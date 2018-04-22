Я не болельщик «Ак Барса». Но в этом сезоне я очень рад, что именно казанский клуб стал чемпионом. Точнее, что им стал лидер Востока, а не Запада.

Ведь сколько было среди болельщиков, да и журналистов нытья по поводу того, что «в этом сезоне чемпион заранее известен» и «СКА все купил». Ну и где теперь СКА?

«Ак Барс» с ЗинэтулойБилялетдиновым выиграл третий Кубок Гагарина и в этом рейтинге возглавил список самых сильнейших клубов КХЛ.

А знаете, что самое интересное? Что его победа была логически определена заранее. Предначертана. И даже предсказана.

Я сам не раз говорил и писал о том, что СКА сильно сдаст после Олимпиады. На ЦСКА надежды было больше. Потому что у армейцев и игроков в сборной было поменьше. И состав молодой, голодный до любых побед. И скамейка самая длинная в лиге. Если бы не свинка, у ЦСКА были шансы. Но эпидемия во время плей-офф – не шутка.

Однако главное все же в том, что тот же СКА играл все менее ярко, удаляясь от Олимпиады. Не прибавлял и ЦСКА. Пик сезона остался за спиной.

И если бы болельщики заранее не уверили себя, что «СКА все купил». Не были бы под этим гипнозом, что деньги и админресурс в нашем хоккее решают все, они бы видели, что обе армейских команды в плей-офф не так убедительны, как в регулярке.

А теперь об «Ак Барсе». Мой мудрый коллега Виталий Славин еще в январе воскликнул, узнав, что ни один казанский игрок на Олимпиаду не поедет: «Какое же огромное преимущество получает опытный Билялетдинов! Право на вторую предсезонку перед плей-офф».

И это тоже чистая правда, которую многие не хотели замечать в упор. А, между тем, «барсы» перед паузой действительно обеспечили себе первое место в Восточной конференции. И могли спокойно и планомерно готовиться к Кубку Гагарина, не заботясь о последних матчах регулярки.

И посмотрите – «Ак Барс» становился мощнее и увереннее с каждым раундом. И именно в финале вышел на пик формы. Браво, ЗинэтулаХайдярович! Свой шанс в олимпийском сезоне вы использовали на все сто.

Еще раз – спасибо за победу всему «Ак Барсу». Потому что это урок всем нам. Ведь так легко поверить, что вокруг все куплено, что все решает админресурс и все призы распределены заранее.

Но вот казанская команда сегодня растоптала эту ущербную логикулузеров. Показала всем нам, что при любых, даже самых несправедливых и неудачных раскладах, надо прежде всего верить в себя, а не ныть, что соперник заведомо сильнее. Верить в силу своих рук, в мастерство, накопившееся за долгие годы, проведенные в хоккее, в товарищей, которые рядом… Верить и делать все, что можешь для победы.

И тогда… Никуда она, голубушка не денется! Деньги очень многое решают в профессиональном спорте. Но не все. Поэтому игроки «Ак Барса», не самые дорогие в нашей лиге, сейчас танцуют в раздевалке. А те, кто верил, что все решают длинные ряды цифр в контрактах, должны помнить, что атмосфера в команде – гораздо важнее. И вот ее за деньги – не купишь!