Белорусы и швейцарцы сопротивляются, но не могут ничего противопоставить хитрым шведам и тотально великолепным канадцам. Первое место в группе разыграют именно скандинавы и североамериканцы.

Пока больше остальных в группе А ЮЧМ удивляет сборная Белоруссии. Судите сами. Канадцы привезли с собой несколько тонн оборудования – проекторы, массажные столы, компьютеры, колонки и еще пару центнеров разнообразной хоккейной снеди. «Кленовые» оплатили работу выездной ПТС «Матча» и гонят картинку на самый крутой спортивный канал Канады «TSN». А белорусы сняли гостиницу за городом, потому что так дешевле. Но при этом Белоруссия достойно рубится с главными фаворитами турнира, и, если вынести за скобки стартовую дрожь в коленках, уступают всего в два гола.

А в субботу славянам не хватило совсем немного до первой сенсации на ЮЧМ. Они открыли счет в матче со шведами, дважды вели по ходу встречи. Но «Тре крунур» дожали-таки в концовке.

Насколько белорусы измотали скандинавов, становится понятно уже в воскресенье. На второй минуте шведы ошибаются на смене и дают шанс свеженьким американцам, отдыхавшим накануне. И Вальстрём бьет без промаха, а Хьюз набирает очередное ассистентское очко, укрепляя свое бомбардирское лидерство на турнире. Главные голеадоры «Тре крунур» молчат, зато стреляет четвертое звено. Лилья восстанавливает паритет, и в игре наступает засуха. Публика зевает – болельщики не привыкли к голевому дефициту. Оживают трибуны, только когда на табло показывают счет челябинского матча – Россия обыгрывает Финляндию. Правда, вскоре финны сравнивают, а под конец и вовсе выходят вперед, по стадиону проносится вздох разочарования.

Взорваться Арену (а магнитогорские болельщики принципиально не болеют за США) заставляет Вернблём – наказание американцам за удаление на последних минутах третьего периода. А за четыре секунды до сирены швед оформляет дубль – 3:1. Викинги идут без потерь, а вот у американцев пока одна отрада – Джек Хьюз. Ну не считать же достижением победу над швейцарцами!

– Тяжеловатый у нас график, – рассуждает у раздевалки голкипер сборной Швеции Олоф Линьдбом. Да, на этом турнире вратари общаются без проблем, и это шокирует привыкших к молчунам из КХЛ российских журналистов. – Две игры за сутки. Но я был бэкапом в игре с белорусами, поэтому мне полегче, чем парням. Неудачно вошел в игру, быстро пропустил. Гол американцев немного выбил из колеи. Но мы отлично действовали в третьем периоде и сумели победить. Три победы подряд, первое место в группе прямо сейчас – у нас раздевалка светится от счастья!

Кстати, после каждого победного матча шведы в раздевалке поют песню и исполняют ритуальный танец – стены ходят ходуном. Может быть, в этом и кроется секрет успеха?

К четвертому дню турнира вполне четкие очертания принимает турнирная таблица группы А. Перед вечерним воскресным матчем не может быть сомнений – канадцы обыграют швейцарцев, которые пока не побеждали ни разу. И главной игрой группового этапа в Магнитогорске станет «Канада – Швеция», где и будет разыграно первое место.

На пятой минуте Лафринье с пятака отправляет шайбу между ног вратаря Швейцарии, не замечая висящего на руках защитника. А в перерыве заявляет на весь мир:

– С таким составом как у нас, мы обязаны выиграть «золото».

Пока «кленовые» идут по победному графику. Магнитогорская версия знаменитого хита – «Канада – Швейцария – 5:0»! Но самое интересное – еще впереди.

Группа А. Белоруссия – Швеция – 3:4. США – Швеция – 1:3. Швейцария – Канада – 0:5