Центральным матчем очередного игрового дня в группе А стала битва Канады и Швеции за первое место. Но в микст-зоне было куда интереснее после разгрома американцами белорусов в дневной игре.

Американцы прошлись катком по белорусам – 8:0. Но братья-славяне нисколько не расстроились. Главную победу они одержали накануне над швейцарцами и впервые за 12 лет вышли в четвертьфинал ЮЧМ.

После финальной сирены все фотографируются с Алексеем Калюжным – легендой местного «Металлурга» начала «нулевых». Сейчас экс-форвард возглавляет центр подготовки юношеских и национальных сборных Белоруссии. Большой босс!

– А возьмите еще у него интервью – он капитан, – Павел Ажгирей, которого магнитогорский репортер представил на камеру, как главную звезду сборной, кажется смущен. Но на все вопросы отвечает развернуто и с улыбкой.

– А почему бы и нет? Капитан корабля под названием «Беларусь» Артем Борщов, – ведущий переключает внимание на защитника с самой вкусной фамилией в составе.

Белорусы в один голос говорят о феерической поддержке магнитогорских трибун, настрое на полуфинал и очень хотят остаться в Магнитке на четвертьфинал. И такой вариант на тот момент был вполне реальным!

– Подписывайтесь на мой канал на «Ютубе», – завершает интервью журналист. – Павел Зайцев, запомните!

Пока белорусы ставят лайки и оформляют подписки, американцы успевают помыться и переодеться. Вероятнее всего, команда США перебазируется на плей-офф в Челябинск. Поэтому многие спешат воспользоваться последним шансом: сфотографироваться и взять автограф у Джэка Хьюза. Один парень даже распечатал фотографии вундеркинда и запасся маркером.

– Если вы за автографом, то точно не по адресу. Распоряжение руководства: никаких фото и росписей, – отрезает тим-хост американцев.

– А в чем причина? – недоумевают волонтеры и журналисты.

– Потому что это неправильно, – загадочно сверкает глазами менеджер.

Дружной шеренгой сборная США направляется в сторону гостиницы, игнорируя просьбы толпы детей дать автограф или сделать фото. Хорошо, что на ЮЧМ заглянул Богдан Потехин. Он как раз выходит из дворца, и ему приходится отдуваться за всю американскую сборную!

Вечерний матч между Канадой и Швецией получается, пожалуй, самым взрослым за весь юниорский турнир. На старте шведы дважды играют в большинстве, но забить не удается. Когда уже «кленовые» получают шанс разыграть лишнего, скандинавы демонстрируют отменный «пенальти киллинг». Изначально ясно, что в этом матче не будет безбашенных 8:5. Еще бы – на кону первое место в группе!

Кажется, что шведы играют по заветам Билялетдинова, постоянно оставляя парочку, а то и тройку полевых в окопах. Но оказывается, главный тренер Канады Дон Хэй, в бытность рулевым «Финикса», работал в связке с Зинэтулой Хайдяровичем!

– Шведы начали в хорошем темпе, мы дважды играли в меньшинстве, – после игры пояснит канадский специалист. – Мы пропустили первыми, но смогли переломить ход встречи. У нас два отличных вратаря. Оба хорошо провели свои игры, кто сыграет в четвертьфинале? Это будет непростой выбор, мы его сделаем накануне старта плей-офф. А по игре со шведами – это был серьезный соперник, мы рады, что победили.

У «Тре крунур» солирует Боквист – он открывает счет, и за пару минут до сирены оформляет дубль, спасая свою сборную от поражения в основное время. Запомните это имя: Адам Боквист. Этот праворукий защитник еще наведет шороха в Северной Америке, можно не сомневаться.

Но у канадцев есть Алекс Лафринье, и он круче Боквиста здесь и сейчас. В овертайме швед свой выход «один на один» не реализует, зато канадец докапывает на пятаке и делает «кленовых» победителями группы А. Впереди – поход за медалями.

ЮЧМ-2018

Группа А

США – Белоруссия – 8:0

Швеция – Канада – 2:3 ОТ

Итоговое положение

1. Канада – 11

2. Швеция – 10

3. США – 6

4. Белоруссия – 3

5. Швейцария – 0