Почему пара защитников Алексей Марченко – Никита Нестеров и тройка нападающих Кирилл Капризов – Максим Шалунов – Михаил Григоренко из ЦСКА едут в Хельсинки, а их одноклубники Илья Сорокин, Михаил Науменков, Богдан Киселевич, Иван Телегин, Сергей Андронов и Валерий Ничушкин остались в Москве, как утверждает сайт ФХР, «для реабилитации»? Говорят, это деликатная медицинская тема, уходящая корнями в плей-офф… Также утверждают, что через несколько дней все они будут в полном порядке.

Взяли связку из «Ак Барса» Владимир Ткачев – Станислав Галиев, но оставили в Новогорске других свежеиспеченных обладателей Кубка Гагарина – универсала Василия Токранова и обладателя убойного щелчка Альберта Яруллина по прозвищу Обрез. Скорее всего, последние двое приглашены на подстраховку.

А вот Ткачеву и Галиеву неплохо бы на финском и шведском льду выстрелить, чтобы забронировать билет в Данию на чемпионат мира. В Казани их цементировал-дополнял мудрый и хитрый Данис Зарипов. бапомню, Бывшего партнера по «Вашингтону» Овечкина и Кузнецова вообще хотели по ходу регулярки обменять в Уфу, но он в Казани расцвел. Теперь он в списке Илья Воробьева.

Ткачев после Пхенчхана, куда его не взяли вопреки общественному мнению, несколько сник. В золотом плей-офф играл не так ярко, как от него ждали. В финале не забил ни одного гола. В отличие от Галиева, распечатавшего ворота непробиваемого в серии со СКА Ларса Юханссона. Прошлогодняя бронза в Кельне-Париже забыта, да и сильного впечатления Ткачев на ЧМ-2017 не произвел. Начав турнир в тройке с Сергеем Мозякиным.

Остается гадать, кто на Шведских играх будет дополнять эту связку. Новый капитан сборной Евгений Дадонов? Быстроногий Алексей Кручинин? Или «рейнджер» Павел Бучневич - мастер, которому пора выходить в сборной на первый план? Однозначного ответа нет…

СОСТАВ СБОРНОЙ НА ШВЕДСКИХ ИГРАХ

Вратари: Кошечкин (Металлург Мг), Шестеркин (СКА), Бочаров (Динамо М).

Защитники: Зуб, Хафизуллин, Белов, Гавриков, Яковлев (все – СКА), Береглазов (Металлург Мг), Трямкин (Автомобилист), Марченко, Нестеров (оба – ЦСКА).

Нападающие: Галиев, Ткачев (оба – Ак Барс), Григоренко, Шалунов, Капризов (все – ЦСКА), Тихонов, Барабанов, Каблуков (все – СКА), Кручинин (Трактор), Бывальцев (Амур), Дадонов, Мамин (оба - Флорида), Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Сошников (Сент-Луис Блюз), Михеев, Семенов (оба – Авангард).

МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ НА ШВЕДСКИХ ИГРАХ

26 апреля Хельсинки 18.30* Финляндия – Россия

28 апреля Сиркгольм 16.30 Швеция – Россия

29 апреля Стокгольм 13.00 Россия – Чехия

* Время московское.