Слепышев – были не так заметны.

Единственный гол в третьем матче на счету Алексея Кручинина, который в большинстве добросовестно распорядился случайно отскочившей к нему шайбой, отправив ее в пустой угол.

В общем, за этот турнир сборная России получает «двойку»! В соответствии со счетом на табло в каждом из матчей. И это не трагедия. А хороший стимул исправиться на Шведских играх, которые стартуют уже в ближайший четверг.

Чехия – Россия – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: 1:0 Хитил (Задина, 8.36, б.), 2:0 Странски (Томашек, 20.14), 2:1 Кручинин (Мамин, Береглазов)

Вратари: Риттих – Кошечкин (58.28)

Штраф: 12 – 14