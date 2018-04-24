«Вашингтон» выбил «Блю Джекетс» из розыгрыша и вышел во второй раунд – на «Питтсбург». А вот Артемия Панарина в Дании мы не увидим.

Наша традиционная рубрика «Три гвоздя НХЛ» - теперь о розыгрыше Кубка Стэнли.

1. «ВАШИНГТОН» ПОКАЗАЛ ХАРАКТЕР

Проиграв два первых матча дома, «Вашингтон» вынес «Коламбус» в следующих четырех – и вышел во второй раунд, где снова встретится с «Питтсбургом».

Куда пропали лидеры «Коламбуса»? Скажу только, что в шестом матче Бобровский пропустил пять шайб (81,5%). А всего в последних трех – 12. Артемий Панарин в первых трех играх набрал 7 (2+5) очков при полезности «+2». Во вторых трех играх у Темы было уже ноль очков при полезности «-6». То есть «Вашингтон» успешно разобрался с русскими лидерами «Блю Джекетс».

DMITRY ORLOV TALLIES HIS FIRST PLAYOFF GOAL OF THE YEAR AND THE CAPITALS TAKE THE EARLY LEAD!#ALLCAPS 1 - 0 #CBJ



(@Capitals Lead Series 3-2) pic.twitter.com/wbdGexStJz — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 24 апреля 2018 г.

Счет на 13-й минуте прекрасным дальним броском открыл защитник Дмитрий Орлов. Но в середине матча в зону гостей ворвался Ник Фолиньо и нанес разящий бросок.

Вот середина матча, держится ничья. Куда все качнется? И тут игру на себя берет Александр Овечкин. Сначала он на пятачке ловко подбивает отскочившую шайбу, причем бьет по ней с разворота. Молодец, не растерялся.

А потом Овечкин в большинстве вбивает гвоздь из своего офиса – могучий щелчок из левого круга вбрасывания. Сергея Бобровского в тот момент даже стало жалко. Один из лучших вратарей мира, дважды обладатель «Везина Трофи». Но с такими щелчками не справляется даже он.

Эх, щелчок! Щелчок Овечкина. Кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты мог только родиться, в той земле, что не любит шутить. И не хитрый, кажись, хоккейный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одной клюшкой да мускульной силой, снарядил и зарядил тебя московский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да перчатки, и катается черт знает как; а крякнул, да замахнулся, да бабахнул – штанги в щепки, сетка порвана в одну большую дыру, защитников раскидало по сторонам, да вскрикнул в испуге остановившийся вратарь – и вон она понеслась, полетела, вонзилась!.. И вон уже видно вдали, как судья пылит к центру, а на табло обновляется счет.

Простите за вольную интерпретацию Гоголя. Но Овечкин все в этом матче решил. Кстати, Ови забил уже 50-й гол в плей-офф. И вошел в элитный клуб для игроков, кто делал такой полтинник в плей-офф, но не брал Кубок Стэнли. Еще там оказались Даниель Альфредссон, Джереми Реник, Дэнни Бриер, Стив Томас, Кэм Нили, Брайан Пропп, Патрик Марло, Дино Сиссарелли.

Пожелаем Овечкину из этого клуба выйти – с серебряной чашей. Есть такое чувство, что на этот раз «Вашингтон» очень разозлился, в первую очередь на себя. «Питтсбург» выиграл у «Кэпиталз» девять кубковых серий из десяти. Но теперь «Пенс» с таким соперником придется нелегко.

2. ПОБЕДА «ТОРОНТО»

Надо сказать, что в Торонто в день игры произошла трагедия. Автобус промчался по центральной улице и врезался в толпу людей. Погибло девять человек, ранено 16. Матч в AirCanadaCentreначался с минуты молчания.

Дон Черри ругал в этой серии защитника «Торонто» Никиту Зайцева. Надо сказать, что в первых двух матчах «Мэйпл Лифс» играли неудачно, и там виновата была вся команда. Неправильно искать козла отпущения.

И вот Зайцев показал класс. Полезность «+2», три броска, четыре силовых приема, 2:28 минуты в меньшинстве. И две голевые передачи, которые помогли «Торонто» вырвать победу у «Бостона». Хотя «мишки» открыли счет во втором периоде, а в концовке устроили страшный навал на ворота Фредерика Андерсена. Но датчанин сделал 32 сэйва. Все-таки он очень не хочет ехать на домашний чемпионат мира.

«Торонто» уступал 1-3, но в третий раз в истории клуба может вытащить серию после такого счета. Седьмой матч состоится в четверг по московскому времени.

3. ИХ ВЫЗВАЛА СБОРНАЯ

Через официальный твиттер ФХР мы узнали, что Артемий Панарин и Сергей Бобровский из «Коламбуса» вызваны на чемпионат мира.

Это может быть серьезное усиление, хотя надо смотреть, что скажет медосмотр.

По Бобровскому все понятно. Золотой вратарь для нашей команды, с ним был выигран чемпионат мира в 2014 году (а также серебро-2015, бронза-2016). Да и на Кубке мира Боб выступал замечательно, и у него хороший психологический контакт с тренером по голкиперам Рашидом Давыдовым.

Если приедет Бобровский, то в бригаду к нему войдут Илья Сорокин и Игорь Шестеркин, как я понимаю. Держать Василия Кошечкина в роли резервиста нет смысла. Что ж, в таком случае, с вратарской линией у сборной России не будет проблем.

Представим, что сохранится олимпийская тройка Никита Гусев – Павел Дацюк – Кирилл Капризов. Тогда я бы поставил Артемия Панарина в звено к Евгению Дадонову. А центром у них пусть будет Вадим Шипачев… Ах да, Семен Семеныч! Мы же сами отказались от Шипачева. Тогда Артем Анисимов. Ах да, его тоже нет. Вообще центральная ось этой команды меня беспокоит больше всего.

И бы не был так уверен насчет Панарина. Что-то подсказывает, мы его в Дании не увидим. Хотел бы ошибаться. Хотя пришла новость, что Артемий играл концовку серии с «Вашингтоном» с травмой колена. Вот почему он так потерялся в последних трех матчах. «Я ударил колено в пятой встрече, это повлияло на мою игру, - сказал Панарин. – Выходил на обезболивающих, но неприятные ощущения оставались».

В общем, дальше без Артемия. Пусть лечится, год был интересным, но тяжелым.

ТАБЛО ДНЯ

Коламбус – Вашингтон – 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

Фолиньо, Дюбуа, Фолиньо – ОРЛОВ, ОВЕЧКИН, ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), Смит-Пелли, Стивенсон, Эллер

К: Панарин (0+0; -3, 0, 2, 25.39)

в Бобровский (27-22; 81,5%, 57.26)

В: Овечкин (2+0; 0, 0, 3, 16.08)

Кузнецов (0+1; 0, 2, 3, 18.25)

Орлов (1+0; +1, 0, 2, 25.33)

Счет в серии: 2-4

Торонто – Бостон – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Нюландер (ЗАЙЦЕВ), Марнер, Плеканец (ЗАЙЦЕВ) – Дебраск

Т: Зайцев (0+2; +2, 0, 3, 21.16)

Счет в серии: 3-3

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.