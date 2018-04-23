«НАДО ЛЮБИТЬ ХОККЕЙ»

– Я хочу сказать слова благодарности своим ребятам, – говорит Зинэтула Билялетдинов. – Они честно трудились, им было сложно из себя все это вытаскивать. И физически, и умственно. Я просто ими горжусь.

– Дайте совет родителям и начинающим хоккеистам, Зинэтула Хайдярович, – может, кого-то такой вопрос от красавицы с микрофоном удивит. Но если задуматься, он очень важен.

– Совет простой. Самое главное – надо любить хоккей. Приводите своих детей в секции. Хоккей – замечательная игра, которая интересна всем. И думаю, вы не пожалеете. Хоккей сплачивает людей, от него очень много хорошего и полезного. Так что ведите своих ребят, а мы им поможем, чтобы они вырастали в замечательных хоккеистов, чтобы были отличными людьми.

– Вы кого-нибудь выделили бы по пятому матчу?

– Всю команду, – улыбнулся Билялетдинов. – Вся команда была самой ценной. Не могу кого-то выделять. Конечно, каждый играл на своем уровне. Но они все выполняли одну задачу. Отдача была огромной. Я не могу даже кого-то упрекнуть. У меня язык не повернется, и даже мысли такой нет.

Они все честно трудились. Одни забивали, другие оборонялись. Поэтому вся команда работала хорошо, и я за нее очень рад.

– Но вы согласитесь, что ваш вратарь Эмиль Гарипов был как половина команды?

– Он – молодец. Это плюс для Эмиля, что он смог себя преодолеть. У него были определенные неудачи. Но он нашел ключ к проблемам. И доказал себе в первую очередь, что может не просто играть на хорошем уровне, но и побеждать. Это важно.

«Я ХОЧУ ОБЩАТЬСЯ!»

– Вы на нас, на прессу, больше не обижаетесь? А то на пресс-конференции говорили одному журналисту: «Не пыхти». Или отделываетесь одними и теми же ответами.

– Вы знаете, что… – задумался тренер. – Обо мне говорят, что я не хочу общаться. Я хочу общаться! Но я хочу видеть уважение. Чтобы вы уважали тех, с кем общаетесь. Думали, какие вопросы задаете. Тогда и вас будут уважать, отвечать достойно и рассказывать то, что на самом деле. А когда ты видишь, что тебя провоцируют или тебе хамят – это не очень приятно, так скажем. Я думаю, вы не должны так работать. Вы должны делать все для хоккея – тогда и вам будут отвечать правду. Расскажут все, что считают нужным. Объясним, какие мы принимаем решения…

А губастенького сюда не пускайте! – добавил Билл, вспомнив кого-то из местных журналистов. Именно ему он сказал: «Не пыхти!»

– За восемь лет как-то изменился Кубок Гагарина?

– Нет. Но время прошло очень быстро. Давно хотелось снова взять кубок, но не всегда получалось. Мы много работали, и только так можно прийти к результату.

– Когда для вас наступил переломный момент в финале?

– Я всегда стараюсь обобщать. Главное – это каждая игра. И не только пятый матч. Разве первый или второй не были важными? Я благодарен команде за то, через что мы прошли.

– Многие ребята играли на уколах?

– Травм было достаточно. И ребята – молодцы. Все хотели играть, никто не уходил в поля. Просто надо было принимать решение, насколько кто сможет играть.

«КАКОЙ Я МУДРЫЙ?»

– Какой момент в финальной серии был самым сложным?

– Если честно, надо собраться мыслями. Так выделить трудно. Все игры были сложными, каждый момент. Вот пятый матч, например. Вообще все игры шли с разницей в одну шайбу. Все могло произойти.

Честно говоря, мы не хотели ехать в Москву. И это нас тоже заставляло чуть-чуть волноваться.

– Вы – мудрый тренер… – начал я. Тут Билялетдинов засмеялся и чуть не убежал с интервью. «Какой я мудрый?» – он был не согласен с такой формулировкой.

– Но какой совет вы дадите Илье Воробьеву? У него важный этап в жизни – ему доверили первую сборную России. Вы через это проходили.

– Я ему желаю успеха. Вот эти ребята, как Воробьев – или Игорь Никитин, о чем я ему уже сказал… Мы играли не только против ЦСКА, а против хороших тренеров. Ребята молодые, интересные. Никитин, Юшкевич, Воробьев… Есть много интересных парней, которые могут хорошо работать. Я им всем желаю удачи.

Им надо помочь. Их надо поддержать. И все будет нормально.

– Способен ли Данис Зарипов завоевать шестой Кубок Гагарина?

– Это во многом зависит от него, наверное. От того, как он будет готовиться. Так-то Зарипов – большой мастер.

«НЕ УСТАЮ ОТ РАБОТЫ»

– Сложнее было бы в финале играть против СКА?

– Как я могу сейчас ответить на этот вопрос? Не знаю. Финал есть финал. Во всяком случае, мы бы отдали все для того, чтобы выиграть.

– У вас контракт по схеме «1+1»?

– Ой, я даже не думаю об этом. Да ну!

– Хотите работать дальше?

– А я и работаю. Я люблю и ценю свою работу. И стараюсь все делать честно. Не всегда все получается, как хочешь. Но я к этому стремлюсь.

– А что вас мотивирует? Есть уже три Кубка Гагарина.

– Я люблю хоккей. Люблю ребят. С них требую много, да. Но отношусь к ним с большим уважением. Мне нравится с ними быть, с ними общаться. Я от этого не устаю.