День говорящих фамилий в Магнитогорске! У словаков в воротах сыграл Самуэль Вылетелка – такая учесть ждала и его команду – словаки вылетели. А чешский кипер Достал вытащил все, в том числе и свою сборную в полуфинал!

ШВЕДЫ МЕЧТАЮТ О ПОБЕДЕ…

– Я горжусь своими ребятами, – у раздевалки подводил итоги первого четвертьфинала главный тренер сборной Швеции Торни Бенделин. – Я горжусь действительно каждым игроком. Но… Мы сыграли хорошо только 54 минуты, но несколько минут в конце первого периода провалили. Это надо учесть перед полуфиналом. Но об этом мы подумаем завтра.

Действительно, могло показаться, что в первом периоде шведы еще никак не могли забыть обидного поражения от канадцев в овертайме. Несмотря на то, что накануне был день отдыха, дня на ментальную перезагрузку парням из «Тре крунур» явно мало. На шестой минуте скандинавы открыли счет, однако на перерыв едва не ушли при равенстве. В первом матче плей-офф у словаков, которые приехали в Магнитогорск из Челябинска, было два козыря перед отлично организованной сборной Швеции. Во-первых, большинство, которое до четвертьфинала из всех команд-участниц ЮЧМ было лучше только у американцев. Во-вторых, – лучший бомбардир групповой стадии турнира Максим Чайкович, набравший 11 очков в 4 матчах.

И по иронии судьбы именно с удаления Чайковича (он, кстати, никак с положительной стороны себя в этой игре не проявил) начались все словацкие беды. Шведы дважды забили в большинстве в дебюте второго периода, сумев и в этом компоненте умыть сборную Словакии. 3:0 – и все было уже ясно. Но только не для Йонатана Берггрена. К двум асситенстским баллам 17-й номер «Тре крунур» добавил два точных броска, одним из которых поставил точку в матче. 6:1 – нас ждет скандинавский полуфинал, ведь в параллельной дневной игре финны столь же легко разобрались с белорусами.

– В первой игре на групповом этапе вы сделали хет-трик, начался плей-офф, и у вас – дубль. В чем секрет? – поинтересовались у Бергрена журналисты после того, как он вместе с командой станцевал победный боевой танец в раздевалке и вышел на интервью.

– Все просто. Мне тренер сказал: «больше бросай». Я бросаю – и забиваю, – ослепительная улыбка шведа затмила фонари телекамер. – Приятно забить дважды, но куда важнее командная победа. Сегодня каждый из нас бился на пределе.

– Шведы никогда не выигрывали ЮЧМ, – напомнили вратарю Олофу Линдбому.

– Да, я знаю. Но в прошлом году мы выиграли U-17 Hockey Challenge. Победить здесь – наша мечта…

– Вы задали все вопросы? Тогда скажу я кое-что, – обратился к журналистам Бенделин. – Это была наша последняя игра в Магнитогорске. Мы влюбились в этот город! Отличные люди, фантастическая арена, прекрасная инфраструктура. Я был на семи чемпионатах мира – трех юниорских и четырех молодежных – и нигде не видел такие толпы на трибунах! Я бы очень хотел забрать эти трибуны в Челябинск!

…А У ЧЕХОВ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ!

...Последние мгновения второго полуфинала – секундомер неумолимо приближает главную сенсацию турнира. Канадцы горят 0:2 в четвертьфинале юниорского чемпионата мира! За шесть с половиной минут до сирены Делландреа замыкает диагональ на пустой угол, и такие броски не возьмет никто. А вот в следующие мгновения голкиперу с фамилией Достал приходится оправдывать ее на все сто. «Кленовые» устраивают осаду, но чешская крепость выстаивает. И в меньшинстве, и когда канадцы снимают вратаря.

– Пять, четыре, три, два, один, – хором считает стадион и одновременно с сиреной ликует в униссон чехам.

В воздух летят краги, клюшки, шлема… После гимна и награждения лучших игроков к раздевалке чехи несутся, как будто они уже – чемпионы мира.

– Пацаны, фейсбук взорвется! – орет кто-то из триумфаторов. И сдабривает боевой клич добрым русским ругательством, чем приводит в восторг всю русскоязычную прессу.

А ведь бегут чехи не куда-то, а в раздевалку «Металлурга»! На протяжении всего турнира она стояла пустой, туда не пускали никого. Но для чешской сборной сделали исключение.

– Можно не сомневаться, что нам эта раздевалка принесла успех, – улыбается Лукаш Достал. – Я хорошо знаю «Металлург», это одна из лучших команд в России. Ян Коварж – классный нападающий, играет за Магнитогорск. Пусть и ему улыбнется удача!

– Тяжело будет найти силы на полуфинал с США после такого изматывающего четвертьфинала?

– На самом деле, будет непросто. Сейчас есть некое опустошение. Но будет время переосмыслить это. Мы одержали великую победу, и это будет вдохновлять нас на новые подвиги. Не сомневайтесь!

– На сегодня это – главная победа в вашей карьере?

– Вы знаете, перед игрой мы собрались в раздевалке в которой базируется «Металлург». Я повторюсь: команда с большими титулами. И мы поговорили, решили для себя: это главный день в нашей жизни. И мы сделали это – обыграли Канаду! Мы и мечтать не могли об этом, но сегодня мечты становятся реальностью!

– Сегодня вы оправдали вашу фамилию. Достал все шайбы достал!

– Пожалуй, так и есть, вы правы! Забавно. Спасибо парням – сегодня все пластались, ловили шайбы на себя. Но в раздевалке так и сказали: сегодня ты все достал!

В победе чехов хороший знак должны видеть и болельщики «Магнитки». Ведь «сталевары» назначили главным тренером чеха Яндача! А раздевалку «Магнитки» победным чешским духом молодежь уже зарядила. И один из творцов этого успеха – Петр Чайка. Он – и ассистент в первом голе, и автор победной шайбы.

– Мы отдали себя всех до последней капли, – улыбается Петр у раздевалки. – Это нечто невероятное!

– Вы – главный герой среди нападающих!

– На самом деле, я старался играть в пас с парнями, а они меня регулярно снабжали шайбой. Мы были командой, в этом – секрет успеха. Как забил свой гол? Я, честно, не помню. Получил пас и бросил. И получилось!

– Чешские СМИ уже взорвались?

– У нас еще не было времени поговорить с родными. Но, думаю, если в Чехии видели, то, конечно, все за нас рады. Но главная игра у нас – впереди!..

…Сложно было бы придумать более яркой концовки ЮЧМ для Магнитогорска, где этот турнир прошел как ежедневный хоккейный карнавал. Швейцария еще сыграет один или два матча в борьбе с Францией за место в элите, но кого это будет волновать после того, как чехи обыграли канадцев?

Магнитогорск

ЮЧМ-2018

1/4 финала

Швеция – Словакия – 6:1

Канада – Чехия – 1:2

Утешительный финал

Швейцария – Франция – 5:2 (счет в серии: 1-0)