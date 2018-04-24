– Как я забил свой первый гол? – рассуждал Овечкин. – Да просто повезло с отскоком.

Мне показалось, что Боб потерял ворота. Ну а мне просто подфартило. Знаете, это типичный гол в плей-офф. Когда нужно идти на ворота – и там смотреть, что произойдет.

Мы как раз говорили об этом перед матчем. Один из наших парней обязательно должен идти на пятачок. Он может или шайбу подправить, или закрыть обзор, или его ударят, и может быть удаление.

– А что вы скажете об игре своего вратаря Брэйдена Холтби?

– Он показал фантастический хоккей! Выручил нас в самый важный момент. Да что тут обсуждать? Это один из лучших вратарей лиги. Тащил практически все в этом матче, все в этой серии.

– У «Вашингтона» была проблема при игре в равных составах…

– Не могу назвать это громадной проблемой. Просто у нас были шансы, но мы не забивали. Может, вы в чем-то правы. Но для нас без разницы, как забивать – в равных составах, в большинстве или даже в меньшинстве, что нам удалось. Мы примем любой гол.

Просто их нужно забивать, выходить вперед, удерживать лидерство.

– Насколько важно лично для вас пройти «Питтсбург»?

– Это важно для всей команды. Мы из года в год буксуем во втором раунде. Но нужно верить себя, друг в друга. Не надо оглядываться назад. Это новый сезон, нас ждет новая серия.