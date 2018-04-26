Олимпийская сборная России в Петербурге в стартовом матче «Кубка “АЛРОСА”» обыграла норвежцев-U25 со счетом 4:2.

– Мы победой всегда довольны, команда же за этим на лед и выходит. Все остальное – рабочие моменты, будем ими заниматься, – начал Браташ. – Сочетания звеньев могут ротироваться, это нормально. У олимпийской сборной ведь на каждый сбор свой состав. Так и должно быть, мы стараемся охватить максимальное количество игроков, пропустить через эту сборную. Естественно, могут быть любые связки внутри звеньев. Молодые игроки получают на этом турнире опыт – неоценимый, который им, может быть, больше и негде получить.

– Вы приводите ребятам в пример Александра Барабанова, который в прошлом году играл на таком же турнире за олимпийскую сборную, а в итоге поехал на чемпионат мира и взял медаль? Чтобы доказать, что из олимпийской сборной можно сразу попасть в основную.

– И этот прошлогодний пример, и позапрошлогодний – с Романом Любимовым и Игорем Шестеркиным, которые тоже попали на чемпионат мира благодаря тому, как проявили себя в олимпийской сборной в последний момент.

– Как вы считаете, есть шанс на похожий пример 2018-го?

– Это от ребят во многом зависит. И от решения тренерского штаба первой сборной. Мы после каждого сбора и каждого турнира даем свои рекомендации, свои оценки ребятам, кто к нам приезжал. А уж дальше решение принимают тренеры главной команды.

– В нынешнем составе много игроков, кто раньше не выступал за олимпийскую сборную. Они порадовали?

– Да, действительно, новичков много. Детальный разбор впереди, недостатки и ошибки сейчас выделять не буду – это дело слишком профессиональное, не сиюминутное.

– В этом году на турнире три матча за три дня. Это удобный, полезный график для вас?

– Это сложно – сразу скажу. В первую очередь физически для игроков. Нагрузка в играх приличная, даже два дня подряд сложно играть, а три – тем более. Но здесь многое проверяется: когда нет сил, на первый план выходит мышление, мастерство игроков. Посмотреть на ребят, оценить их в таких обстоятельствах – это очень полезно.

– Как раз про физически сложное и игру подряд. На той же арене, где играли вы, предыдущим вечером «СКА-Нева» и «Динамо СПб» в финале Высшей лиги играли до половины третьего ночи. Вы во сколько ушли?

– Я был на игре, но не до конца. Шестой овертайм видел, победный гол «СКА-Невы» тоже – в прямом эфире, в полтретьего ночи. Проснулся и увидел.

Здесь, как говорится, есть пища для размышлений: правомерно ли так насиловать игроков? Ведь это все-таки, наверное, небезопасно для здоровья. Нагрузка в игре, тем более в такой сложной, финальной, она и так ложится большая. А тут команды, по сути, сыграли три матча подряд без перерыва. Мне кажется, даже с медицинской точки зрения стоит поразмышлять. Но это мое личное мнение, я его не навязываю.

– Вы о том, что нужно изменить формат таких матчей?

– Ну вы ведь поняли, о чем я говорю, да.

– А как тренер сборной вы будете рекомендовать пересмотр этого пункта?

– Если меня спросят об этом. И я вот уже сейчас высказываю свое мнение, мои слова в СМИ появятся. Считайте, что я уже рекомендовал подумать об этом.