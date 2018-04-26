– Как вам игра?

– Играли мы неплохо, строго в обороне. Правда, в первом периоде нервничали, делали неточные передачи. Все решила шайба в третьем периоде, пропущенная в большинстве. Там напутали и получили после выброса по стеклу контратаку. Но если б мы забили, то все могло сложиться по-другому.

– Насколько не хватило команде Свечникова и Денисенко?

– Еще Хованова забыли. Мы потеряли целиком первую тройку. Если б это звено играло, то линия Морозов – Дорофеев – Марченко стала бы третьей. И команда получила бы три атакующих звена. А так потеряли Васю Подколзина и вынуждены были играть со скользящим нападающим. Это тяжело…

– Вратарь Мифтахов, защитник Галенюк и нападающий Марченко был названы лучшими в составе сборной России на чемпионате. Вы согласны?

– Это не мой выбор, а организаторов. Что касается Галенюка и Марченко – согласен. Хотя с американцами Марченко выглядел не очень. Видно, устал. Мифтахов? Ему дали приз за то, что все пять матчей выходил в стартовом составе.

– Почему бы у нас не готовить юниорскую сборную по американскому образцу – запустить ее в чемпионат МХЛ?

– У нас это нереально. Опыт ведь у сборной Виталия Прохорова был. Дело в том, что наши сильнейшие клубы не отдадут своих лидеров. Та же «Красная Армия», которая сражается за Кубок Харламова. Американцы же в этой сборной играют с более взрослыми ребятами и еще учатся. Деньги для них не на первом месте. У нас ситуация другая.

– Кто понравился у американцев?

– Хьюз и выходящий с ним в одном звене номер 18 (Вальстрем – прим. ред.).

– Какую оценку поставите сборной за чемпионат?

– Мы ведь рано сошли с дистанции. Поэтому троечку, удовлетворительно. А болельщикам поставлю «отлично». Они до конца в нас верили, не уходили с трибун.

– Прокомментируйте накладу с гимном в честь победителя матча – вместо американского прозвучал словацкий…

– Думаю, это неправильно. Не совсем правильный ход. Может, не нашлось другой музыки?

– Да нет. На репетиции звучал гимн звездно-полосатых.