Сборная России показала стойкость и волю к победе. Уступая 0:3, 1:4 и 4:5, наши выиграли, пусть и по буллитам. В четвертьфинале хозяева встретятся с американцами.​

В Челябинске познакомился с Александром Годынюком, скаутом «Вегаса», сенсационно взявший первый барьер в Кубке Стэнли. Бывший игрок киевского «Сокола», чемпион мира среди молодежи в 1989-м, выходил в звене с Федоровым, Могильным, Буре, Зубовым. Лучший защитник МЧМ-1990, а также ЮЧЕ-1987. В ноябре 1990-го сбежал в Торонто.

– Почему не закрепился в «Вегасе» Шипачев? – переспросил Годынюк. – Все просто: на него рассчитывали как на первого центра, а он проиграл конкуренцию трем другим центральным нападающим. Видно, опоздал с приездом в НХЛ. Ему ведь уже 30.

Годынюк не первый, кто советовал присмотреться к нападающему российской сборной Подколзину. Парню только в июне исполнится 17 лет, он еще не открыл дверь в команду МХЛ «Русские Витязи». Случится это в следующем сезоне. Но уже поднялся в первое звено. Даже скупой на похвалу наставник нашей команды Александр Зыбин после поражения от финнов не пожалел добрых слов для Подколзина.

Подколзин без гола со льда не ушел. Под занавес второго периода он сравнял счет после изящного паса Морозова себе за спину.

После поражения от финнов наши тренеры перетасовали игроков в звеньях. Однако обещанная замена вратаря состоялась на 16-й минуте, после того как словаки трижды огорчили голкипера Мифтахова. Накануне он не тренировался, сидел на трибуне. Мы успели обсудить с ним победу «Ак Барса» в Кубке Гагарина и прорыв вратаря Гарипова.

Зыбин предупреждал, что удаляться себе дороже. Наши же на 52 секунды остались втроем и дважды пропустили в меньшинстве.

А когда Ткач завершил лихую контратаку и счет стал 1:4, наши устроили погоню. Им хватило 119 секунд, чтобы трижды огорчить вратаря с выразительной фамилией фамилией Вылетелка.

Сюжет прямо как первом московском матче Суперсерии-72 – тогда наши тоже уступали 0:3, потом 1:4, но победили 5:4.

Увы, пятая шайба влетела в российские ворота. И снова подвело глупое удаление. И снова соперник забил с пятачка.

Но малыш Исхаков (рост 170 см, вес 69 кг) сравнял счет, достойно ответив на тренерскую критику после поражения от финнов. Этот «красноармеец», играющий под 22-м номером, очень напоминает Анисиных – отца Вячеслава и его сына Михаила. Кстати, Анисин-старший забил канадцам в упомянутом матче Суперсерии-72.

В первом на чемпионате овертайме в формате «три на три» Зыбин осторожничал, выпуская двух защитников и одного нападающего. Как тут забьешь? Пришлось выполнять буллиты. Героями серии стали Кизимов, Дорофеев и вратарь Исаев. А самым ценным игроком организаторы признали Подколзина, получившего травму. Приз за него получал капитан команды Малышев.

ЮЧМ-2018

Группа В

Россия – Словакия – 6:5 Б (1:3, 3:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: 0:1 Чайкович (Иленчик, Окульяр, 13.27, б.), 0:2 Длугош (Сойка, Мразик, 15.00, б.), 0:3 Бучко (Ткач, 15.22), 1:3 Марченко (Романов, Охотюк, 17.00), 1:4 Ткач (Паулины, 28.59), 2:4 Мисюль (Малышев, Дорофеев, 32.04, б.), 3:4 Романов (Кизимов, Соркин, 33.32), 4:4 Подколзин (Морозов, 34.00), 4:5 Мразик (Длугаш, Джуган, 47.50, б.), 5:5 Исхаков (Соркин, Спиридонов, 52.36), 6:5 Кизимов (реш. бул.)

Вратари: Мифтахов (Д.Исаев, 15.22) – Вылетелка

Штраф: 10 – 12

7367 зрителей

Финляндия – Чехия – 4:2

Итоговое положение:

1. Финляндия – 12

2. Россия – 8

3. Словакия – 7

4. Чехия – 3

5. Франция – 0

Группа А

США – Белоруссия – 8:0, Швеция – Канада – 2:3 ОТ

Итоговое положение

1. Канада – 11

2. Швеция – 10

3. США – 6

4. Белоруссия – 3

5. Швейцария – 0

25 апреля в четвертьфинале встречаются:

Финляндия – Белоруссия (15.30*)

Канада – Чехия (19.30)

Швеция – Словакия (15.30)

Россия – США (19.30)

Утешительный раунд:

Швейцария – Франция (11.30)

* Время московское