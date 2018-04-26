Тренеры «Динамо СПб» и «СКА-Невы» после шести овертаймов очень хотели спать, а автор решающего гола поблагодарил стойких болельщиков.

«Жалко мальчишек»

Даже если матч закончился в половину третьего ночи, регламент надо соблюдать. Это касается и пресс-конференции, и общения с игроками в микст-зоне.

– Обе команды показали характер, – начал главный тренер «СКА-Невы» Евгений Попихин. – Если смотреть и по движению, и по игре – все было отлично. Я считаю, это украшение финала. Мы забили этот важный гол. Пускай болельщики наслаждаются таким хоккеем, он отличный. Команду с победой. Рады, просто рады.

– «СКА-Неву» с победой, – поздравил соперника Леонид Тамбиев. – Критиковать, бросать камень в чей-то огород рука не поднимается. Все коллега сказал: это украшение финала, играют две хорошие команды. Готовимся к следующему матчу, серия продолжается.

– Вы не считаете, что такой регламент издевается над организмами хоккеистов?

– Регламент не мы придумали, но вопрос хороший, ребят жалко. Думаю, коллеге тоже. Игра длинной получилась. Жалко мальчишек, но что сделаешь. Есть регламент, играем согласно ему.

– Однозначно, – добавил Попихин.

– Не успели игроки проголодаться?

– У нас была пицца, – сказал тренер армейцев. – Некоторые ребята по кусочку-два перекусили, чтобы голод утолить. Все нормально сработало.

– У нас не было пиццы, – рассмешил журналистов Тамбиев. – Поэтому и проиграли.

– Какие планы на день отдыха? Наверняка что-то поменяете в планах.

– Сейчас подумаем. Дайте немножко порадоваться, – в словах Попихина даже прозвучала обида.

– Положа руку на сердце, очень хочется спать, – на этих словах Тамбиева тренеров отпустили.

«Любая победа – большое дело»

В раздевалку к победителям заходил Петр Воробьев, хорошо знающий всех игроков. После речи для команды заместитель гендиректора СКА по подготовке резерва был окружен журналистами, но из его слов было понятно только то, что в финале важную роль играет психология, и регламент с бесконечными овертаймами ему не очень нравится.

– Петр Ильич пришел, поздравил всех с победой, – рассказал о визите Воробьева капитан «СКА-Невы» Андрей Рычагов. – Была небольшая речь с его стороны – минут на 15. Он сказал все по делу, поздравил пацанов, произносил нужные слова. Человек знает, что сказать. Сейчас важно восстановиться.

– Как выдержать в 35 лет девять периодов? Берете секреты у Дацюка?

– Кому 35? Что за глупости? Мне 25. Я просто зарос, – форвард показал на бороду, но быстро прекратил троллить. – Возраст – всего лишь цифра, ребятки. Если держите себя в форме, следите за здоровьем, не безобразничаете с режимом и у вас нет диких травм – что с вами будет? Я тренируюсь с пяти-шести лет и с каждым годом становлюсь только сильнее. На высоком уровне играю не первый год, долго не пропускал. С чего мне слабее быть? Наоборот, мне даже легче. Молодые пацаны быстрее устают, потому что выносливость у них меньше.

– Можно считать большим делом то, что вернули серию домой?

– Любая победа в финале – большое дело. Это шаг к Кубку. Мы стоим у стенки под расстрелом, потому что счет не в нашу пользу. Надеюсь, этот матч был настоящим переломом.

«Играли максимально просто. Это помогло»

– Устали все немножко, – преуменьшал Данила Квартальнов, сыгравший в двух финалах за два дня. – Будем восстанавливаться.

– Как ноги себя чувствуют после девяти периодов?

– Если будете плавать в бассейне час без остановки – вот примерно так.

– Как держали себя в форме?

– Мы понимали, что нам отступать некуда, 1-3 проигрывали. Заставляли себя, вытаскивали.

– Каково играть с мыслью о том, что любая ошибка закончит сезон?

– Это большая ответственность, нигде нельзя ошибаться. Старались максимально просто играть. Это помогло.

– Что говорил тренер, когда шли овертаймы?

– Если честно – уже не помню. Но мы все понимали. Нас просили играть в свой хоккей, выполнять задание, и это привело к успеху.

«Что сказать – мучились»

Святослав Гребенщиков, забивший победный гол в шестом овертайме, был очень недоволен упущенной победой в основное время.

– Сами себе наделали проблем, – резковато говорил нападающий. – Надо было заканчивать в основное время. Мне кажется, мы смотрелись лучше всю игру. Нельзя было такое делать. Слава богу, хоть выиграли.

– Какие планы на день отдыха?

– Самое главное – восстановиться, выспаться хорошенько. Главное, чтобы были в кондициях.

– Представляете, сколько людей вам благодарны?

– Конечно. Я видел, что на трибунах сидели маленькие дети. Мне кажется, это большой праздник для Петербурга. Спасибо всем, кто остался. Повторюсь, даже маленькие сидели, хотя у них может быть школа. Такая игра была очень интересной.

– Как вообще относитесь к таким рекордам как самый продолжительный матч в российском хоккее?

– Не сказать, что это хороший рекорд. В этом ничего хорошего нет. Надо было раньше заканчивать. Рекорд есть рекорд. Что сказать – мучились.